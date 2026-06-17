Reuters, Index je ponovno medij broj 1 u Hrvatskoj prema godišnjem Digital News Reportu, Tportal na vrhu ljestvice povjerenja
Albume za ovo Svjetsko prvenstvo ne pune samo mališani. Za Panini je to vrhunski posao – a znate li koliko će koštati pun album? 980 sličica, jedan paketić stoji 1,50 eura (DW)
Mađarski parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost maksimalno osam godina, to onemogućuje Orbanu povratak na vlast (Nacional)
Alexandrija, bazni grad naših Vatrenih na svjetskom prvenstvu, smješten je tik uz glavni grad Washington: Za sendvič ćete morati dati 12 eura, a za kavu čak sedam, zato je benzin jeftiniji nego kod nas (N1)
Bubnjar na tenku, pjevač s gas maskom, po publici pršti suhi led: Pogledajte kako je Sabaton zapalio Velesajam (Jutarnji)
“Daj prijedlog za bolji kvart”: Zagreb daje 1.36 milijuna eura za kvartovske projekte koje biraju građani (Index)
Vance: Iran bi mogao dobiti pristup fondu od 300 milijardi dolara, Izrael izveo udar na Libanon nakon dogovora Amerike i Irana, analitičar: Izraelu ne paše mir s Iranom (Index)
Švedski parlament izglasao je zaoštravanje zakona o pravima imigranata, podržavši mjere koje vlastima omogućuju ukidanje boravišnih dozvola na temelju nejasnih kriterija lošeg ponašanja te obvezuju većinu zaposlenika u javnom sektoru da prijave sve za koje sumnjaju da su osobe bez dokumenata, piše The Guardian. (Index)
Kako je Trumpov zet slučajno pokrenuo revoluciju u Albaniji: od ekološkog prosvjeda do nacionalne kampanje protiv cijele albanske vladajuće klase (Index, Politico)
Trump potvrdio: SAD i Iran postigli sporazum, službena ceremonija potpisivanja trebala bi se održati 19. lipnja (Jutarnji)
Cijela Hrvatska uz Vatrene, gradovi spremni za noćne utakmice, protiv Engleske u srijedu od 22 sata, utakmica protiv Paname je 24. lipnja u 1 sat poslije ponoći, a utakmica protiv Gane 27. lipnja u 23 sata (HRT)
Norveški princ dobio četiri godine zatvora, optužen za silovanje i druge prekršajee – od droge do prometa (Jutarnji, BBC)
Lewis Hamilton upisao prvu pobjedu za Ferrari (Index)
Noćni udar na Kijev, gori jedan od simbola Ukrajine – Kijevsko-pečerska lavra, golemi samostanski i špiljski kompleks u kojem se čuvaju neka od najvažnijih ukrajinskih pravoslavnih svetišta (Index)
Čelnici članica G7 na samitu u Evianu namjeravaju razgovarati o ratovima u Perzijskom zaljevu i Ukrajini. Zelenski navodno također planira sudjelovanje, a dolazi i Trump (DW)
Jedan dio Hrvatske pogodit će intenzivni pljuskovi, drugi ulazi u novi toplinski val: U Dalmaciji sunčano, na kontinentu nestabilnije (tportal)
Jako nevrijeme sinoć na sjeveru, poplavljena specijalna bolnica kod Varaždina, u Slavoniji uništilo krov škole (HRT, Jutarnji)
SP: Švedska razbila Tunis 5:1, Japan i Nizozemska odigrali 2:2 (tportal), Njemačka razbila Curaçao 7:1 (tportal), SAD pobijedio Paragvaj 4:1 (24 sata), Obala Bjelokosti miminalno pobijedila Ekvador (Index)
Hoće li pasti povijesni sporazum? Teheran demantira Trumpa: Jasno je zašto mu se toliko žuri, želi imati primirje prije početka samita skupine G7 u ponedjeljak (tportal)
Radovi u Zagrebu na ljeto: Vukovarska je prvi ozbiljan test za gradski promet, podvožnjak u Slavonskoj je zatvoren kao i nadvožnjak, a radovi su i na Trešnjevci (Jutarnji)
Švedska planira kazneno goniti i trinaestogodišnjake, i u težim slučajevima ih slati u zatvor. I druge države EU imaju nisku dobnu granicu za kazneno gonjenje (DW)
Nove cijene goriva od utorka: benzin jeftiniji za 9 centi, dizel za 4 (Danica)
Tijekom promotivnog događanja “Croatia in the Game – Tourism, Sport, Culture, Flavors”, koje je održano u hotelu AKA u Alexandriji, premijerno je prikazan i promotivni film hrvatskog turizma u kojem sudjeluje i John Malkovich (N1)
Procjenjuje se da je oko 60.000 ruskih vojnika napustilo svoje postrojbe ili odbilo sudjelovati u borbenim djelovanjima protiv Ukrajine, nisu samo klasična dezerterstva u pitanju, već i skrivanja u Rusiji, kao i liječničke potvrde da nisu podobni za služenje (DW)
Pavlek izvlačio novac iz skijaškog saveza punih 25 godina, odnosno od 2001., otkrili su Uskokovi istražitelji pretragom njegova laptopa (24sata, Jutarnji)
Švicarski birači danas odlučuju hoće li podržati prijedlog o ograničenju broja stanovnika u zemlji, na referendumu koji se uspoređuje s britanskim brexitom (tportal)
Ženeva u pripravnosti: Očekuje se 50.000 prosvjednika protiv G7 (N1)
U Dubrovniku spektakularna utrka. Električni gliseri koji doslovno lete iznad valova natjecali su se ispred dubrovačkih zidina, a sve su pratili i vlasnici timova, svjetske zvijezde poput LeBrona Jamesa i Rafaela Nadala (HRT)
SP: Remi Brazila i Maroka 1:1, Škotska je pobijedila Haiti 1:0, Australija Tursku 2:0 (Index), stanje po skupinama možete vidjeti na stranicama FIFA-e
Gotovo 45 tisuća građana potpisalo je peticiju u sklopu kampanje Možemo! “Javno zdravstvo DA, Medikol NE!” (Jutarnji)
U Hrvatskoj 55% ljudi vjeruje u najveću teoriju zavjere o raku, da je lijek već pronađen, ali se namjerno skriva (Index)
U Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održan je Koncert partizanske pjesme, povodom Dana antifašističke borbe i obilježavanja 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe (Nacional), Mesić: Čudim se ovima s oznakama “endehazije”. Bez antifašizma pola Hrvatske ne bi bilo (N1)
Influencerica koja već šestu sezonu radi na hrvatskoj obali: Računica je jasna – plaćen smještaj, plaćena hrana, solidna plaća. Uspiješ nešto uštedjeti… ali je stresno. Ima puno posla, dvokratnih smjena, na plaži sam tek do nekoliko puta tjedno. (Nova.rs, N1)
Cijena dionice SpaceX-a na 160,95 dolara, skočila gotovo 20 posto (Lider)