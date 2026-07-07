WHO: Novi toplinski val već nastaje nad Atlantikom, Europa će se kuhati (Index)
Turizam na Kubi ima sve – od rajskih pješčanih plaža do španjolskih kolonijalnih utvrda. Nedostaju samo – turisti… gospodarstvo im pada nakon niza sankcija (N1), hoće li reforme to promijeniti? Pitanje koje postavlja Economist (a prenosi Jutarnji)
CRO Demoskop: Pad potpore HDZ-u i SDP-u, na trećem mjestu Možemo s nešto većom podrškom, raste pesimizam građana (Index)
Uhićen napadač iz Čakovca, bio je u bijegu u Sloveniji, sam se predao (Index)
Jadrolinija uvela novu liniju prema Italiji. Plovidba će trajati četiri sata (Jutarnji)
Hrvatski građani od danas imaju novu priliku za zaradu: Država izdaje čak milijardu eura obveznica, iznos kamatne stope oko 3,1 posto (Poslovni)
Vance u intervjuu za Sunday Times: Ruske snage sve teže ostvaruju značajnije uspjehe na bojištu, dok je ukrajinska obrambena strategija stvorila uvjete koji bi mogli otvoriti prostor za završetak rata (tportal)
Hitna ove godine zabilježila 14 ugriza otrovnih zmija i više od 2.600 uboda insekata (HRT)
George Clooney dobitnik venecijanskog Zlatnog lava za životno djelo (HRT)
U Hrvatskoj se godišnje proizvede 400 tisuća tona plastike (Poslovni)
Njemačke banke otvaraju vrata kriptovalutama za milijune građana (Bug)
Nobelovci u Zagrebu o AI: “Bude li svijet uništen, to neće biti zbog AI nego zbog nuklearne opasnosti” (Poslovni)
Zbog ukrajinskih napada na rafinerije izvan funkcije ostalo 25 ili više posto ukupnih ruskih kapaciteta za preradu nafte, kolone vozila diljem Rusije (Index)
Znate li kako paralizirati ruske zračne baze? Javite se na natječaj – ne, nije šala – Ukrajina i NATO pozvali privatni sektor, startupove i istraživače da ponude rješenja za dugotrajno ometanje rada ruskih vojnih aerodroma (tportal)
Oko 26.000 zgrada dobilo je OIB. Je li vaša među njima? Zgradonačelnik podsjeća na zakonsku obavezu upravitelja za upis u registre
Ponedjeljak sunčan i vruć, popodne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina (HRT)
SP: Norveška izbacila Brazil golovima Haalanda 2:1 (Index), Meksiko – Engleska 2:3, Englezi trilerom prošli u četvrtfinale (Index), skandal zbog pomilovanog igrača SAD-a? Iz Bijele kuće navodno zvali FIFA-u da preispitaju slučaj crvenog kartona s utakmice s BiH (Jutarnji)
Veliki koraljni greben proteklih se godina bori protiv masovnog izbjeljivanja koralja, no trenutačno se ne nalazi na popisu ugroženih mjesta svjetske baštine UNESCO-a, iako su znanstvenici Ujedinjenih naroda to ranije preporučili (Jutarnji)
Noćni vlakovi: do Dalmacije po 40 posto nižoj cijeni. Mnogi mogu putovati i besplatno (Nacional)
Država gradi braniteljske centre vrijedne više od 80 milijuna eura, gradit će se u Pakracu, Slunju, Bukovlju, Vukovaru i Imotskom, namijenjenih braniteljima koji zbog zdravstvenih, socijalnih ili životnih okolnosti trebaju dugotrajniji smještaj i skrb (tportal)
Međimurska policija objavila je fotografiju napadača iz Čakovca te moli pomoć građana u potrazi za njim, radi se o 43-godišnjaku iz Siska (Index)
Otrovna srebrnopruga napuhača (Lagocephalus sceleratus) nezaustavljivo se širi Egejskim morem. Grčka vlada sada je odlučila novčano potaknuti njezin izlov jer od te invazivne vrste nema baš nikakve koristi, nudi se 533 eura po kili, ima je i u Jadranu (DW, Jutarnji)
Rusi sve više regrutiraju studente i učenike, obećali im poziciju operatera dronova da bi poginuli na prvoj crti bojišnice (Jutarnji)
Specijalci traže napadača iz Čakovca. “Moguće je da je već pobjegao u BiH” (Index)
Ljudi koji su išli na koncert Thompsona u Zaprešiću morali su hodati po autoputu zbog zatvorenih cesti (N1), privedeno šest osoba, na koncertu bilo oko 30 tisuća ljudi (Index)
Oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume dosad je izgorjelo u požaru u Ivan Dolcu na Hvaru (N1)
Osmina finala SP-a: Francuska minimalnom pobjedom izbacila Paragvaj, Maroko razbio Kanadu 3:0, danas igraju Brazil i Norveška, u noći Engleska i Meksiko (Index), izbornik Njemačke nakon fijaska na SP ipak dao ostavku. Sad je sve izglednije da će ga naslijediti Jürgen Klopp (DW)
Putin čestitao 250. rođendan SAD-a: “Bili smo saveznici u dva svjetska rata, zajedno smo oslobodili čovječanstvo od strahota nacizma, a potom odigrali ključnu ulogu u postavljanju temelja modernog svjetskog poretka. Danas Rusija i Sjedinjene Države, kao dvije najveće nuklearne sile, snose posebnu odgovornost za osiguravanje sigurnosti i stabilnosti na globalnoj razini” (Jutarnji)
Do kraja godine cijena nafte mogla bi drastično pasti: Svjetska tržišta vraćaju se u normalu, brodski tokovi se normaliziraju (Poslovni)
Više stotina navijača dočekalo je Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u zračnoj luci u Zagrebu. Sa suigračima nisu stigli Luka Modrić i Ivan Perišić (Večernji, tportal)
Dvije osobe ozlijeđene u pucnjavi ispred jednog kluba u Čakovcu, za počiniteljem se traga (HRT), iz kluba potvrdili da su ranjeni mladići biti njihovi gosti, ali nakon zatvaranja. Zamolili medije da ne prenose dezinformacije (Jutarnji)
Umjetna inteligencija troši sve više električne energije, a Europa zbog toga razmatra promjenu dijela vlastitih pravila. Kako piše Financial Times, Europska komisija namjerava popustiti pritisku tehnoloških kompanija ublažavanjem dijela pravila za ocjenjivanje održivosti (Index)
Veliko priznanje za Rimčev Verne: Među 15 najboljih robotaksija u svijetu (Poslovni)
Luka Modrić odlučio: Ne ide u mirovinu, ostat će još jednu sezonu u Milanu (tportal)
Amerikanci upozorili Poljake na ruski napad. Tusk “Ne želim nikoga plašiti” (BBC, N1)
Nastavljen krah poljoprivrede: manje svinja, mlijeka, krumpira, kukuruza (Danica)
Hrvatska više nema izbornika, Zlatko Dalić imao je ugovor do kraja Svjetskog prenstva, a s porazom od Portugala ugovor više nije važeći… Nacional doznaje da za njegovog nasljednika najbolje kotira Ivica Olić
Papa Lav XIV. izopćio je šestoricu biskupa Bratstva sv. Pija X. (FSSPX) nakon što su se oglušili na njegovu izričitu zabranu ređenja novih biskupa bez papinskog odobrenja. Odluka vrijedi i za više od pola milijuna pripadnika te zajednice, a odjeknula je i u Hrvatskoj (tportal)
Istraživanje: Najstarija poznata epidemija kuge izbila prije 5500 godina u Sibiru (HRT)
SP: Argentina se spasila protiv Zelenortskih otoka, nakon produžetaka dobila 3:2 (tportal), Kolumbija pobijedila Ganu (tportal), predviđeni dolazak delegacije Vatrenih u Zagreb je u subotu u 15.30, ali neće biti dočeka unatoč pozivu, neki igrači otišli privatno na odmor (Sportske)