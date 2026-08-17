Brze i kratke - Monitor.hr
Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Naprasno prekinuta sjednica u Gospiću, Zekanović vikao, lijeva oporba demonstrativno napustila sjednicu (Index, Jutarnji, N1), izvjesno kako će Milanović sazvati izvanrednu sjednicu Sabora (Jutarnji)
  • Omiš je od Tomaševića dobio najveću svotu koju gradonačelnik može dodijeliti, Zagreb donira 130 tisuća eura (Nacional)
  • Nuklearka Krško od petka radi na 90 posto snage reaktora (Poslovni)
  • Gorski kotar osvaja kupače: Umjesto mora biraju rijeke i jezera (HRT)
  • Novi Zakon o najmu stanova uređuje polog, kućni red i otkaz ugovora (Zgradonačelnik)

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Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Profesor s Agronomije: Dosad je 2017. godina imala najviše požara; imali smo oko 6900 otvorenih požara. Sada već do 10. kolovoza 2026. imamo 5700 požara, što su više temperature, što su veće gorive mase, bit će posljedice teže (N1)
  • Ukrajinci noćas lansirali više od 600 dronova na Moskvu: Šire se dramatične snimke građana (tportal)
  • Milanović drugi put u povijesti aktivira ustavnu ovlast sazivanja izvanredne saborske sjednice, prvi put zbog afere “Plin za cent” (tportal)
  • Požar im uništio sezonu, mali iznajmljivači traže oslobađanje od poreza do kraja godine (Poslovni)
  • Počasno Srce za Diega Lunu u Sarajevu (HRT)
  • Zdravstveni turizam može biti ključ produljenja turističke sezone (HRT)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta, od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Rekordne temperature i dugotrajne suše stvorile su uvjete u kojima se vatra brže širi te postaje intenzivnija i nepredvidljivija nego prije (tportal)
  • Anušić o opasnom otpadu i požarima: To graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, možda čak i terorizmom (N1)
  • Plenkovićeva Vlada je platila sanaciju varaždinskih bala, no tek nakon što je SDP-ov gradonačelnik Bosilj odradio proceduru (Faktograf)
  • Jesu li parkirališna mjesta u hrvatskim gradovima adekvatna dimenzijama vozila? Automobili rastu, sve su duži, širi… (Revija HAK)
  • Renesansni festival počinje u četvrtak, trajat će sve do nedjelje (Klikaj)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša koja će se danas održati u Gospiću dolazak su potvrdili svih 13 članova (Jutarnji)
  • Stiže promjena vremena: Temperatura će pasti za desetak stupnjeva, moguće i nevrijeme (N1)
  • Nasilje kao usluga stiglo i u Hrvatsku: Dvojica mladića došla u Zagreb likvidirati dva poslovna čovjeka? Uglavnom je riječ o djeci i mladima koji su prije “karijere” ubojica i razbijača imali problema sa sitnim kriminalom ili ovisnosti o drogama (Večernji)
  • Emotivna Sara Kolak nakon europskog zlata: ‘Deset godina! Bilo je i vrijeme’ (Sport klub)
  • HNL: Hajduk dobio Goricu 1:2, Varaždin Rijeku 2:0, nakon trećeg kola Osijek i Varaždin na vrhu bez poraza, slijedi ih Dinamo s utakmicom manje
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Šestotinjak Gospićana i okolice uz političare okupili su se na prosvjedu u Gospiću: ‘Ovo je zločin nad ljudima; Strah me za dijete, za nas, za roditelje”… (Jutarnji)
  • Loše vijesti za vozače: Od utorka bi cijene goriva trebale značajno porasti, litra dizela za 11 centi, benzin za 7 (Poslovni)
  • Ogrebali ste drugi automobil na parkingu? Nemojte bježati, kazne su iznimno visoke (N1)
  • Neki proizvođači muke muču s povrćem koje se na kraju teško prodaje unatoč visokoj kvaliteti: “Poljoprivrednici godinama pokušavaju pronaći kulture koje će im donijeti zaradu, ali često se dogodi da istu ideju dobije velik broj proizvođača” (Podravski, Slobodna)
  • Umrla je Milena Zupančič, slovenska glumica (Ravno do dna)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Nekoliko stotina građana, među kojima su i političari, okupilo se na prosvjedu u Gospiću (Nacional)
  • Policija uhitila četiri osobe. Sumnja se da su izazivale požare kod Zadra (Index)
  • Nakon razornih požara ponovno se otvara pitanje može li se Dalmacija bolje zaštititi prije nego što vatra uopće bukne. Jedno od rješenja mogla bi biti kontrolirana ispaša koza, koje na teško pristupačnom kršu uklanjaju travu i grmlje (tportal)
  • Spotify uvodi oznaku „AI Persona” (Magnet)
  • Mladi u Hrvatskoj u prosjeku najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom, s 31.5 godina, a čak 89.1 posto mladih od 16 do 29 godina živi s roditeljima. To je najviši udio u EU (Index)
  • Hrvatska i Kazahstan osnovali zajedničku naftnu kompaniju (Lider)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Sva požarišta noćas su bila mirna, nije bilo novih razbuktavanja, do požara kod Omiša došlo je 13. kolovoza oko 20 sati u šumskom predjelu uz cestu na području Lokve Rogoznice (Index)
  • Golemi požar nadomak Moskve, Ukrajinci ponovno pogodili skladište “njihovog Amazona” (Jutarnji)
  • Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva, sutra slijedi osvježenje (N1)
  • Eksplozije probudile Zagrepčane: Izgorjela tri auta, još četiri oštećena (tportal), dan ranije bačeni Molotovljevi kokteli (Index)
  • Milijarder Jeff Bezos postao suvlasnik nogometnog kluba Liverpool (Poslovni)
  • HNL: Dinamo razbio Rudeš 4:0, Istra Slaven 3:0, Osijek dobio Lokomotivu 1:0
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Plenkovićev pokušaj dedramatiziranja gospićke ekološke bombe, skretao s teme i nabrajao Vladine uspjehe – koji će, međutim, teško ušutkati političku i širu javnost (Faktograf)
  • Apokaliptične scene: Fotografije posljedica požara kod Omiša (tportal), Plenković: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolici (N1)
  • Claude uvodi nevidljive ‘vodene žigove’ u tekstove i slike stvorene AI-jem (Bug)
  • Opljačkan kofer s novcem u trgovačkom centru u Buzinu. Zaštitari pucali, jednome uperili pištolj u glavu (Index)
  • Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za uređenje Trga svibanjskih žrtava 1995., čime se nastavlja obnova pješačkih prostora u povijesnoj jezgri, radovi vrijedni 100 tisuća eura (Index)
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • Jedan od koraka zaštite od požara jest čišćenje zapuštenih šumskih površina u državnom i privatnom vlasništu, a dodatan rizik jest gradnja kuće u borovim šumama, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Istarske županije za HRT (tportal)
  • Nacionalovi izvori bliski vrhu Vlade: ‘Povećanje braniteljskih i običnih mirovina Plenkovićev je adut za prijevremene izbore jer ne vjeruje Milanoviću da se neće kandidirati’
  • Istražuje se uzrok požara u Omišu, troje ozlijeđenih na respiratoru (HRT)
  • Suprug nestale Dragane Antešević uputio se prema Hrvatskoj, obitelja poslala DNK na analizu, u Hrvatsku je došla kao sezonska radnica, a nestala je 13. kolovoza dok je bježala pred vatrom kod Omiša (Jutarnji), još uvijek nije utvrđen identitet poginule osobe(Index)
  • Zašto se nije aktivirao SRUUK? Boban: Došlo bi do dodatne panike, zakrčio bi se promet (N1)
Subota (11:00)

Brze i kratke

  • Trump: Proglasit ću Hormuški tjesnac teritorijem SAD-a (Index)
  • Buknuo požar i na Dugom Otoku (Jutarnji), gorjelo i kod Zadra (Index)
  • Geopolitički analitičar Kovačević: Putin ne želi priznati da je Rusija izgubila rat (N1)
  • Vatrogasci na Pelješcu našli eksplozivnu napravu: ‘Sve se zapalilo oko nje’ (tportal)
  • Marija Bistrica spremna za veliki priljev vjernika: ‘Očekujemo 50.000 hodočasnika’ (Danas)

 

Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Požar se, nošen olujnim vjetrom, u vrlo kratkom vremenu proširio od područja Lokve Rogoznice prema Mimicama i Omišu. Prema prvim procjenama, izgorjelo je između 900 i 1000 hektara. Brzo se šiiro zbog kombinacije uvjeta vjetra, isušene vegetacije i dugotrajnog toplinskog vala (Index)
  • U sanaciju “crnog brda” država je krenula tek kad je shvatila da će platiti ogromnu novčanu kaznu (Faktograf)
  • Odgođena je sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša, koja se trebala održati danas u 16 sati u Gospiću, novi termin zakazan za ponedjeljak (N1)
  • EU procjenjuje da se godišnje uništi 4 do 9 posto neprodanog tekstila, što proizvodi oko 5,6 milijuna tona emisija ugljikovog dioksida, novom odlukom EU želi tome stati na kraj, lanci brze mode kažu da pozdravljaju odluku, no ne prepoznaju sebe kao dio problema (H-alter)
  • Bajkoviti dvorac i šumska idila – Trakošćan i ljeti privlači goste (HRT)