Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Gori “ruski Amazon”, velik je požar izbio u distribucijskom centru najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberries, posljedica ukrajinskih napada dublje u Rusiji (Jutarnji)
  • Morski: Jadranskom se obalom širi impetigo, bakterijska bolest gotovo iščezla kad se čovječanstvo počelo prati – znanstveni i javnozdravstveni podaci jasno ukazuju na poveznicu između preopterećenog obalnog sustava, divlje gradnje, ispuštanja otpadnih voda
  • Najavljena velika promjena vremena. Temperature će osjetno pasti (Index), stižu vjetar i pljuskovi s grmljavinom (tportal)
  • Stanka na poluvremenu u finalu SP-a trajat će 17 minuta, nastupit će Shakira, Madonna i Justin Bieber (Nacional)
  • Gužve na autocestama od ranog jutra, kolone su kilometarske, promet je pojačan gotovo svim važnijim cestovnim pravcima prema Jadranu (Jutarnji)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Požari, suša i oluje haraju Europom – nuklearka u Francuskoj bi mogla prestati s radom, poginulo dvoje ljudi u oluji, bez struje ostalo ukupno 53.000 kućanstava, u Španjolskoj bukte požari, u Njemačkoj poremećen riječni promet… (Index)
  • EU popušta oko ekologije? Manje opterećenje za tvrtke, više novca za dekarbonizaciju (Poslovni)
  • Alarm u KBC-u Split: Zbog rekordnog broja bolovanja bolnica se okreće stranim radnicima (N1)
  • DORH pokrenuo istragu o plaži Costabella u Rijeci. Na meti Milanović zbog odluke njegove vlade iz 2015.? (Nacional)
  • Ministrica: Obnovljeni Meštrovićev paviljon prvi put prema zamisli autora (HRT)
  • Hajduk izgubio u uzvratu od Žiline, ali prošao u 2. kolo kvalifikacija EL-a (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Istraživanje: Kina je u svijetu popularnija od SAD-a, prvi put u povijesti (Index)
  • Francuska legalizirala eutanaziju, usvojili zakon koji punoljetnim osobama s neizlječivim bolestima daje pravo na potpomognuto umiranje (Index)
  • Udruga Glas poduzetnika (UGP) je zatražila formiranje jedinstvenog i javno dostupnog portala koji bi omogućo transparentan prikaz trošenja javnog novca (N1)
  • Bob Dylan dolazi u Ljubljanu, u Arenu Stožice 9. studenog (Ravno do dna)
  • Objavljena satnica za 15. RockLive, idući tjedan u Koprivnici nastupaju Baby Lasagna, Zabranjeno pušenje, Kawasaki 3p, Mile Kekin, Bolesna braća, IDEM, Beetantone… (Muzika)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump u govoru teško optužio Kinu za miješanje u izbore 2020. (Index)
  • U lipnju se po ugostiteljskim objektima jelo i pilo više nego prošle godine, pokazuju podaci Porezne uprave. Broj računa izdanih u kafićima i restoranima porastao je za 2,65 posto, a na hranu i piće potrošeno je čak 6,62 posto više. No, ugostitelji tvrde da su im restorani taj mjesec bili prazniji nego prošlih godina (Index)
  • Ima li SDP šanse dobiti glasove u BiH? Pecnik: Nisu tamo sve glasači HDZ-a. Kazaz: Ne mogu očekivati ikakav glas (N1)
  • Uber želi kupiti Glovo za 15 milijardi dolara (Poslovni)
  • Završni radovi na Sljemenu: Radovi na novoj žičari gotovi do jeseni, probni spust u rujnu, do zime spremno za posjetitelje (Dnevnik)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Opremljena dvotrećinskom većinom, vlada Petera Magyara brzo i radikalno mijenja mađarski Ustav. No obračun sa starim strukturama moći otvara i pitanja o vladavini prava (DW)
  • Hrvatska prvi put izmjerila mikroplastiku u vodi za piće, utvrđena prosječna koncentracija od 0,144 čestice prioritetnih polimera po litri (Index)
  • Ove jeseni oko 35.000 stanovnika Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put dobiva izravan pristup tramvajskoj mreži, a Zagreb nakon više desetljeća prvi put značajno je proširuje, pogledajte kako teku radovi (Index)
  • Bugarski turisti roštiljanjem na grčkoj plaži izazvali burne reakcije: “To više nije paradajz turizam, ovo je sasvim nova razina. Oni su otvorili svoj restoran nasred plaže” (N1)
  • Pogledajte trailer za najveći hrvatski povijesni spektakl – film “Posljednji rimski bog” – neispričana priča o Dioklecijanu (HRT)
  • Slavna manekenka Cara Delevingne ispisala povijest, prva je lezbijka na naslovnici Playboya (Jutarnji) (i podsjetila na neke sjajnije dane ovog ne više toliko popularnog časopisa)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Guardian: Ukrajinska 40-dnevna kampanja podrazumijeva koordinirane i intenzivne napade duboko unutar ruskog teritorija te na okupiranim područjima, s primarnim fokusom na uništavanje ključnih opskrbnih linija, vojnih ciljeva i naftne infrastrukture. Cilj je nanošenje teških ekonomskih gubitaka kroz onesposobljavanje rafinerija, izazivanje energetske krize te vršenje snažnog psihološkog i političkog pritiska na Kremlj
  • Srbija jedina nije potpisala Kijevsku deklaraciju u kojoj se, među ostalim, Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat (Index)
  • Trump dobiva vlastitu kovanicu od jednog dolara, kritičari dovode u pitanje zakonitost (Poslovni)
  • Najveći donatori HDZ-a vlasnici tvrtki iz križevačkog kraja: Vlasnik građevinske tvrtke Radnik i jedan od naših najvećih stočara, zajedno uplatili 38 tisuća eura, više od trećine svih ostalih donatora (Index)
  • The Grand Tour se vraća bez Clarksona, Maya i Hammonda, emisiju će voditi Youtuberi (Index)
  • Thomas Tuchel i dalje će voditi englesku nogometnu reprezentaciju unatoč bolnom ispadanju u polufinalu Svjetskog prvenstva (tportal)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Zelenski smijenio ministra obrane, odluka naišla na neodobravanje: “U Moskvi otvaraju bocu vodke” (Jutarnji)
  • Plenković najavljuje kraj zlatnog doba i štednju pred izbore. Treba li mu vjerovati? Oko četiri petine državne potrošnje financira se iz poreza i doprinosa, dok ostatak dolazi iz europskih fondova, “budući gospodarski rast morat će biti sve manje oslonjen na javnu potrošnju i europske fondove, a sve više na privatne investicije, inovacije i povećanje produktivnosti” (Ideje)
  • Četvrtak donosi nestabilno jutro, sunčanije poslijepodne (HRT), temperature niže za desetak stupnjeva (N1)
  • Nižu se reakcije na poraz Engleske u polufinalu SP-a, svi komentiraju Tuchelov prelazak u defenzivu nakon vodećeg pogotka: “Hrvatskog trenera bi za ovo ispekli na ražnju” (Index), finale se igra u nedjelju od 21 sat, za treće mjesto u subotu od 23 sata, Argentina lovi četvrti naslov, Španjolcima je ovo drugo finale i druga prilika za naslov (tportal)
  • Index se prisjeća 2018., kada je na današnji dan održan spektakularan doček srebrnih Vatrenih iz Rusije
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • Sedam epizoda, devet sati, jedan ekspert: Jutarnji donosi serijal o Iranu s povjesničarem i radijskim urednikom Darijom Špelićem
  • Tonči Tadić: Kako to da se Vučić nije bojao Putina da bi otišao u Pariz, a Milanoviću je to problem? Jednom kad ovaj rat se završi, Europa će biti zahvalnija Ukrajini nego Ukrajina Europi (tportal)
  • Gotovo osam milijardi eura prihoda i 56.000 zaposlenih: ICT sektor raste, ali izazovi tek dolaze (tportal)
  • Drastično poskupljenje cigareta: Pušači će kutiju plaćati gotovo 12 eura, ali tamo do 2030. (Poslovni)
  • Toplinski val i suša spustili su vodostaj rijeke Rajne kod Kölna na 90 cm, daleko ispod uobičajenih tri metra (Jutarnji)
Srijeda (17:00)

Brze i kratke

  • Europski čelnici stigli u Kijev na samit Ukrajina – Jugoistočna Europa, među njima i Plenković (tportal)
  • Infobip: Snažan rast prijevara pokrenutih umjetnom inteligencijom (HRT)
  • SP u nogometu zatvorit će Tom Cruise i brojne glazbene zvijezde (Nacional)
  • SDP-ov potpredsjednik sabora Jakšić za N1: Naše ankete pokazuju da ćemo pobijediti HDZ na izborima
  • Stiže kraj toplinskog vala: Vrijeme će i idućih dana ostati nestabilno, osobito u unutrašnjosti Hrvatske, gdje su i dalje mogući lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom (tportal, Jutarnji)
  • Matko Jelavić tvrdi da za pjesmu ‘Majko stara’ u Brešanovu filmu ‘Kako je počeo rat na mom otoku nisu riješena autorska prava ni naknada, zbog čega bi projekcija restauriranog filma na Pulskom filmskom festivalu mogla biti i posljednje javno prikazivanje (24 sata)
Srijeda (11:00)

Brze i kratke

  • The Wall Street Journal: Kina se priprema za promjenu režima u Rusiji (Index)
  • Iranci gađali zemlje Zaljeva. Trump: Idući tjedan vam uništavamo mostove i elektrane (Index)
  • Reper  u Nepalu preuzeo vlast pa krenuo na korupciju: Osuđeno 16 ljudi, među njima ministri (Index)
  • Kamp Darija Šimića u Tisnom: kapacitet od deset kućica, odnosno trideset gostiju, nalazi se na atraktivnoj lokaciji, djeluje zapušteno, pusto i obraslo, sa samo jednim objektom. Bez turista i bez ikakvih kućica (mada, kako doznaje Slobodna Dalmacija, odnesene su nedavno)
  • Cinehill: Uz stotinjak filmova u Fužine stiže isto toliko festivalskih gostiju, otvorenje 21. srpnja (HRT)
Utorak (23:00)

Brze i kratke

  • Ovogodišnji pariški mimohod može se promatrati kao svojevrsna ‘ratna parada‘, demonstracija europske sile i jedinstva pred Vladimirom Putinom, ali i Donaldom Trumpom (Jutarnji)
  • USKOK pustio Darija Šimića na slobodu, sumnja se da mu je protupravno izdana dozvola za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i rad kampa (Index)
  • Inicijativa ‘Stop betonizaciji Borovja’ skuplja potpise za peticiju protiv gradnje 11 zgrada na livadi, što bi moglo dovesti 1700 stanovnika, trakvu infrastrukturu, smatraju mještani, kvart nema (tportal)
  • Milanović odlikovao fizičara i nobelovca Johna Matthewa Martinisa, koji je hrvatskog porijekla, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom (Nacional)
  • Galerija Klovićevi dvori najavila bogatu jesensko-zimsku sezonu (HRT)