Bivši špijun KGB-a: Rusija će vjerojatno ostati u produženom ratnom stanju i globalnoj konfrontaciji “nekoliko desetljeća” (Jutarnji)
Plenković: Hrvatska ima najmanje nezaposlenih u povijesti (Danica)
Zgradonačelnik: Gradimo i obnavljamo zgrade za klimu koja više ne postoji, velik dio sustava odvodnje projektiran je za obrasce oborina koji danas više ne vrijede, obnova ne bi smjela biti kozmetička, već klimatski otporna
Novi stari šef HTZ-a otkriva: Hrvatska za vrijeme SP-a kreće u turistički desant na SAD (tportal)
Htio obnoviti stari vinski podrum, ali nije mogao naći majstora… izučio gradnju zemljom i tradicijske tehnike koje danas prenosi drugima (HRT)
Sve otvorenije kritike utina iznutra: Neki od najpoznatijih ruskih jastrebova također sve otvorenije izražavaju uvjerenje da Moskva jednostavno nema kapaciteta za potpunu pobjedu nad Ukrajinom (Index)
Europska komisija poručuje: Hrvatska troši previše – neto rashodi odstupaju 1,6 posto BDP-a, pet preporuka za reformu (Poslovni)
Najopasnije domaće životinje: bikovi su krivi za najviše nesretnih slučajeva s najtežim posljedicama po vlasnike, dok su napadi ostalih poput krava, konja i pasa relativno česti, iako rjeđe s teškim posljedicama. Veterinar za Danicu otkriva da je zbog krmača mnogo njih odustalo od te struke, iako svi veterinari usvajaju i posebna znanja i vještine u ophođenju i postupanju s različitim vrstama životinja
Četvero poginulih u padu aviona kod Medulina: ‘Pilot je napravio spiralu i zabio se u zemlju’ (tportal), 24 sata: navodno se radi o stranim državljanima koji su letjeli prema Puli
Europski parlament traži obustavu isplata EU novca za Vučićevu vlast u Srbiji zbog nazadovanja u vladavini prava i nepoštivanja europskih standarda (Jutarnji)
Dojava o bombi u zagrebačkim trgovačkim centrima: Svi su bili evakuirani (tportal)
Jeste li i vi naletjeli na pjesmu “Sjela baba u balon” na društvenim mrežama? Index objašnjava kako je riječ o dječjoj brojalici koja je u AI izdanju trenutno popularna na TikToku
Međimurski župan Matija Posavec izjavio je da ne planira podnijeti ostavku nakon što je osuđen na zatvor: “Presuda dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu” (N1)
Nije svako zaboravljanje nužno početak Alzheimera, na kognitivni pad upućuje i rastresenost ili promjene u ponašanju i osobnosti, razdražljivost… no, mozak za prevenciju treba vježbati: korisne su društvene igre, rješavanje križaljki, čitanje… (HRT)
Ukrajinske snage posljednjih tjedana znatno su pojačale napade dronovima na prometnice koje povezuju Rusiju s anektiranim Krimom, a posljedice se već osjećaju u civilnoj opskrbi tog poluotoka, na meti cisterne s gorivom i teretni kamioni (tportal)
Poruka iz Milanovićevog ureda: Plenković bi povećavao broj zastupnika iz dijaspore. Ništa od toga! (N1)
Bujice paralizirale Split, BMW ostao zarobljen u potopu: ‘Ne vidimo ništa pred sobom!’ (tportal)
Bear Stone Festival objavio puni lineup i satnicu: četiri dana stoner rocka, psihodelije i DIY scene na Mrežnici (Muzika)
Kobila usmrtila veterinara kod Križevaca tijekom zahvata obrade kopita, udarila ga stražnjom nogom u prsni koš (Jutarnji)
Međimurski župan Posavec osuđen je za primanje mita, i to na godinu i 8 mjeseci zatvora: presuda je djelomično uvjetna, što znači da 9 mjeseci mora izvršiti (Jutarnji)
Stigla osveta za Kijev: Naftni terminal u Sankt Peterburgu našao se pod udarom u ranim jutarnjim satima, baš na dan kada se tamo održava Međunarodni ekonomski forum (Jutarnji), Rusi oborili desetke dronova (tportal)
SAD napao strateški otok, eksplozije u Kuvajtu i Bahreinu. Iran: Tek smo počeli (Index)
Bogaćanje obitelji bivšeg mađarskog premijera pod povećalom: Kompanije povezane s Orbanovom djecom i njegovim ocem isplatile su ukupno 64,15 milijuna eura kroz dividende tijekom 16 godina njegove vlasti (Poslovni)
HZMO prodaje stanove u Pakracu, najjeftiniji 6580 eura, najskuplji 30800 (tportal)
SpaceX planira prikupiti 75 milijardi dolara u svojoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica (IPO) prodajom 555,6 milijuna dionica (HRT)
U noćašnjim ruskim napadima projektilima i dronovima diljem Ukrajine poginulo je najmanje 18 ljudi, među kojima je i dvoje djece, riječ je o jednom od najžešćih napada Moskve posljednjih mjeseci, a ciljani su civilna infrastruktura i energetski objekti (BBC, Index)
Zbog rušenja Vjesnikova nebodera zatvara se Slavonska. Nema obilaznog koridora (Index)
U Njemačkoj živi najviše ljudi u siromaštvu od 2020. godine. Posebno su pogođeni samohrani roditelji, osobe koje žive same i stariji (DW)
Markovina: Hrvati u BiH nestaju, a HDZ ne odgovara zašto. Herceg-Bosna je nemoguća, ali ideja nije nestala (N1)
HRT predstavio ekipu koja će pratiti Svjetsko prvenstvo (Jutarnji)
Izraelci ljuti zbog Trumpove odluke. Iran blokirao Hormuz i prekinuo kontakt sa SAD-om (Index)
Ruska vojska tijekom svibnja zauzela je samo 14 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija, što je najsporiji tempo napredovanja u posljednje tri godine, a napadi su im porasli za 37 posto (Jutarnji), analitičari upozoravaju na “financijski slom” Rusije (N1)
Istupio poduzetnik kojem su uništili Lamborghini, od njega htjeli iznuditi 7 milijuna eura, “Gospodičnu Anđelinu znam jer sam od njenog tate kupio projekt za dvije zgrade” (RTL Danas, Index)
Amerikanci tvrde da imamo najljepšu oazu na Mediteranu: ‘To je najzeleniji hrvatski otok’, priča o Mljetu (tportal)
Edward Norton izravni je potomak indijanske princeze Pocahontas, koja mu je 12. prabaka (Index, prije tri godine o tome pisao i tportal)