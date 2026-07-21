Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Rusija prazni zalihe projektila, troši rakete brže nego što ih proizvodi. Pokušava probiti ukrajinsku protuzračnu obranu (Index)
  • Prosječna neto plaća u Hrvatskoj u svibnju iznosila 1552 eura, medijalna 1.324 eura (Index)
  • Tomašević: Zagreb se nije obnavljao desetljećima, zato se sada radi (Index)
  • Christopher Nolan najavio tri godine pauze jer ga je ‘Odiseja’ iscrpila (Ravno do dna)
  • Preminuo glumac Damir Šaban, nezaboravni Mazalo Vragec iz Smogovaca (N1)
  • Potraga za glumcem koji će utjeloviti Jamesa Bonda se nastavlja, a i dalje se najčešće spominju ista tri imena: Jacob Elordi, Callum Turner i Harris Dickinson, u igri su i neka druga imena (Nacional)
  • Rolling Stone UK uvrstio Špancirfest među preporuke za ljeto u Hrvatskoj (HRT)

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Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Tragedija u Rugvici: U Savi pronađena tijela trojice nestalih stranaca (HRT, tportal)
  • Jugozapad Europe pogađa toplinski val, temperature i do 47 stupnjeva na Pirenejskom poluotoku (Poslovni)
  • Dok raste prijetnja Rusije, Pariz i Berlin klize u rivalstvo koje sabotira zajedničke kapacitete, Njemačka se osvećuje za propast megaprojekta (Jutarnji)
  • Gradonačelnik Dubrovnika Franković otkrio zašto je dobio policijsku zaštitu: Donijeli smo restriktivan GUP, pritisak na gradske službe velik je. Svi koji žele i mogu graditi prije samog usvajanja novog GUP-a žele ishodovati dokumentaciju kako bi mogli graditi. Ja sam zaustavio te procese (N1)
  • Umro je mladi hrvatski poduzetnik Filip Mihalić (27), poznat iz afere s covid testovima (Varaždinske vijesti), nalazio se u Dominkanskoj Republici? (Index)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Kraj velike potrage: Uhićen muškarac iz BiH osumnjičen za ubojstvo žene u Sloveniji, objavljeni detalji mučnog zločina (Jutarnji)
  • Dunav na povijesno niskim razinama. Izronili ostaci mađarskog broda (Index)
  • Danas je nastavljena potraga za trojicom Egipćana koji su jučer nestali u Savi na području Okunšćaka, u općini Rugvica (Jutarnji)
  • Kazne za upadanje u tračnice u Zagrebu naplaćuju se i po maksimumu, što iznosi 1320 eura (RTL Danas, tportal), Zagreb uvodi pravila za smeđi blok: Kazne za nepropisno parkiranje do 660 eura (tportal)
  • Dinamo večeras od 20 sati gostuje kod Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka (Index)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ogorec o sukobu na Bliskom istoku: Možemo očekivati daljnju eskalaciju (HRT, tportal)
  • Humanoidni roboti već se testiraju u Ukrajini, naoružane verzije moguće do 2027. (Mreža)
  • Luka Modrić produžuje ugovor s Milanom na još jednu godinu, od reprezentacije bi se mogao oprostiti 6. listopada na Poljudu u Ligi nacija, kada igramo protiv aktualnog svjetskog prvaka, Španjolske (tportal)
  • 5 najboljih hrvatskih filmova ovogodišnjeg Pula Film Festivala: Sitni lopovi, Ono što treba činiti, Svadba, Koke i Male stvari (Index)
  • Najljepši rooftop barovi u Zagrebu za uživanje tijekom toplih mjeseci (Journal)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Kreće obnova Autobusnog kolodvora Zagreb, sanirat će čelične konstrukcije kolodvora, radi se i na sustavu vatrodojave, informacijskom sustavu i ugrađivanju automatskih barijera za sanitarni čvor (Poslovni)
  • Muškarac koji je opljačkao benzinsku i salon u Novom Zagrebu je savjetnik u HNB-u (Index)
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  • Nakon SP-a 15 od 48 izbornika napustilo svoje reprezentacije (HRT)
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Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Godišnje se preko interneta ukrade 500 milijardi $, samo u Kambodži internetske prijevare godišnje mogu donositi i do 19 milijardi dolara (Jutarnji)
  • SP: Zlatna lopta otišla je u ruke Rodrija, najbolji mladi igrač je Pau Cubarsi, a najbolji golman Unai Simon. Kylian Mbappe s deset je golova Zlatna kopačka (Sportske), Španjolci krenuli podići trofej, a onda se među njima pojavio Trump… (N1), ‘Furija’ je postala prvi svjetski prvak u povijesti koji je kroz cijeli turnir primio samo jedan gol (tportal)
  • Netanyahu možda dolazi u New York. Mamdani već provjerava može li ga uhititi (tportal)
  • Andrew i Tristan Tate nalaze se u samici nakon uhićenja u Miamiju, tvrdi njihov odvjetnik, UK zatražilo njihovo izručenje (Index)
  • Na veliku obljetnicu u Salzburgu postavljene stotine pozlaćenih Mozartovih kipića (HRT)
  • Danas nestabilno, mjestimice kiša i grmljavina (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Stepanenko: Najveći napad na Kijev nije ruska osveta. Ovo je sustavno uništavanje Ukrajine (Index)
  • EU odlučila: Neprodana odjeća više neće završavati u otpadu, morat će je ili preprodati ili donirati (N1)
  • Pijavica poharala kamp na Lošinju, helikopter prevozio ozlijeđene u bolnicu (Index), stravični prizori nakon nevremena (Jutarnji)
  • Otvoreno pitanje Vučićeve ratne prošlosti: Što je radio na sarajevskom Židovskom groblju? (tportal)
  • Ususret finalu Svjetskog prvenstva: 8+ filmova koje vole i oni koji ne prate nogomet (Magnet)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Novi EES sustav stvara kaos u europskim zračnim lukama: “Znao sam da će biti loše, ali ne toliko” (N1)
  • Index: Pavlek je znao da ga istražuju, pokušao naknadno opravdati poslovne odnose sa stranim firmama
  • Ministarstvo kulture do sada obnovilo 50-ak kulturnih objekata stradalih u potresu (HRT)
  • Večeras od 21 sat finale SP-a (Index), Collina prvi put komentirao poništeni gol Hrvatske protiv Portugala: Sustav je zabilježio kontakt lopte s glavom, a ne kosom, tehnologija je tu da pomogne sucima, premda se nadamo da je se koristi što manje (Index), Ibrahimović predviđa da će pobjednik SP-a biti Španjolska ( Sportske)
  • Umro je Vilko Žiljak, jedan od pionira računalne grafike te koautor dizajna hrvatske kune (Jutarnji)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • SAD je objavio u nedjelju da je završio osmi dan noćnih napada zaredom na Iran nakon što je ranije objavljeno da su dva američka vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao nakon iranskog napada (tportal)
  • Prvo poluvrijeme Francuske i Engleske završilo 4:0 za Engleze zbog revolta u svlačionici Tricolora? Navodno su bili ljuti jer ih izbornik Deschamps nije htio pustiti da malo izađu van u Miamiju (Nacional), on sam preuzeo odgovornost za katastrofalno prvo poluvrijeme, ali i vrlo emotivno govorio o završetku svoje 14-godišnje ere (tportal)
  • Sukob zračnih masa: I danas pljuskovi i grmljavina, promjenjivo nestabilno vrijeme čeka nas i idući tjedan (N1)
  • U Puli pretučen Sale Veruda, legendarni frontmen Kud Idijota, reagirao na turiste koji su razbijali kante za smeće, napali mu i suprugu (Ravno do dna)
  • Uhićena braća Tate (Index)
Prekjučer (00:00)

Brze i kratke

  • Njemačka je podigla razinu sigurnosne prijetnje na “visoku” zbog povećanog rizika od mogućih napada (Jutarnji)
  • Iran obnovio napade na zaljevske države nakon još jedne noći američkih udara (N1)
  • Dok se na Županijskom sudu u Zagrebu konačno slažu mozaici za početak “suđenja stoljeća” protiv Ivice Todorića, na površinu ponovno izbijaju najšokantniji detalji neviđene rastrošnosti obitelji koja je godinama vladala hrvatskim gospodarstvom: trošili su i do 10 tisuća eura dnevno (Nacional, Express)
  • Europska komisija odobrila je tabletu Wegovy danske farmaceutske tvrtke Novo Nordisk za liječenje pretilosti (tportal)
  • Messi o fotografiji na kojoj drži Yamala kao bebu: ‘Život je čudan’ (Sport klub)
Subota (18:00)

Brze i kratke

  • Hrvatske vode izmjerile su povijesno niski vodostaj Dunava u Batini od -101 centimetar… zato su pronađene dvije aviobombe iz Drugog svjetskog rata. Bitka za Batinu protiv nacističkog Wehrmachta 1941., nazvana je “malim Staljingradom” (tportal)
  • Meta otpustila 8000 ljudi. Radnici tvrde da ih je birao AI, u tužbi se navodi da su sustavi nerazmjerno ciljali osobe koje su koristile rodiljni dopust ili bolovanje zbog invaliditeta (Index, The Guardian)
  • Opet se razbuktala svinjska kuga, oko 90 slučajeva u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj, ministar upozorio na grubo kršenje propisa (Index)
  • Šef Končara: Snažno ulazimo u podatkovne centre i AI (Index)
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