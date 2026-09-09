Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Velika eskalacija SAD-a i Irana: Napadnuto pet tankera, Teheran uzvratio projektilima (Index, N1)
  • Uskok objavio nalaz za otpad kod Benkovca. “Opasnost za okoliš nije zanemariva” (Index), objavljeni novi nalazi za Gospić i mjesto Kukalj (Jutarnji)
  • Upozorenje ličkog Zavoda za javno zdravstvo: Voda iz bunara nije ni za pranje zubi (tportal)
  • Rekordne cijene novogradnje: Kvadrat u Zagrebu u godinu dana poskupio gotovo 19 posto (Poslovni)
  • Pada broj zaposlenih, posebno u industriji, raste u javnom sektoru, s naglaskom na obrazovanje (Danica)
  • Novi val subvencija za postavljanje sunčanih elektrana (HRT)

Slične vijesti

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • EU bi zbog sramotnih scena s Mladićeva pogreba mogla zamrznuti pregovore sa Srbijom i zaustaviti isplate Beogradu (Jutarnji)
  • Hrvatsku i veći dio zapadnog Balkana sredinom tjedna očekuje nagla promjena vremena, očekuje se obilna kiša, tuča i olujni udari vjetra, piše Severe Weather Europe. (Index)
  • Europska pravila o transparentnosti plaća u oglasima za posao negdje već daju rezultate (tportal)
  • Srbija: blockbuster pogreb ratnog zločinca za početak predizborne kampanje (DW)
  • Umro je Dušan Vesić – književnik, rock kritičar i redatelj (Ravno do dna)
  • Dodjelom nagrada završen jubilarni 20. Vukovar film festival, najbolji dugometražni film je Žuta kravata rumunjskog redatelja Sergea Ioana Celebidahia (HRT)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Index: tri službena vještačenja razotkrila zagađenje podzemnih voda u Gospiću i srušila vladin narativ o “praznoj histeriji” , Turudić: Objavljujemo nova tri izvještaja o otpadu (Jutarnji)
  • Plenković prozvao šefove Europe zbog Ratka Mladića i Srbije: Von der Leyen se naknadno javila i rekla “kako su jučerašnji prizori bili šokantni” (tportal)
  • Nalaz o vodi u Lici bio gotov prije mjesec dana. Objavljen 2 dana nakon prosvjeda (Index)
  • Nastavak godine u velikom dijelu Europe mogao biti topliji od prosjeka. Iako se ljeto bliži kraju, zasad nema signala da će jesen početi naglim i izraženim zahlađenjem (tportal)
  • Bitcoin ETF-ovi privukli milijardu dolara u proteklom tjednu (Lider)
  • Studija: Stare cijevi na dnu mora godišnje stvaraju stotine tona mikroplastike (Index)
  • Prvi hrvatski satelit CroCube službeno registriran pri UN-u (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Plenković: Rok od tri mjeseca za uklanjanje otpada iz Gospića je ambiciozan, ali moguć (Jutarnji)
  • Šef Instituta za vode: Nalaz vještačenja iz Divosela ne znači da je voda u Gospiću neispravna za piće, nalaz se odnosi na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada kod Gospića, a ne na vodu iz sustava javne vodoopskrbe (Jutarnji)
  • NATO o Mladiću: Bio je odgovoran za strašne zločine. Nećemo dopustiti sigurnosni vakuum u regiji (Jutarnji), Vurušić: Vučić, bez kojeg se u Srbiji ništa ne može bez njegovog odobrenja, organizirao lakrdiju, ali nije imao hrabrosti doći (Jutarnji)
  • Vučetić: Lika – ili majka događajnosti ili spomen park poslušnosti (N1), Klauški: Na prosvjedu je viđeno novo domoljublje. Ni HDZ ga nije mogao nazvati antihrvatskim (N1)
  • Istočni dio Zagreba sinoć ostao bez struje (Index)
  • I dalje traje sanacija parka Maksimir od oluje koja ga je poharala u ožujku (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Prosvjed za Liku ozbiljan je udar za HDZ (Index), visoki dužnosnik za Nacional: ‘Ljude u HDZ-u sram je hodati po ulici. Plenković je osobno birao kadrove koji su omogućili veleizdaju s otpadom. Kako je posijao, tako će fino sve pozobati’
  • Trijumf AfD-a – pritisak na Merza raste (DW)
  • Prosječna cijena četvornog metra prodanog novoga stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2026. iznosila je 2.994 eura, što je 8,7 posto više nego u prvih šest mjeseci prošle godine (tportal)
  • Slaven Bilić objavio svoj popis hrvatske reprezentacije, Luka Modrić i dalje u igri (Index)
  • Organizatori prosvjeda iz inicijative ‘Gospić je naš dom’ objavili nove snimke iz zraka na kojima se vide ispunjeni Trg bana Jelačića i okolne ulice (tportal)
  • Od danas upis novih “trezoraca“, godišnji prinos 2,75 posto (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • U podzemnim vodama kod Gospića pronađena mikroplastika, na jednoj lokaciji koncentracija snažno odskače (tportal), utvrđene i “vječne kemikalije” (Index), u otpadu u Varaždinu pronađene bakterije i mikroplastika, prijeti i Dravi (Index)
  • Vlada Saske-Anhalt pod vodstvom AfD-a pokrenula bi pokrajinsku ofenzivu usmjerenu na deportacije, a osnovala bi i posebnu radnu skupinu za njihovu koordinaciju i ubrzavanje. Žele potaknuti i Nijemce koji žive u inozemstvu na povratak (DW, Index)
  • Onečišćenje zbog sve intenzivnijih šumskih požara i toplinskih valova moglo bi potkopati i usporiti globalne napore za poboljšanjem kvalitete zraka, kao i mogućnost zaštite ljudskog zdravlja, objavili iz UN-ovog WMO-a (Jutarnji)
  • Kraljičin zdenac propada: Investitor uložio 100 tisuća eura, Grad traži iseljenje (HRT)
  • Izložba Vlaste Delimar “Zagrepčani, provjerite jeste li živi” u Galeriji Forum (HRT)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • AfD ima povijesnu pobjedu, ali i problem: fali im tri mandata za većinu (Index)
  • Početak nastave vratio je na zagrebačke ulice znatno veći broj automobila, no radovi na nekoliko ključnih prometnih pravaca još nisu završeni. Iako su tijekom vikenda otvorene pojedine prometnice, ograničenja u Ulici grada Vukovara te na Sarajevskoj cesti i Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ostat će na snazi i nakon prvog školskog zvona (tportal), gužve su zabilježene od jutra (Jutarnji)
  • Američka vojska potpisala prvi ugovor za laserski top protiv dronova (Bug)
  • Kraj toplinskog vala: Stižu obilna kiša, nevere, uz nagli pad temperatura – od srijede (N1)
  • Kompletirano 6. kolo HNL-a: Slaven Belupo dobio Lokomotivu s novim trenerom Silvijom Čabrajom 2:1 (Index)
Nedjelja (23:00)

Brze i kratke

  • AfD na putu prema uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, nanijevši težak poraz CDU-u kancelara Merza (Index)
  • Cro Demoskop: HDZ-u pada popularnost, ali i dalje s najvećom podrškom, pad bilježi i SDP, Možemo blago porastao (RTL, N1)
  • Klima uzvraća udarac nuklearnoj energiji: Reaktori ostaju bez vode (HRT)
  • Ogroman požar divlja u BiH. Dim prekrio Dalmaciju, ali stanje se popravlja (Index)
  • HNL: Hajduk razbio Rudeš 0:4 i zasjeo na vrh tablice (Index) Varaždin i Istra odigrali bez golova, Dinamo dobio Goricu 1:0, Rijeka uvjerljiva protiv Osijeka 4:1
Nedjelja (17:00)

Brze i kratke

  • Tako se to radi: Nakon masovnog prosvjeda za Liku djelatnici Čistoće nisu imali previše posla (Index)
  • Aleksandar Vučić kandidat za premijera, građani skandirali: Odlazi, odlazi! (Nacional)
  • Splićani koji zarađuju između 500 i 1000 eura imat će pravo na gradski stan, prijavite se do 30. rujna (Poslovni)
  • RugOne Xsnap 7 Pro robusni je mobitel s odvojivom akcijskom kamerom koja snima u 2,7K i ima vlastitu memoriju (Bug)
  • Rasprodanom predstavom Johna Malkovicha započeo HNK2EU (HRT)
Nedjelja (11:00)

Brze i kratke

  • Putin naredio: 72 sata nema napada na Kijev, odluka donesena u trenu kad su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu (Index)
  • Ministrica Hrstić nakon masovnog prosvjeda: ‘Broj ljudi nije dokaz nepovjerenja’ (tportal)
  • Šipić: U sedam mjeseci rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani (HRT)
  • Egipatski sud osudio je tamošnju televizijsku voditeljicu Sarah Khalifu i još 11 osoba na smrtnu kaznu zbog proizvodnje i trgovine narkoticima u velikom sudskom procesu. Khalifa (39) optužena za organiziranje kriminalne skupine koja je proizvodila i prodavala drogu, piše The Guardian (Index)
  • Festival svjetske književnosti dovodi najbolje svjetske pisce u Zagreb (HRT)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • SAD napao iranski tanker u blizini otoka Harga (HRT)
  • Plenković usred velikog prosvjeda objavio slike iz Italije, komentatori mu nisu bili blagonakloni (Index)
  • Drama u Njemačkoj: Hakeri objavili jako osjetljive podatke na dark webu (N1)
  • Vučić najavio da se sprema za premijera i da izbore raspisuje za nekoliko dana (N1)
  • Volkswagen ukida 100.000 radnih mjesta do kraja desetljeća (DW)
  • Splitski festival počeo “Nocturnom” posvećenim Zdenku Runjiću (HRT)