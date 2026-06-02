Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (12:00)

Brze i kratke

  • SAD raspravlja o tome hoće li rasporediti nuklearno oružje u još europskih država NATO-a (Jutarnji)
  • Iz Njemačke se lani iselilo više Hrvata nego što se u nju doselilo (tportal)
  • Angelina i društvo koje je poduzetniku zapalila Lamborghini krenuli u filmski bijeg pred policijom, spuštali se s plahtama s drugog kata (Jutarnji)
  • Japanska buba stigla u Hrvatsku (Index)
  • Miljenko Jergović nagrađen za cjelokupni književni opus, dobitnik je Međunarodne nagrade za književnost “Aleksandar Tišma” (Jutarnji)
  • Kina zabranjuje AI stručnjacima odlazak iz zemlje bez dozvole države (Poslovni)

Slične vijesti

Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Izraelci ljuti zbog Trumpove odluke. Iran blokirao Hormuz i prekinuo kontakt sa SAD-om (Index)
  • Ruska vojska tijekom svibnja zauzela je samo 14 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija, što je najsporiji tempo napredovanja u posljednje tri godine, a napadi su im porasli za 37 posto (Jutarnji), analitičari upozoravaju na “financijski slom” Rusije (N1)
  • Istupio poduzetnik kojem su uništili Lamborghini, od njega htjeli iznuditi 7 milijuna eura, “Gospodičnu Anđelinu znam jer sam od njenog tate kupio projekt za dvije zgrade” (RTL Danas, Index)
  • Amerikanci tvrde da imamo najljepšu oazu na Mediteranu: ‘To je najzeleniji hrvatski otok’, priča o Mljetu (tportal)
  • Edward Norton izravni je potomak indijanske princeze Pocahontas, koja mu je 12. prabaka (Index, prije tri godine o tome pisao i tportal)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Od 1. rujna svi korisnici toplinskih sustava trebali bi imati ugrađene razdjelnike (tportal)
  • Lani je trajnim oduzimanjem vozila kažnjeno 322 nesavjesnih vozača (Nacional)
  • Plenković želi vratiti veći broj mandata dijaspori. “Milanović je ucijenio Kosor” (Index)
  • Četiri regije pod upozorenjem na nevrijeme, novo pogoršanje već sutra (N1)
  • Dua Lipa udala se za Calluma Turnera (tportal)
  • Svi novi automobili prodani u EU od 1. srpnja morat će biti opremljeni signalom za hitno kočenje i kamerom koja prati lice vozača zbog umora (Revija HAK)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Američke snage izvele su zračne udare na iranske radarske sustave i zapovjedna mjesta za dronove, ovo je treće ozbiljno kršenje dogovorenog primirja (Index)
  • “Mali izlet u Iran” Donalda Trumpa, sudeći prema nacrtima mirovnih sporazuma, općenito se smatra porazom, piše The Guardian. Neki ga uspoređuju s Vijetnamom (Index), Predsjednik Irana Masud Pezeškijan navodno je poslao pismo ostavke vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju, objavio je Iran International, medij blizak iranskoj opoziciji. Vlasti u Teheranu odmah su demantirale taj izvještaj (tportal)
  • Djevojci i trojici mladića određen istražni zatvor zbog paljenja Lamborghinija (Index)
  • Luksuz na hrvatskim cestama: Porsche u padu, Bentley i Rolls-Royce rastu (Lider)
  • Festival europske kratke priče otvoren temom odnosa čovjeka i stroja (HRT)
  • Hrvatska po broju pušača u europskom vrhu (Danica)
Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • CNN: Američki dogovor s Iranom mogao bi pokopati Netanyahua (Index)
  • Policija objavila detalje: Iznuđivali milijune u kriptovalutama od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghinije, uhićene četiri osobe, imaju od 19 do 23 godine (tportal)
  • Otac AI‑ja: Do 2042. živjet ćemo sa superinteligentnim robotima (Netokracija)
  • Dragan Primorac ulazi u utrku za predsjednika HOO-a (Nacional)
  • Milanović povodom Dana Grada Zagreba: Zagreb je povijesna, teritorijalna i kulturološka sinteza hrvatstva (N1)
  • Medvjed provalio u auto i pobjegao s paketom piva (Index)
Prekjučer (18:00)

Brze i kratke

  • Guardian: Trumpovi ljudi i opskurna tvrtka dobili milijarde za megaprojekt na Balkanu, blizu su dobivanja koncesije za izgradnju i upravljanje plinovodom preko Balkana, kojim bi se transportirao ukapljeni plin iz SAD-a kao zamjena za ruski (Index)
  • Prosvjedni skup protiv megafarme na Dravi. “Postat ćemo septička jama Europe”, u Donjoj Dubravi održan protestni koncert “Drava se ne trži”, nastupili Darko Rundek, Cinkuši… (HRT, Index)
  • Filmski vodič za lipanj – 8 novih filmova koji pristižu na velika platna: Iron Maiden: Burning Ambition, Mrak film 6, Gospodari svemira, Ooh La La 2, Disclosure Day, Toy Story 5, De Gaulle: Čelična volja, Supergirl (Bug)
  • Nakon vrućina dolazi zahlađenje: Fronta donosi grmljavinu, tuču i buru (N1)
  • U beogradskoj Areni održan je borilački spektakl FNC 31 koji je donio čak 11 mečeva i dvije borbe za pojas prvaka. Vrhunac večeri bio je dugoiščekivani okršaj za titulu u srednjoj kategoriji između prvaka Đanija Barbira i izazivača Aleksandra “Jokera” Ilića. Hrvatski borac obranio je pojas. S druge strane, Ivica Trušček nije uspio uzeti pojas Kamilu Kraski (Index)
Prekjučer (13:00)

Brze i kratke

  • Roboti, dronovi i daljinski upravljani tenkovi daju Ukrajini iznenadnu, premda krhku, prednost nad sporim i iscrpljenim ruskim agresorom (Index)
  • Jesu li privatni iznajmljivači i hoteli spustili cijene? N1 kažu da uglavnom jesu, premda su lipanjske i kolovoške cijene u hotelima ipak dodatno skočile
  • Neredi u Parizu nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka. Stotine uhićenih, električni bicikli u plamenu (Index)
  • Biciklistička staza Rail Ride od Brdovca prema slovenskoj granici mnogima je postala omiljena ruta bez automobila i gužve, no i dalje završava u šikari, bicilisti upozoravaju i na druge probleme (tportal)
  • Gorivo pojeftinjuje? Benzin za 2 centa, dizel za 3 (Dnevnik)
Prekjučer (00:00)

Brze i kratke

  • Spektakl na Jarunu: Black Hawkovi, Rafalei, Typhooni, Bayraktar, Krila Oluje… (Index)
  • Ljubo Jurčić: Ovo nisu antiinflacijske mjere. Sprema nam se velika bura (N1)
  • Gospodar prstenova: Prstenovi moći dobiva i četvrtu sezonu (Bug)
  • U ponedjeljak počinju ispiti državne mature (HRT)
  • U dvije škole od ove se godine možete školovati za – domara (Srednja)
  • Novi Michelinov vodič za Hrvatsku izlazi za oko mjesec dana, a inspektori užurbano obilaze obalu i Zagreb, Kult Plave Kamenice donosi popis logičnih kandidata za njihove zvjezdice
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • Potpuni zaokret na jugu Ukrajine, Krim je odsječen, ruske snage više ne mogu pouzdano premještati postrojbe i zalihe duž koridora (Jutarnji)
  • Dan državnosti: Prije 36 godina, 30. svibnja 1990., konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor (N1)
  • EU deblokira Mađarskoj 16,4 milijardi eura u zamjenu za reforme (Poslovni)
  • U najužem centru Zagreba gradit će se sinagoga, na mjestu srušene u NDH (Index)
  • Hrvatska drvno-prerađivačka industrija suočena s ozbiljnim padom dobiti (Lider)
Subota (11:00)

Brze i kratke

  • Europa posljednjih godina svjedoči nizu događaja koji potvrđuju da se sigurnosna situacija na kontinentu postupno pogoršava, pad drona u Rumunjskoj ukazuje na eskalaciju (Index)
  • Progovorili Pavlekovi odvjetnici: “Boji se za život zbog informacija koje ima. Nikada se neće dobrovoljno vratiti” (N1)
  • Ćorić pojasnio koga će zahvatiti porez na ekstraprofit: ‘Pojavljuje se prikriveni nesamostalni rad‘ (tportal)
  • Steven Spielberg u podcastu s Michelle Obama izjavio kako vjeruje da vanzemaljci postoje, povodom objave novog filma “Disclosure day” (Jutarnji)
  • Zalazak sunca iznad Biokova otkrio prekrasan pogled na Veneru i Jupiter (24 sata)
  • Od početka lipnja: Italija će refundirati dio troškova vozačima koji zapnu u gužvama na autocestama (Revija HAK)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Medvedev optužio EU da je ušao u rat s Rusijom: Gotovo je s mirnim snom (tportal)
  • Božidar Kalmeta i Damir Kezele proglašeni krivima, Kalmeta će deset mjeseci morati odslužiti u zatvoru, dok mu je ostatak kazne uvjetovan rokom provjeravanja od četiri godine, mora platiti i oko 81 tisuću eura (Jutarnji)
  • Čak 320 eura za vožnju od 14 km: Isti taksist godinama ‘reže‘ putnike (Jutarnji)
  • Jedina pobjednica hrvatskog ‘Milijunaša‘ pojavila se u javnosti prvi put nakon 23 godine, tko se još sjeća Mire Bićanić? (Jutarnji)
  • Krvni test otkriva znakove Alzheimera desetljećima prije simptoma (HRT)