Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Zašto su palili kod Zadra? Srbin i ratni veteran: “Hrvatska mu nije bila po volji” (Index)
  • Prijeti li Europi iranski napad? Tonči Tadić: Nema ozbiljnih indicija, ali žele navući Trumpa na nove napade u idućim mjesecima da mu smanje šanse na međuizborima (tportal)
  • Račun požara raste: Štete skočile 139 posto, osiguranje daleko zaostaje (Poslovni)
  • Zbog suša u Europi cijene hrane mogle bi rasti preko 11 posto (Lider)
  • Na izvanrednu sjednicu sabora ne dolaze ni Plenković ni Milanović, ali N1 zna tko dolazi
  • Mogu li mladi naći posao u kulturi? ‘Novu osobu zapošljavamo tek ako netko ode u mirovinu‘ (tportal)
  • Novi navodni napad srpskih hakera: Tvrde da su iz HZMO-a ukrali podatke 105.000 građana (N1)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Vještak koji je istraživao tragediju na Kornatima o Omišu: To nije bio običan požar (RTL Direkt, Index)
  • Latvijski premijer Andris Kulbergs želi da Bruxelles izdvoji 7 milijardi eura za pomoć u pokrivanju vojnih i gospodarskih troškova suočavanja s Rusijom (Index)
  • Emily Watson: Sarajevo je nevjerojatan grad, a SFF poseban festival (HRT), Woody Harrelson primio Počasno Srce Sarajeva (Index)
  • Play-off Lige prvaka: Dinamo i Viking remizirali na Maksimiru, Modri su zabili dva gola u pvih deset minuta da bi do kraja poluvremena primili još dva (Telesport)
  • Koža od pive i sir od slanutka na ZeGeVegeu (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Jandroković sazvao izvanrednu sjednicu Sabora za četvrtak i petak (Jutarnji)
  • Puhovski: vođenje sjednice u Gospiću bilo je sramotno loše, imamo predsjednicu Odbora koja nije u stanju voditi ni sat razredne zajednice (N1)
  • Mapy – aplikacija za navigaciju i onda kad nema dostupne internetske veze (Bug)
  • QR kodovi na plažama otkrivaju kvalitetu mora (HRT)
  • Ludbreg u velikom stilu dočekao europsku prvakinju Saru Kolak, njoj u čast novi sportski park dobio ime (Klikaj)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Zagrepčanima prijeti 500 tisuća tona otpada s odlagališta kod vodocrpilišta u Kosnici koje veličinom skoro dostiže Jakuševac. Ta se voda pije i u Novom Zagrebu (Nacional)
  • Postavljeni podzemni spremnici uz Trg bana Jelačića (N1)
  • Kontroverzni ruski film stiže u Veneciju. Ukrajina: “To nije politički neutralno” (Index)
  • Prihodi Anthropica skočili s 9 na 65 milijardi dolara (Index)
  • Jučerašnja fronta u Hrvatsku donijela dugo očekivanu kišu, ali ona nije pala posvuda… sutra smo ponovno na +30 (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Milanović povukao potez i zatražio izvanredno zasjedanje Sabora, traži da se raspravlja o točkama u kojem se Vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije, primiti predstavnike građana, imenovati glavnog državnog inspektora koji će odmah započeti nadzor nad svim odlagalištima otpada (tportal)
  • Stigli novi nalazi vode u Ličko-senjskoj županiji. Od 22 uzorka 21 ocijenjeno sukladnima, u jednom povišeno olovo, to je do internih instalacija, nema veze s isporučiteljem vode (tportal)
  • Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je ‘crno brdo’ otrovnog otpada, tvrdi da je bio prevaren kad je dao zemljište u najam (24sata, N1)
  • Gradonačelnik Omiša za Nacional.hr: ‘Katastrofa od razornog požara iznosi osam milijuna eura’
  • Otpuštanja zbog umjetne inteligencije mogu smanjiti produktivnost (Mreža)
  • ZET obilježava 116 godina električnog tramvaja (HRT)

 

Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Profesor s Agronomije: Dosad je 2017. godina imala najviše požara; imali smo oko 6900 otvorenih požara. Sada već do 10. kolovoza 2026. imamo 5700 požara, što su više temperature, što su veće gorive mase, bit će posljedice teže (N1)
  • Ukrajinci noćas lansirali više od 600 dronova na Moskvu: Šire se dramatične snimke građana (tportal)
  • Milanović drugi put u povijesti aktivira ustavnu ovlast sazivanja izvanredne saborske sjednice, prvi put zbog afere “Plin za cent” (tportal)
  • Požar im uništio sezonu, mali iznajmljivači traže oslobađanje od poreza do kraja godine (Poslovni)
  • Počasno Srce za Diega Lunu u Sarajevu (HRT)
  • Zdravstveni turizam može biti ključ produljenja turističke sezone (HRT)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Naprasno prekinuta sjednica u Gospiću, Zekanović vikao, lijeva oporba demonstrativno napustila sjednicu (Index, Jutarnji, N1), izvjesno kako će Milanović sazvati izvanrednu sjednicu Sabora (Jutarnji)
  • Omiš je od Tomaševića dobio najveću svotu koju gradonačelnik može dodijeliti, Zagreb donira 130 tisuća eura (Nacional)
  • Nuklearka Krško od petka radi na 90 posto snage reaktora (Poslovni)
  • Gorski kotar osvaja kupače: Umjesto mora biraju rijeke i jezera (HRT)
  • Novi Zakon o najmu stanova uređuje polog, kućni red i otkaz ugovora (Zgradonačelnik)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta, od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Rekordne temperature i dugotrajne suše stvorile su uvjete u kojima se vatra brže širi te postaje intenzivnija i nepredvidljivija nego prije (tportal)
  • Anušić o opasnom otpadu i požarima: To graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, možda čak i terorizmom (N1)
  • Plenkovićeva Vlada je platila sanaciju varaždinskih bala, no tek nakon što je SDP-ov gradonačelnik Bosilj odradio proceduru (Faktograf)
  • Jesu li parkirališna mjesta u hrvatskim gradovima adekvatna dimenzijama vozila? Automobili rastu, sve su duži, širi… (Revija HAK)
  • Renesansni festival počinje u četvrtak, trajat će sve do nedjelje (Klikaj)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Na sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša koja će se danas održati u Gospiću dolazak su potvrdili svih 13 članova (Jutarnji)
  • Stiže promjena vremena: Temperatura će pasti za desetak stupnjeva, moguće i nevrijeme (N1)
  • Nasilje kao usluga stiglo i u Hrvatsku: Dvojica mladića došla u Zagreb likvidirati dva poslovna čovjeka? Uglavnom je riječ o djeci i mladima koji su prije “karijere” ubojica i razbijača imali problema sa sitnim kriminalom ili ovisnosti o drogama (Večernji)
  • Emotivna Sara Kolak nakon europskog zlata: ‘Deset godina! Bilo je i vrijeme’ (Sport klub)
  • HNL: Hajduk dobio Goricu 1:2, Varaždin Rijeku 2:0, nakon trećeg kola Osijek i Varaždin na vrhu bez poraza, slijedi ih Dinamo s utakmicom manje
Nedjelja (23:00)

Brze i kratke

  • Šestotinjak Gospićana i okolice uz političare okupili su se na prosvjedu u Gospiću: ‘Ovo je zločin nad ljudima; Strah me za dijete, za nas, za roditelje”… (Jutarnji)
  • Loše vijesti za vozače: Od utorka bi cijene goriva trebale značajno porasti, litra dizela za 11 centi, benzin za 7 (Poslovni)
  • Ogrebali ste drugi automobil na parkingu? Nemojte bježati, kazne su iznimno visoke (N1)
  • Neki proizvođači muke muču s povrćem koje se na kraju teško prodaje unatoč visokoj kvaliteti: “Poljoprivrednici godinama pokušavaju pronaći kulture koje će im donijeti zaradu, ali često se dogodi da istu ideju dobije velik broj proizvođača” (Podravski, Slobodna)
  • Umrla je Milena Zupančič, slovenska glumica (Ravno do dna)
Nedjelja (17:00)

Brze i kratke

  • Nekoliko stotina građana, među kojima su i političari, okupilo se na prosvjedu u Gospiću (Nacional)
  • Policija uhitila četiri osobe. Sumnja se da su izazivale požare kod Zadra (Index)
  • Nakon razornih požara ponovno se otvara pitanje može li se Dalmacija bolje zaštititi prije nego što vatra uopće bukne. Jedno od rješenja mogla bi biti kontrolirana ispaša koza, koje na teško pristupačnom kršu uklanjaju travu i grmlje (tportal)
  • Spotify uvodi oznaku „AI Persona” (Magnet)
  • Mladi u Hrvatskoj u prosjeku najkasnije u Europskoj uniji napuštaju roditeljski dom, s 31.5 godina, a čak 89.1 posto mladih od 16 do 29 godina živi s roditeljima. To je najviši udio u EU (Index)
  • Hrvatska i Kazahstan osnovali zajedničku naftnu kompaniju (Lider)