Zbog ukrajinskih napada na rafinerije izvan funkcije ostalo 25 ili više posto ukupnih ruskih kapaciteta za preradu nafte, kolone vozila diljem Rusije (Index)
Znate li kako paralizirati ruske zračne baze? Javite se na natječaj – ne, nije šala – Ukrajina i NATO pozvali privatni sektor, startupove i istraživače da ponude rješenja za dugotrajno ometanje rada ruskih vojnih aerodroma (tportal)
Oko 26.000 zgrada dobilo je OIB. Je li vaša među njima? Zgradonačelnik podsjeća na zakonsku obavezu upravitelja za upis u registre
Ponedjeljak sunčan i vruć, popodne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina (HRT)
SP: Norveška izbacila Brazil golovima Haalanda 2:1 (Index), Meksiko – Engleska 2:3, Englezi trilerom prošli u četvrtfinale (Index), skandal zbog pomilovanog igrača SAD-a? Iz Bijele kuće navodno zvali FIFA-u da preispitaju slučaj crvenog kartona s utakmice s BiH (Jutarnji)
Veliki koraljni greben proteklih se godina bori protiv masovnog izbjeljivanja koralja, no trenutačno se ne nalazi na popisu ugroženih mjesta svjetske baštine UNESCO-a, iako su znanstvenici Ujedinjenih naroda to ranije preporučili (Jutarnji)
Noćni vlakovi: do Dalmacije po 40 posto nižoj cijeni. Mnogi mogu putovati i besplatno (Nacional)
Država gradi braniteljske centre vrijedne više od 80 milijuna eura, gradit će se u Pakracu, Slunju, Bukovlju, Vukovaru i Imotskom, namijenjenih braniteljima koji zbog zdravstvenih, socijalnih ili životnih okolnosti trebaju dugotrajniji smještaj i skrb (tportal)
Međimurska policija objavila je fotografiju napadača iz Čakovca te moli pomoć građana u potrazi za njim, radi se o 43-godišnjaku iz Siska (Index)
Otrovna srebrnopruga napuhača (Lagocephalus sceleratus) nezaustavljivo se širi Egejskim morem. Grčka vlada sada je odlučila novčano potaknuti njezin izlov jer od te invazivne vrste nema baš nikakve koristi, nudi se 533 eura po kili, ima je i u Jadranu (DW, Jutarnji)
Rusi sve više regrutiraju studente i učenike, obećali im poziciju operatera dronova da bi poginuli na prvoj crti bojišnice (Jutarnji)
Specijalci traže napadača iz Čakovca. “Moguće je da je već pobjegao u BiH” (Index)
Ljudi koji su išli na koncert Thompsona u Zaprešiću morali su hodati po autoputu zbog zatvorenih cesti (N1), privedeno šest osoba, na koncertu bilo oko 30 tisuća ljudi (Index)
Oko 200 hektara trave, niskog raslinja i borove šume dosad je izgorjelo u požaru u Ivan Dolcu na Hvaru (N1)
Osmina finala SP-a: Francuska minimalnom pobjedom izbacila Paragvaj, Maroko razbio Kanadu 3:0, danas igraju Brazil i Norveška, u noći Engleska i Meksiko (Index), izbornik Njemačke nakon fijaska na SP ipak dao ostavku. Sad je sve izglednije da će ga naslijediti Jürgen Klopp (DW)
Putin čestitao 250. rođendan SAD-a: “Bili smo saveznici u dva svjetska rata, zajedno smo oslobodili čovječanstvo od strahota nacizma, a potom odigrali ključnu ulogu u postavljanju temelja modernog svjetskog poretka. Danas Rusija i Sjedinjene Države, kao dvije najveće nuklearne sile, snose posebnu odgovornost za osiguravanje sigurnosti i stabilnosti na globalnoj razini” (Jutarnji)
Do kraja godine cijena nafte mogla bi drastično pasti: Svjetska tržišta vraćaju se u normalu, brodski tokovi se normaliziraju (Poslovni)
Više stotina navijača dočekalo je Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u zračnoj luci u Zagrebu. Sa suigračima nisu stigli Luka Modrić i Ivan Perišić (Večernji, tportal)
Dvije osobe ozlijeđene u pucnjavi ispred jednog kluba u Čakovcu, za počiniteljem se traga (HRT), iz kluba potvrdili da su ranjeni mladići biti njihovi gosti, ali nakon zatvaranja. Zamolili medije da ne prenose dezinformacije (Jutarnji)
Umjetna inteligencija troši sve više električne energije, a Europa zbog toga razmatra promjenu dijela vlastitih pravila. Kako piše Financial Times, Europska komisija namjerava popustiti pritisku tehnoloških kompanija ublažavanjem dijela pravila za ocjenjivanje održivosti (Index)
Veliko priznanje za Rimčev Verne: Među 15 najboljih robotaksija u svijetu (Poslovni)
Luka Modrić odlučio: Ne ide u mirovinu, ostat će još jednu sezonu u Milanu (tportal)
Amerikanci upozorili Poljake na ruski napad. Tusk “Ne želim nikoga plašiti” (BBC, N1)
Nastavljen krah poljoprivrede: manje svinja, mlijeka, krumpira, kukuruza (Danica)
Hrvatska više nema izbornika, Zlatko Dalić imao je ugovor do kraja Svjetskog prenstva, a s porazom od Portugala ugovor više nije važeći… Nacional doznaje da za njegovog nasljednika najbolje kotira Ivica Olić
Papa Lav XIV. izopćio je šestoricu biskupa Bratstva sv. Pija X. (FSSPX) nakon što su se oglušili na njegovu izričitu zabranu ređenja novih biskupa bez papinskog odobrenja. Odluka vrijedi i za više od pola milijuna pripadnika te zajednice, a odjeknula je i u Hrvatskoj (tportal)
Istraživanje: Najstarija poznata epidemija kuge izbila prije 5500 godina u Sibiru (HRT)
SP: Argentina se spasila protiv Zelenortskih otoka, nakon produžetaka dobila 3:2 (tportal), Kolumbija pobijedila Ganu (tportal), predviđeni dolazak delegacije Vatrenih u Zagreb je u subotu u 15.30, ali neće biti dočeka unatoč pozivu, neki igrači otišli privatno na odmor (Sportske)
Index: Državno zemljište prodano debelo iznad tržišne cijene, prodali za 290 tisuća, a mogli dobiti milijune
Milanović: Stvara se neki novi vojni savez (Index), Plenković: Vlada će na vojni mimohod u Pariz poslati pripadnike policije (Index)
Je li vrijeme za Dalićev oproštaj? Izbornik se još nije izjasnio, navijači podijeljeni, Sportske spekuliraju: Slaven Bilić i Ivica Olić su u niskom startu, a ako Dalić objavi da ‘diže sidro‘, sa svih strana svijeta počet će pristizati CV-ovi raznih vrhunskih, dobrih, ali i opskurnih trenera
Hrvatska dosad zaradila čak 23.5 milijuna dolara, a da smo prošli Portugal zaradili bismo dodatnia četiri milijuna (Nacional)
El Niño ubrzano jača, meteorolozi upozoravaju na izraženije ekstreme (HRT)
Sumnje u nuspojave lijekova prema izvješću HALMED-a: 49 pacijenata umrlo, 28 postali invalidi, prijava više nego lani, smrtnih ishoda manje (Danica)
Hameneievo tijelo stiglo u Teheran, pogreb iranskog vođe ubijenog još u veljači trajat će danima (Index)
Orbanova Mađarska je oformila špijunsku mrežu koja je djelovala iz veleposlanstva te zemlje u Bruxellesu, tako stoji u dokumentu Europske komisije u koji je uvid imao Politico (Jutarnji)
Karin: Hrvatska je ispala s turnira, ali se nakon drugih 45 minuta nema čega sramiti. Odigrala je ofenzivno najbolje poluvrijeme u povijesti protiv jake reprezentacije. Koliko god da su milimetri Hrvatsku dijelili i od produžetaka i od pobjede, opet joj je presudila daleko najveća mana na ovom turniru (Index), Dalić: Stigao je kraj jedne ere. Vrijeme je za nove početke. Sad mali nisu smjeli napraviti čudo (24 sata)
Oglasila se Derifaj: Moćni, povlašteni Thompson instrumentalizira DORH u osvetničkom pohodu (N1)
Fina je u četvrtak navečer dodijelila Zlatne bilance: Končar proglašen najuspješnijom velikom tvrtkom u Hrvatskoj (HRT)
Otvoren Tabor New Frame Festival, drugo izdanje festivala kratkometražnog filma (HRT), umjetnički direktor uoči otvorenja za tportal: gledanje kratkog filma danas postalo radikalan etički čin
Isporuke ruskog plina u Europu posustale u lipnju (HRT)
Sud ipak potvrdio optužnicu protiv Derifaj zbog Thompsonove terase na Žnjanu (Index)
Što se zapravo krije iza novog sukoba Milanovića i Plenkovića? Alavanja: Oko sličnog mimohoda u Poljskoj nije bilo problema, mogući je povod za pozadinski sukob autoriteta, Plenkovićevog i Milanovićevog (N1)
Kako Hrvatska zbrinjava medicinski otpad koji nastaje u kućanstvima osoba koje koriste inzulin i GLP-1 lijekove? Propisi jasno određuju tko ga treba preuzeti, no praksa pokazuje da građani često ostaju između različitih tumačenja institucija (Faktograf)
Usred Zagreba krije se zelena oaza u kojoj se susreću kultura, vrt i susjedstvo: U srcu Trnja, tik uz obalu Save, smjestilo se „Jedinstveno dvorište“ – zeleni kutak koji osim opuštanja u hladu nudi i bogat kulturni program (Lupiga)
Što nakon rušenja Vjesnika? Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine će otkupiti suvlasničke udjele na kompleksu te raspisiti javni natječaj za buduće uređenje prostora na križanju Savske ceste i Slavonske avenije (Index)
SAD planira iskoristiti terminal na Krku kao ključnu točku za širenje svoje energetske dominacije na zapadnom Balkanu, gdje kroz inicijativu „Trumpovih mirovnih plinovoda“ i političke pritiske žele istisnuti ruski plin i utjecaj Europske unije u korist vlastitih ekonomskih interesa (Economist, Jutarnji)
Sportske: Hrvatska će protiv Portugala ipak igrati u istom početnom sastavu kao protiv Gane. U formaciji 4-2-3-1 to je ekipa: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, P. Sučić, Baturina – Budimir.
Hrvatska za više od 800 milijuna eura dobiva najmoderniju bolnicu, započinje realizacija mega-zdravstvenog projekta KBC Osijek (Poslovni)
Blindirana limuzina u kojoj je bio Plenković sudjelovala u sudaru u centru Zagreba, nema ozlijeđenih (Index, N1)
Objavljene snimke iPhonea 18 Pro na drop testu, ne razlikuje se vizualno od aktualnog iPhonea 17 Pro, snimke rezultat hakerskog napada (Bug)
Obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do Avenije Marina Držića do 17. kolovoza (Jutarnji)
Split zabranjuje prodaju alkohola zbog pijanih turista (Index)