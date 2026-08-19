Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Jandroković sazvao izvanrednu sjednicu Sabora za četvrtak i petak (Jutarnji)
  • Puhovski: vođenje sjednice u Gospiću bilo je sramotno loše, imamo predsjednicu Odbora koja nije u stanju voditi ni sat razredne zajednice (N1)
  • Mapy – aplikacija za navigaciju i onda kad nema dostupne internetske veze (Bug)
  • QR kodovi na plažama otkrivaju kvalitetu mora (HRT)
  • Ludbreg u velikom stilu dočekao europsku prvakinju Saru Kolak, njoj u čast novi sportski park dobio ime (Klikaj)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Zagrepčanima prijeti 500 tisuća tona otpada s odlagališta kod vodocrpilišta u Kosnici koje veličinom skoro dostiže Jakuševac. Ta se voda pije i u Novom Zagrebu (Nacional)
  • Postavljeni podzemni spremnici uz Trg bana Jelačića (N1)
  • Kontroverzni ruski film stiže u Veneciju. Ukrajina: “To nije politički neutralno” (Index)
  • Prihodi Anthropica skočili s 9 na 65 milijardi dolara (Index)
  • Jučerašnja fronta u Hrvatsku donijela dugo očekivanu kišu, ali ona nije pala posvuda… sutra smo ponovno na +30 (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Milanović povukao potez i zatražio izvanredno zasjedanje Sabora, traži da se raspravlja o točkama u kojem se Vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije, primiti predstavnike građana, imenovati glavnog državnog inspektora koji će odmah započeti nadzor nad svim odlagalištima otpada (tportal)
  • Stigli novi nalazi vode u Ličko-senjskoj županiji. Od 22 uzorka 21 ocijenjeno sukladnima, u jednom povišeno olovo, to je do internih instalacija, nema veze s isporučiteljem vode (tportal)
  • Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je ‘crno brdo’ otrovnog otpada, tvrdi da je bio prevaren kad je dao zemljište u najam (24sata, N1)
  • Gradonačelnik Omiša za Nacional.hr: ‘Katastrofa od razornog požara iznosi osam milijuna eura’
  • Otpuštanja zbog umjetne inteligencije mogu smanjiti produktivnost (Mreža)
  • ZET obilježava 116 godina električnog tramvaja (HRT)

 

Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Profesor s Agronomije: Dosad je 2017. godina imala najviše požara; imali smo oko 6900 otvorenih požara. Sada već do 10. kolovoza 2026. imamo 5700 požara, što su više temperature, što su veće gorive mase, bit će posljedice teže (N1)
  • Ukrajinci noćas lansirali više od 600 dronova na Moskvu: Šire se dramatične snimke građana (tportal)
  • Milanović drugi put u povijesti aktivira ustavnu ovlast sazivanja izvanredne saborske sjednice, prvi put zbog afere “Plin za cent” (tportal)
  • Požar im uništio sezonu, mali iznajmljivači traže oslobađanje od poreza do kraja godine (Poslovni)
  • Počasno Srce za Diega Lunu u Sarajevu (HRT)
  • Zdravstveni turizam može biti ključ produljenja turističke sezone (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Naprasno prekinuta sjednica u Gospiću, Zekanović vikao, lijeva oporba demonstrativno napustila sjednicu (Index, Jutarnji, N1), izvjesno kako će Milanović sazvati izvanrednu sjednicu Sabora (Jutarnji)
  • Omiš je od Tomaševića dobio najveću svotu koju gradonačelnik može dodijeliti, Zagreb donira 130 tisuća eura (Nacional)
  • Nuklearka Krško od petka radi na 90 posto snage reaktora (Poslovni)
  • Gorski kotar osvaja kupače: Umjesto mora biraju rijeke i jezera (HRT)
  • Novi Zakon o najmu stanova uređuje polog, kućni red i otkaz ugovora (Zgradonačelnik)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta, od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Rekordne temperature i dugotrajne suše stvorile su uvjete u kojima se vatra brže širi te postaje intenzivnija i nepredvidljivija nego prije (tportal)
  • Anušić o opasnom otpadu i požarima: To graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, možda čak i terorizmom (N1)
  • Plenkovićeva Vlada je platila sanaciju varaždinskih bala, no tek nakon što je SDP-ov gradonačelnik Bosilj odradio proceduru (Faktograf)
  • Jesu li parkirališna mjesta u hrvatskim gradovima adekvatna dimenzijama vozila? Automobili rastu, sve su duži, širi… (Revija HAK)
  • Renesansni festival počinje u četvrtak, trajat će sve do nedjelje (Klikaj)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša koja će se danas održati u Gospiću dolazak su potvrdili svih 13 članova (Jutarnji)
  • Stiže promjena vremena: Temperatura će pasti za desetak stupnjeva, moguće i nevrijeme (N1)
  • Nasilje kao usluga stiglo i u Hrvatsku: Dvojica mladića došla u Zagreb likvidirati dva poslovna čovjeka? Uglavnom je riječ o djeci i mladima koji su prije “karijere” ubojica i razbijača imali problema sa sitnim kriminalom ili ovisnosti o drogama (Večernji)
  • Emotivna Sara Kolak nakon europskog zlata: ‘Deset godina! Bilo je i vrijeme’ (Sport klub)
  • HNL: Hajduk dobio Goricu 1:2, Varaždin Rijeku 2:0, nakon trećeg kola Osijek i Varaždin na vrhu bez poraza, slijedi ih Dinamo s utakmicom manje
Nedjelja (23:00)

Brze i kratke

  • Šestotinjak Gospićana i okolice uz političare okupili su se na prosvjedu u Gospiću: ‘Ovo je zločin nad ljudima; Strah me za dijete, za nas, za roditelje”… (Jutarnji)
  • Loše vijesti za vozače: Od utorka bi cijene goriva trebale značajno porasti, litra dizela za 11 centi, benzin za 7 (Poslovni)
  • Ogrebali ste drugi automobil na parkingu? Nemojte bježati, kazne su iznimno visoke (N1)
  • Neki proizvođači muke muču s povrćem koje se na kraju teško prodaje unatoč visokoj kvaliteti: “Poljoprivrednici godinama pokušavaju pronaći kulture koje će im donijeti zaradu, ali često se dogodi da istu ideju dobije velik broj proizvođača” (Podravski, Slobodna)
  • Umrla je Milena Zupančič, slovenska glumica (Ravno do dna)
Nedjelja (17:00)

Brze i kratke

  • Nekoliko stotina građana, među kojima su i političari, okupilo se na prosvjedu u Gospiću (Nacional)
  • Policija uhitila četiri osobe. Sumnja se da su izazivale požare kod Zadra (Index)
  • Nakon razornih požara ponovno se otvara pitanje može li se Dalmacija bolje zaštititi prije nego što vatra uopće bukne. Jedno od rješenja mogla bi biti kontrolirana ispaša koza, koje na teško pristupačnom kršu uklanjaju travu i grmlje (tportal)
  • Spotify uvodi oznaku „AI Persona” (Magnet)
  • Mladi u Hrvatskoj u prosjeku najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom, s 31.5 godina, a čak 89.1 posto mladih od 16 do 29 godina živi s roditeljima. To je najviši udio u EU (Index)
  • Hrvatska i Kazahstan osnovali zajedničku naftnu kompaniju (Lider)
Nedjelja (12:00)

Brze i kratke

  • Sva požarišta noćas su bila mirna, nije bilo novih razbuktavanja, do požara kod Omiša došlo je 13. kolovoza oko 20 sati u šumskom predjelu uz cestu na području Lokve Rogoznice (Index)
  • Golemi požar nadomak Moskve, Ukrajinci ponovno pogodili skladište “njihovog Amazona” (Jutarnji)
  • Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva, sutra slijedi osvježenje (N1)
  • Eksplozije probudile Zagrepčane: Izgorjela tri auta, još četiri oštećena (tportal), dan ranije bačeni Molotovljevi kokteli (Index)
  • Milijarder Jeff Bezos postao suvlasnik nogometnog kluba Liverpool (Poslovni)
  • HNL: Dinamo razbio Rudeš 4:0, Istra Slaven 3:0, Osijek dobio Lokomotivu 1:0
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Plenkovićev pokušaj dedramatiziranja gospićke ekološke bombe, skretao s teme i nabrajao Vladine uspjehe – koji će, međutim, teško ušutkati političku i širu javnost (Faktograf)
  • Apokaliptične scene: Fotografije posljedica požara kod Omiša (tportal), Plenković: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolici (N1)
  • Claude uvodi nevidljive ‘vodene žigove’ u tekstove i slike stvorene AI-jem (Bug)
  • Opljačkan kofer s novcem u trgovačkom centru u Buzinu. Zaštitari pucali, jednome uperili pištolj u glavu (Index)
  • Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za uređenje Trga svibanjskih žrtava 1995., čime se nastavlja obnova pješačkih prostora u povijesnoj jezgri, radovi vrijedni 100 tisuća eura (Index)