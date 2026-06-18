Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Trumpov modus operandi: pod političkim pritiskom on uvijek radije bira kratkoročnu korist umjesto dugotrajne i mukotrpne strateške borbe (Index)
  • Lavrov: Bilo bi dobro da Ukrajina uđe u EU. Europska unija bi se raspala (Index)
  • Nobelovac za ekonomiju 2024. u Zagrebu: Hrvatska je i dalje znatno siromašnija od prosjeka EU (Index)
  • BBC otpušta stotine ljudi. “Cilj je uštedjeti pola milijarde funti” (Index)
  • Friedrich Schiller, “Maria Stuart” (r: Matija Ferlin; HNK2): “Predstava koja misli”, a ne rekonstrukcija povijesti (Novosti)
  • Ni ostatak tjedna, kao ni početak sljedećeg, neće donijeti potpuno stabilne prilike ni posvuda suho vrijeme (HRT, tportal)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Moskva gori: U masovnom napadu dronovima pogođena rafinerija nafte – drugi put u dva dana (tportal), snimljen trenutak udara (Jutarnji)
  • Institut za proušavanje rata (ISW): Kremlj navodno ima još samo jednu operativnu balističku raketu srednjeg dometa Orešnik (Jutarnji)
  • Zabrinutost da bi Donald Trump mogao (ponovno) prerano napustiti samit G7 nije se obistinila – naprotiv. Kancelar Friedrich Merz govori o novoj harmoniji i napretku u vezi s Ukrajinom i Iranom (DW)
  • Divlje svinje uništavaju usjeve i šire afričku svinjsku kugu. Hrvatska poljoprivredna komora traži pomoć Hrvatske vojske (Nacional)
  • Renault će proizvoditi bojne dronove/lutajuće streljivo (Revija HAK)
  • HNB: Rat na Bliskom istoku smanjuje BDP i podiže inflaciju (N1)
Danas (00:00)

Brze i kratke

  • Utakmicu Engleske i Hrvatske možete pratiti uživo na: BBC, Indexu, Forumu, tv prijenos na Drugom programu HTV-a
  • Dalić: Disciplina, posjed i kompaktna obrana su ključ protiv Engleske (HRT)
  • Teksas: Pogledajte kako su hrvatski navijači okupirali ulice Dallasa (Jutarnji, Radio 105), engleski navijači u Teksasu popili 5000 piva u jednoj noći, pub zaradio 40k dolara (Index), tekma se prati na otvorenom diljem hrvatskih gradova (Jutarnji, N1)
  • Uhićen prvi časnik katamarana, provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora (Dnevnik)
  • Furio Radin podnio je zahtjev za mirovanjem mandata nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine, najdulji staž u povijesti Hrvatskog sabora (Jutarnji)
  • Portugal i DR Kongo remizirali su rezultatom 1:1, to bi moglo imati utjecaja na hrvatskog protivnika u nastavku, ukoliko prođemo skupinu (Index)
Jučer (18:00)

Brze i kratke

  • Bolnicama diljem zemlje kronično nedostaje medicinskih sestara – prema procjenama čak 4.000, a posebno je izražen manjak visokoobrazovanog kadra, no ima i pozitivnih primjera (HRT)
  • Broj stranih turista koji posjećuju Kubu naglo je pao od početka godine (BBC, Index)
  • Kuhar Mario Mandarić: Hrvatska treba biti skupa destinacija (Poslovni)
  • Jurčić: Tuchelova Engleska igra prepoznatljivih 4-2-3-1, i u tom segmentu neće biti iznenađenja. Ustvari, o Englezima se baš sve zna, otvorene su tek dvije ili tri starterske pozicije, golman nije po mom ukusu, prvi stoper mi ne ulijeva povjerenje, ali imaju Kanea i igrača koji je top 5 na svijetu… bitan je posjed lopte i spuštanje ritma utakmice (Sportske)
  • SP: Francuska dobila Senegal 3:1 (Index), Norvežani Irak 4:1 (Index)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • U pojedinim dijelovima Rusije uveli ograničenja na točenje goriva, snimke redova pred benzinskim postajama otkrivaju razmjere krize (Jutarnji)
  • Ruski ratni brod pucao prema jahti u La Mancheu, ruska fregata već danima patrolira u blizini britanskih voda, to dolazi nakon što su Britanci upali na tanker pod međunarodnim sankcijama (Index)
  • Krušelj: HDZ-u odgovara što jači Možemo, njihova rastuća popularnost ne odnosi glasove HDZ-u i desnim strankama, već SDP-u (Danica)
  • SP: Hat-trick Messija za pobjedu Argentine protiv Alžira, Messi postao najbolji strijelac u povijesti SP-a, uz Klosea zasad ima ukupno 16 golova (Index)
  • Procurile fotke ispita s državne mature, neće ga poništiti svima, već učenicima koji su ih uspjeli snimiti (N1)
  • Hajduk je saznao prvog protivnika na europskom putu u sezoni 2026./27. Riječ je o slovačkoj Žilini (tportal)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Reuters, Index je ponovno medij broj 1 u Hrvatskoj prema godišnjem Digital News Reportu, Tportal na vrhu ljestvice povjerenja
  • Albume za ovo Svjetsko prvenstvo ne pune samo mališani. Za Panini je to vrhunski posao – a znate li koliko će koštati pun album? 980 sličica, jedan paketić stoji 1,50 eura (DW)
  • Mađarski parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost maksimalno osam godina, to onemogućuje Orbanu povratak na vlast (Nacional)
  • Alexandrija, bazni grad naših Vatrenih na svjetskom prvenstvu, smješten je tik uz glavni grad Washington: Za sendvič ćete morati dati 12 eura, a za kavu čak sedam, zato je benzin jeftiniji nego kod nas (N1)
  • Bubnjar na tenku, pjevač s gas maskom, po publici pršti suhi led: Pogledajte kako je Sabaton zapalio Velesajam (Jutarnji)
  • “Daj prijedlog za bolji kvart”: Zagreb daje 1.36 milijuna eura za kvartovske projekte koje biraju građani (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Pogođena rafinerija 15 km od Kremlja. Zelenski: Pravedan odgovor (Index)
  • Šef CIA-e sumnja da je Iran spreman na nuklearne ustupke (HRT)
  • BBC razotkrio operaciju: Ruski špijuni organizirali palež kuće britanskog premijera (Index)
  • Lukašenko: Ako se Zelenski uvrijedio, ispričavam mu se. Možda nisam trebao govoriti tako oštro (N1)
  • Izašla “Glazba budućnosti – Made in Germany”, knjiga o fenomenu grupe Kraftwerk (HRT)
  • Napuljska obilaznica službeno je prva pametna cesta u Italiji (Autonet)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Vance: Iran bi mogao dobiti pristup fondu od 300 milijardi dolara, Izrael izveo udar na Libanon nakon dogovora Amerike i Irana, analitičar: Izraelu ne paše mir s Iranom (Index)
  • Švedski parlament izglasao je zaoštravanje zakona o pravima imigranata, podržavši mjere koje vlastima omogućuju ukidanje boravišnih dozvola na temelju nejasnih kriterija lošeg ponašanja te obvezuju većinu zaposlenika u javnom sektoru da prijave sve za koje sumnjaju da su osobe bez dokumenata, piše The Guardian. (Index)
  • Zaba uvela Bitcoin ETF certifikat (24 sata)
  • Bačić: Rušenje Vjesnikova nebodera nastavljeno, gotovo do polovice srpnja, Slkavonska bi trebala od danas biti ponovno otvorena (Poslovni)
  • Vrijeme: Nestabilno, ali sve toplije. Temperature bi do vikenda mogle rasti i do 36 stupnjeva (N1)
  • Britanski istraživači: X uporno ne poduzima nikakve mjere protiv rasističkih objava (Index)
  • SP: Iran izvukao bod protiv Novog Zelanda (Index), Belgija i Egipat odigrali 1:1 (Index), kao i Urugvaj i Saudijska Arabija (Index)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Trump i šef iranskog parlamenta potpisali povijesni sporazum, Trump: Brodovi svijeta, pokrenite motore. Neka nafta poteče! (Jutarnji)
  • Švicarci na referendumu odbili ograničenje broja stanovnika na 10 milijuna (Index)
  • Otvoren prvi dućan u RH bez blagajne i skeniranja: uđeš, uzmeš i izađeš (Danica)
  • Novi detalji: Jedrilicom u trenutku sudara kod Šolte nije upravljao skiper nego putnik (Index), izvučeno tijelo iz potonule jedrilcie (tportal)
  • Za 72 općine i grada podijeljen 131 milijun eura za projekte ozelenjavanja (HRT)
  • Zelenortski Otoci senzacija na SP-u, protiv velike Španjolske uspjeli sačuvati vratnicu i izvući bod (Index)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Kako je Trumpov zet slučajno pokrenuo revoluciju u Albaniji: od ekološkog prosvjeda do nacionalne kampanje protiv cijele albanske vladajuće klase (Index, Politico)
  • Trump potvrdio: SAD i Iran postigli sporazum, službena ceremonija potpisivanja trebala bi se održati 19. lipnja (Jutarnji)
  • Cijela Hrvatska uz Vatrene, gradovi spremni za noćne utakmice, protiv Engleske u srijedu od 22 sata, utakmica protiv Paname je 24. lipnja u 1 sat poslije ponoći, a utakmica protiv Gane 27. lipnja u 23 sata (HRT)
  • Norveški princ dobio četiri godine zatvora, optužen za silovanje i druge prekršajee – od droge do prometa (Jutarnji, BBC)
  • Lewis Hamilton upisao prvu pobjedu za Ferrari (Index)
Ponedjeljak (12:00)

Brze i kratke

  • Noćni udar na Kijev, gori jedan od simbola Ukrajine – Kijevsko-pečerska lavra, golemi samostanski i špiljski kompleks u kojem se čuvaju neka od najvažnijih ukrajinskih pravoslavnih svetišta (Index)
  • Čelnici članica G7 na samitu u Evianu namjeravaju razgovarati o ratovima u Perzijskom zaljevu i Ukrajini. Zelenski navodno također planira sudjelovanje, a dolazi i Trump (DW)
  • Jedan dio Hrvatske pogodit će intenzivni pljuskovi, drugi ulazi u novi toplinski val: U Dalmaciji sunčano, na kontinentu nestabilnije (tportal)
  • Jako nevrijeme sinoć na sjeveru, poplavljena specijalna bolnica kod Varaždina, u Slavoniji uništilo krov škole (HRT, Jutarnji)
  • SP: Švedska razbila Tunis 5:1, Japan i Nizozemska odigrali 2:2 (tportal), Njemačka razbila Curaçao 7:1 (tportal), SAD pobijedio Paragvaj 4:1 (24 sata), Obala Bjelokosti miminalno pobijedila Ekvador (Index)