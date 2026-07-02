Što nakon rušenja Vjesnika? Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine će otkupiti suvlasničke udjele na kompleksu te raspisiti javni natječaj za buduće uređenje prostora na križanju Savske ceste i Slavonske avenije (Index)
SAD planira iskoristiti terminal na Krku kao ključnu točku za širenje svoje energetske dominacije na zapadnom Balkanu, gdje kroz inicijativu „Trumpovih mirovnih plinovoda“ i političke pritiske žele istisnuti ruski plin i utjecaj Europske unije u korist vlastitih ekonomskih interesa (Economist, Jutarnji)
Sportske: Hrvatska će protiv Portugala ipak igrati u istom početnom sastavu kao protiv Gane. U formaciji 4-2-3-1 to je ekipa: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, P. Sučić, Baturina – Budimir.
Hrvatska za više od 800 milijuna eura dobiva najmoderniju bolnicu, započinje realizacija mega-zdravstvenog projekta KBC Osijek (Poslovni)
Blindirana limuzina u kojoj je bio Plenković sudjelovala u sudaru u centru Zagreba, nema ozlijeđenih (Index, N1)
Objavljene snimke iPhonea 18 Pro na drop testu, ne razlikuje se vizualno od aktualnog iPhonea 17 Pro, snimke rezultat hakerskog napada (Bug)
Obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do Avenije Marina Držića do 17. kolovoza (Jutarnji)
Split zabranjuje prodaju alkohola zbog pijanih turista (Index)
U silovitom ruskom zračnom napadu na Kijev i druge ukrajinske gradove sinoć je ubijeno osam osoba, a najmanje 34 su ozlijeđene (The Kyiv Independent, Index)
Nevrijeme sinoć rušilo stabla kod Varaždina i Virovitice, poplavljeni podrumi, temperatura pala za 15 stupnjeva (Index)
Novi svjetski poredak u nogometu? Nekadašnje velesile izgubile su svoj monopol, dok reprezentacije koje su dugo bile u njihovoj sjeni sada ravnopravno konkuriraju za najviša postolja. Zaključak je to analize agencije Reuters nakon ispadanja Njemačke i Nizozemske od Paragvaja i Maroka (Index)
U Mađarskoj pronađen invazivni kukac koji uništava jasene, Hrvatska se već pripremaza njegovo suzbijanje (Index)
Bug Media grupa predstavlja Magnet.hr: portal posvećen svijetu zabave, streaminga, filmova, serija, IPTV-a, glazbe te audio i video tehnologije
Kolumbijski grad Medellín od 2016. godine zasadio je 880.000 stabala i 2,5 milijuna manjih biljaka, čime je u pojedinim dijelovima grada snizio temperaturu zraka za čak 3 °C (N1)
Nevrijeme na sjeveru Hrvatske, snažan vjetar odnio dio krova sportske dovrane u Orahovici (Jutarnji)
Xi: Ujedinjenje s Tajvanom je nepokolebljiva obveza Komunističke partije (Index)
Poskupljuje plin! Od jeseni stižu veći računi za grijanje (tportal)
Milanović ustvrdio da će načelnik Glavnog stožera OS RH provesti njegovu zapovijed, a ušao je i u raspravu s novinarima: “Možete li još nešto gluplje smisliti?” “Muktario si u stanu u Bruxellesu koji ti je dobila žena” (Index)
Kovačević: Plenković sustavno krši Ustav, a ustavno-pravni stručnjaci o tome šute (N1), bivši šef vojske: Milanovićeva zapovijed Kundidu je nezakonita (Index)
SP: Sjajni Kane spriječio debakl. Engleska izborila osminu finala protiv Konga 2:1 (Index)
Novi ruski vojnici na ukrajinskoj bojišnici u prosjeku prežive tek između 20 i 35 minuta borbe, što pokazuje koliko je ratovanje bespilotnim letjelicama promijenilo tijek sukoba i povećalo gubitke ruskih snaga (Foreign Policy, tportal)
Strana ulaganja u jugoistočnoj Europi naglo padaju, poglavito u Hrvatskoj i Srbiji, Albanija i Crna Gora doživljavaju uzlet, Slovenija stabilna (Lider)
Poslijepodne će pljuskovi praćeni grmljavinom biti sve češća pojava u unutrašnjosti, lokalno mogu biti izraženiji. Navečer sa sjeverozapada jače pogoršanje (N1), DHMZ izdao upozorenja za cijelu zemlju (Index)
Rekordno zagrijavanje oceana u lipnju, temperatura dosegla 20,89 stupnjeva… topliji oceani povećavaju izglede za ekstremne oborine i poplave, a mogu dovesti do masovnog izbjeljivanja koraljnih grebena, ugibanja drugih morskih organizama (Index)
U zagrebačkoj Dubravi bazen postavili – na ulici: “plan je bio da stane u dvorište, ali nije mogao”… zbog negodovanja prolaznika i susjeda ipak će ga ukloniti (Jutarnji)
U Splitu je danas srušen povijesni temperaturni rekord – izmjereno je 39.5°C – što je apsolutni maksimum otkad postoje mjerenja, DHMZ je izdao upozorenja zbog oluja, pljuskova, tuča i poplava. Za sutra su i dalje na snazi upozorenja za toplinski val (Index), meteorologinja najavila razorne oluje: Moglo bi biti kao u Zagrebu prije nekoliko godina (tportal)
Nacional: ni predsjednik ni premijer pa ni načelnik glavnog stožera HV-a nemaju ovlasti za slanje Hrvatske vojske u Pariz, Zakon je po tom pitanju nedorečen, odluku može donijeti jedino Sabor dvotrećinskom većinom pozivajući se na Ustav…
Broj poginulih u Venezueli porastao na 1943 osobe (Jutarnji)
Od sutra velika promjena u zdravstvu: Bez nove iskaznice nema pristupa CEZIH-u (tportal)
Haaland odveo Norvešku u osminu finala SP-a i zakazao okršaj s Brazilom, pobijedili Obalu Bjelokosti 2:1 (Sport klub)
Rusija, jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte, proživljava nezapamćenu i apsurdnu krizu: u zemlji vlada teška nestašica goriva, a situacija na terenu ubrzano eskalira u opći kaos i nasilje, na ulici se vozači tuku (Jutarnji)
Masakr u Njemačkoj, pobio 6 zaposlenika ustanove za djecu, navodno zbog spora oko skrbništva (Index)
U Dubrovniku su cijelu noć bila 32 stupnja. Danas do 40, sutra nevrijeme (Index)
Gradit će se treća traka autoceste A1 od Zagreba prema Karlovcu (Poslovni)
Jutarnji pokrenuo nacionalni natječaj Čuvari Jadrana 2026., veliku ljetnu akciju i reportažni serijal posvećen ljudima koji svojim radom, znanjem, hrabrošću i predanošću čuvaju hrvatsko more, otoke i identitet Jadrana
Na Rajskoj plaži u Loparu 15. Festival skulptura u pijesku (HRT)
SP: Paragvaj na penale izbacio Njemačku! (Index), Brazil golom u 96. minuti pobijedio Japan 2:1 i prošao u osminu finala (Index), Maroko nakon drame raspucavanja izbacio Nizozemsku (Index)
Nakon Vučića u Beogradu, studenti su za Vidovdan organizirali veliki miting u Kraljevu. Žele Srbiju bez kriminala i nepotizma, ali već kod Kosova i Vučića se optužuje za “izdaju” (DW)
Ekonomist Vidaković: Ako je SAD predvođen nestabilnim malim djetetom, zašto je onda dolar ojačao? Rat s Iranom nije negativno utjecao na stanje američke ekonomije, a euro slabi jer se novac ulijeva u SAD (HRT)
Benzin od utorka jeftiniji za tri, a dizel za pet centi (HRT)
Novi sukob predsjednika i premijera oko slanje vojske na mimohod “Koalicije voljnih”, Milanović: ‘Ne znam koga Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje. Vojska neće ići!’ (tportal), analiza: profesionalni vojni vrh postaje talac političkog sukoba (tportal)
Hajduk pušta Livaju bez odštete, prvo je napustio pripreme u slovenskom Bledu zbog “kršenja disciplinskog pravilnika” (Index)
Festival Miroslav Krleža od 28. lipnja do 7. srpnja (HRT)
Sve je manje nade. Nakon razornog potresa u Venezueli možda je i 100 tisuća mrtvih (Index)
Što je najbolje piti po ovakvim vrućinama: vodu, izotonike, elektrolite…? Čaj od kamilice ili mente, sportski napici su ok, ali valja pripaziti na šećer (Index)
Rekorder po temperaturi u 6 ujutro bio je Senj gdje su zabilježena gotovo 32 stupnja, slijedi Rijeka koja se probudila s 28 (tportal), ima i obratnih primjera: u Crnom Lugu u Gorskom kotaru je izmjereno ugodnih 13 stupnjeva Celzija (Jutarnji)
Zoyya – domaća aplikacija koja olakšava rezervacije termina za razne usluge (Bug)
Preko 4.5 milijuna gledatelja pratilo utakmice grupne faze SP-a (HRT), cijene ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo na platformama za preprodaju premašile su granicu od 3000 dolara. Za utakmicu Hrvatske i Portugala dosegnute rekordne visine (DW)