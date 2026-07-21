Ogorec o sukobu na Bliskom istoku: Možemo očekivati daljnju eskalaciju (HRT, tportal)
Humanoidni roboti već se testiraju u Ukrajini, naoružane verzije moguće do 2027. (Mreža)
Luka Modrić produžuje ugovor s Milanom na još jednu godinu, od reprezentacije bi se mogao oprostiti 6. listopada na Poljudu u Ligi nacija, kada igramo protiv aktualnog svjetskog prvaka, Španjolske (tportal)
5 najboljih hrvatskih filmova ovogodišnjeg Pula Film Festivala: Sitni lopovi, Ono što treba činiti, Svadba, Koke i Male stvari (Index)
Najljepši rooftop barovi u Zagrebu za uživanje tijekom toplih mjeseci (Journal)
Kreće obnova Autobusnog kolodvora Zagreb, sanirat će čelične konstrukcije kolodvora, radi se i na sustavu vatrodojave, informacijskom sustavu i ugrađivanju automatskih barijera za sanitarni čvor (Poslovni)
Muškarac koji je opljačkao benzinsku i salon u Novom Zagrebu je savjetnik u HNB-u (Index)
Zagreb nastavlja uklanjati grafite, očišćene 74 zgrade (Index)
Nakon SP-a 15 od 48 izbornika napustilo svoje reprezentacije (HRT)
Udar groma pobio 97 crnonosih ovaca u švicarskim Alpama (Index)
Godišnje se preko interneta ukrade 500 milijardi $, samo u Kambodži internetske prijevare godišnje mogu donositi i do 19 milijardi dolara(Jutarnji)
SP: Zlatna lopta otišla je u ruke Rodrija, najbolji mladi igrač je Pau Cubarsi, a najbolji golman Unai Simon. Kylian Mbappe s deset je golova Zlatna kopačka (Sportske), Španjolci krenuli podići trofej, a onda se među njima pojavio Trump… (N1), ‘Furija’ je postala prvi svjetski prvak u povijesti koji je kroz cijeli turnir primio samo jedan gol (tportal)
Netanyahu možda dolazi u New York. Mamdani već provjerava može li ga uhititi (tportal)
Andrew i Tristan Tate nalaze se u samici nakon uhićenja u Miamiju, tvrdi njihov odvjetnik, UK zatražilo njihovo izručenje (Index)
Na veliku obljetnicu u Salzburgu postavljene stotine pozlaćenih Mozartovih kipića (HRT)
Danas nestabilno, mjestimice kiša i grmljavina (HRT)
Novi EES sustav stvara kaos u europskim zračnim lukama: “Znao sam da će biti loše, ali ne toliko” (N1)
Index: Pavlek je znao da ga istražuju, pokušao naknadno opravdati poslovne odnose sa stranim firmama
Ministarstvo kulture do sada obnovilo 50-ak kulturnih objekata stradalih u potresu (HRT)
Večeras od 21 sat finale SP-a (Index), Collina prvi put komentirao poništeni gol Hrvatske protiv Portugala: Sustav je zabilježio kontakt lopte s glavom, a ne kosom, tehnologija je tu da pomogne sucima, premda se nadamo da je se koristi što manje (Index), Ibrahimović predviđa da će pobjednik SP-a biti Španjolska ( Sportske)
Umro je Vilko Žiljak, jedan od pionira računalne grafike te koautor dizajna hrvatske kune (Jutarnji)
SAD je objavio u nedjelju da je završio osmi dan noćnih napada zaredom na Iran nakon što je ranije objavljeno da su dva američka vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao nakon iranskog napada (tportal)
Prvo poluvrijeme Francuske i Engleske završilo 4:0 za Engleze zbog revolta u svlačionici Tricolora? Navodno su bili ljuti jer ih izbornik Deschamps nije htio pustiti da malo izađu van u Miamiju (Nacional), on sam preuzeo odgovornost za katastrofalno prvo poluvrijeme, ali i vrlo emotivno govorio o završetku svoje 14-godišnje ere (tportal)
Sukob zračnih masa: I danas pljuskovi i grmljavina, promjenjivo nestabilno vrijeme čeka nas i idući tjedan (N1)
U Puli pretučen Sale Veruda, legendarni frontmen Kud Idijota, reagirao na turiste koji su razbijali kante za smeće, napali mu i suprugu (Ravno do dna)
Njemačka je podigla razinu sigurnosne prijetnje na “visoku” zbog povećanog rizika od mogućih napada (Jutarnji)
Iran obnovio napade na zaljevske države nakon još jedne noći američkih udara (N1)
Dok se na Županijskom sudu u Zagrebu konačno slažu mozaici za početak “suđenja stoljeća” protiv Ivice Todorića, na površinu ponovno izbijaju najšokantniji detalji neviđene rastrošnosti obitelji koja je godinama vladala hrvatskim gospodarstvom: trošili su i do 10 tisuća eura dnevno (Nacional, Express)
Europska komisija odobrila je tabletu Wegovy danske farmaceutske tvrtke Novo Nordisk za liječenje pretilosti (tportal)
Messi o fotografiji na kojoj drži Yamala kao bebu: ‘Život je čudan’ (Sport klub)
Hrvatske vode izmjerile su povijesno niski vodostaj Dunava u Batini od -101 centimetar… zato su pronađene dvije aviobombe iz Drugog svjetskog rata. Bitka za Batinu protiv nacističkog Wehrmachta 1941., nazvana je “malim Staljingradom” (tportal)
Meta otpustila 8000 ljudi. Radnici tvrde da ih je birao AI, u tužbi se navodi da su sustavi nerazmjerno ciljali osobe koje su koristile rodiljni dopust ili bolovanje zbog invaliditeta (Index, The Guardian)
Opet se razbuktala svinjska kuga, oko 90 slučajeva u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj, ministar upozorio na grubo kršenje propisa (Index)
Šef Končara: Snažno ulazimo u podatkovne centre i AI (Index)
Grad Zagreb pokrenuo javnu nabavu za postavljanje više od 1000 polupodzemnih spremnika (Index)
Gori “ruski Amazon”, velik je požar izbio u distribucijskom centru najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberries, posljedica ukrajinskih napada dublje u Rusiji (Jutarnji)
Morski: Jadranskom se obalom širi impetigo, bakterijska bolest gotovo iščezla kad se čovječanstvo počelo prati – znanstveni i javnozdravstveni podaci jasno ukazuju na poveznicu između preopterećenog obalnog sustava, divlje gradnje, ispuštanja otpadnih voda
Najavljena velika promjena vremena. Temperature će osjetno pasti (Index), stižu vjetar i pljuskovi s grmljavinom (tportal)
Stanka na poluvremenu u finalu SP-a trajat će 17 minuta, nastupit će Shakira, Madonna i Justin Bieber (Nacional)
Gužve na autocestama od ranog jutra, kolone su kilometarske, promet je pojačan gotovo svim važnijim cestovnim pravcima prema Jadranu (Jutarnji)
Požari, suša i oluje haraju Europom – nuklearka u Francuskoj bi mogla prestati s radom, poginulo dvoje ljudi u oluji, bez struje ostalo ukupno 53.000 kućanstava, u Španjolskoj bukte požari, u Njemačkoj poremećen riječni promet… (Index)
EU popušta oko ekologije? Manje opterećenje za tvrtke, više novca za dekarbonizaciju (Poslovni)
Alarm u KBC-u Split: Zbog rekordnog broja bolovanja bolnica se okreće stranim radnicima (N1)
DORH pokrenuo istragu o plaži Costabella u Rijeci. Na meti Milanović zbog odluke njegove vlade iz 2015.? (Nacional)
Ministrica: Obnovljeni Meštrovićev paviljon prvi put prema zamisli autora (HRT)
Hajduk izgubio u uzvratu od Žiline, ali prošao u 2. kolo kvalifikacija EL-a (Index)