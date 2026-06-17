Utakmicu Engleske i Hrvatske možete pratiti uživo na:BBC, Indexu, Forumu, tv prijenos na Drugom programu HTV-a
Dalić: Disciplina, posjed i kompaktna obrana su ključ protiv Engleske (HRT)
Teksas: Pogledajte kako su hrvatski navijači okupirali ulice Dallasa (Jutarnji, Radio 105), engleski navijači u Teksasu popili 5000 piva u jednoj noći, pub zaradio 40k dolara (Index), tekma se prati na otvorenom diljem hrvatskih gradova (Jutarnji, N1)
Uhićen prvi časnik katamarana, provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv sigurnosti prometa, predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora (Dnevnik)
Furio Radin podnio je zahtjev za mirovanjem mandata nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine, najdulji staž u povijesti Hrvatskog sabora (Jutarnji)
Portugal i DR Kongo remizirali su rezultatom 1:1, to bi moglo imati utjecaja na hrvatskog protivnika u nastavku, ukoliko prođemo skupinu (Index)
Bolnicama diljem zemlje kronično nedostaje medicinskih sestara – prema procjenama čak 4.000, a posebno je izražen manjak visokoobrazovanog kadra, no ima i pozitivnih primjera (HRT)
Broj stranih turista koji posjećuju Kubu naglo je pao od početka godine (BBC, Index)
Kuhar Mario Mandarić: Hrvatska treba biti skupa destinacija (Poslovni)
Jurčić: Tuchelova Engleska igra prepoznatljivih 4-2-3-1, i u tom segmentu neće biti iznenađenja. Ustvari, o Englezima se baš sve zna, otvorene su tek dvije ili tri starterske pozicije, golman nije po mom ukusu, prvi stoper mi ne ulijeva povjerenje, ali imaju Kanea i igrača koji je top 5 na svijetu… bitan je posjed lopte i spuštanje ritma utakmice (Sportske)
SP: Francuska dobila Senegal 3:1 (Index), Norvežani Irak 4:1 (Index)
Reuters, Index je ponovno medij broj 1 u Hrvatskoj prema godišnjem Digital News Reportu, Tportal na vrhu ljestvice povjerenja
Albume za ovo Svjetsko prvenstvo ne pune samo mališani. Za Panini je to vrhunski posao – a znate li koliko će koštati pun album? 980 sličica, jedan paketić stoji 1,50 eura (DW)
Mađarski parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost maksimalno osam godina, to onemogućuje Orbanu povratak na vlast (Nacional)
Alexandrija, bazni grad naših Vatrenih na svjetskom prvenstvu, smješten je tik uz glavni grad Washington: Za sendvič ćete morati dati 12 eura, a za kavu čak sedam, zato je benzin jeftiniji nego kod nas (N1)
Bubnjar na tenku, pjevač s gas maskom, po publici pršti suhi led: Pogledajte kako je Sabaton zapalio Velesajam (Jutarnji)
“Daj prijedlog za bolji kvart”: Zagreb daje 1.36 milijuna eura za kvartovske projekte koje biraju građani (Index)
Vance: Iran bi mogao dobiti pristup fondu od 300 milijardi dolara, Izrael izveo udar na Libanon nakon dogovora Amerike i Irana, analitičar: Izraelu ne paše mir s Iranom (Index)
Švedski parlament izglasao je zaoštravanje zakona o pravima imigranata, podržavši mjere koje vlastima omogućuju ukidanje boravišnih dozvola na temelju nejasnih kriterija lošeg ponašanja te obvezuju većinu zaposlenika u javnom sektoru da prijave sve za koje sumnjaju da su osobe bez dokumenata, piše The Guardian. (Index)
Kako je Trumpov zet slučajno pokrenuo revoluciju u Albaniji: od ekološkog prosvjeda do nacionalne kampanje protiv cijele albanske vladajuće klase (Index, Politico)
Trump potvrdio: SAD i Iran postigli sporazum, službena ceremonija potpisivanja trebala bi se održati 19. lipnja (Jutarnji)
Cijela Hrvatska uz Vatrene, gradovi spremni za noćne utakmice, protiv Engleske u srijedu od 22 sata, utakmica protiv Paname je 24. lipnja u 1 sat poslije ponoći, a utakmica protiv Gane 27. lipnja u 23 sata (HRT)
Norveški princ dobio četiri godine zatvora, optužen za silovanje i druge prekršajee – od droge do prometa (Jutarnji, BBC)
Lewis Hamilton upisao prvu pobjedu za Ferrari (Index)
Noćni udar na Kijev, gori jedan od simbola Ukrajine – Kijevsko-pečerska lavra, golemi samostanski i špiljski kompleks u kojem se čuvaju neka od najvažnijih ukrajinskih pravoslavnih svetišta (Index)
Čelnici članica G7 na samitu u Evianu namjeravaju razgovarati o ratovima u Perzijskom zaljevu i Ukrajini. Zelenski navodno također planira sudjelovanje, a dolazi i Trump (DW)
Jedan dio Hrvatske pogodit će intenzivni pljuskovi, drugi ulazi u novi toplinski val: U Dalmaciji sunčano, na kontinentu nestabilnije (tportal)
Jako nevrijeme sinoć na sjeveru, poplavljena specijalna bolnica kod Varaždina, u Slavoniji uništilo krov škole (HRT, Jutarnji)
SP: Švedska razbila Tunis 5:1, Japan i Nizozemska odigrali 2:2 (tportal), Njemačka razbila Curaçao 7:1 (tportal), SAD pobijedio Paragvaj 4:1 (24 sata), Obala Bjelokosti miminalno pobijedila Ekvador (Index)
Hoće li pasti povijesni sporazum? Teheran demantira Trumpa: Jasno je zašto mu se toliko žuri, želi imati primirje prije početka samita skupine G7 u ponedjeljak (tportal)
Radovi u Zagrebu na ljeto: Vukovarska je prvi ozbiljan test za gradski promet, podvožnjak u Slavonskoj je zatvoren kao i nadvožnjak, a radovi su i na Trešnjevci (Jutarnji)
Švedska planira kazneno goniti i trinaestogodišnjake, i u težim slučajevima ih slati u zatvor. I druge države EU imaju nisku dobnu granicu za kazneno gonjenje (DW)
Nove cijene goriva od utorka: benzin jeftiniji za 9 centi, dizel za 4 (Danica)
Tijekom promotivnog događanja “Croatia in the Game – Tourism, Sport, Culture, Flavors”, koje je održano u hotelu AKA u Alexandriji, premijerno je prikazan i promotivni film hrvatskog turizma u kojem sudjeluje i John Malkovich (N1)