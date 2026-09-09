Tko je ukinuo kontrolu uvoza otpada? Plenkovićev novi potpredsjednik vlade, sadašnji ministar financija Tomislav Ćorić (Index)
Savez Sahra Wagenknecht (BSW) mogao bi pomoći AfD-u da dođe na vlast u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu (DW)
Stigla velika promjena vremena: Srušena stabla u Zagrebu i Rijeci, poplavljena cesta (Index)
Farma pilića na sjeveru Hrvatske kod ornitološkog rezervata je izgrađena, građani prosvjedovali izložbom “Prava cijena megafarmi” (HRT), malo dalje izgrađena golema biokompostana privatnog investitora iz Slovenije, neki vjeruju da će tamo završavati ostaci pilića, no zasad nije poznato kada počinje s radom (Danica)
Dramatične scene u Japanu: Obilne kiše rezultirale poplavom, ulice pod vodom, tisuće evakuiranih, izdano najviše upozorenje (N1)
Roditelji bojkotiraju nastavu zbog učiteljice: ‘Spava na satu’ (Dnevnik, tportal)
Plenković: Rok od tri mjeseca za uklanjanje otpada iz Gospića je ambiciozan, ali moguć (Jutarnji)
Šef Instituta za vode: Nalaz vještačenja iz Divosela ne znači da je voda u Gospiću neispravna za piće, nalaz se odnosi na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada kod Gospića, a ne na vodu iz sustava javne vodoopskrbe (Jutarnji)
NATO o Mladiću: Bio je odgovoran za strašne zločine. Nećemo dopustiti sigurnosni vakuum u regiji (Jutarnji), Vurušić: Vučić, bez kojeg se u Srbiji ništa ne može bez njegovog odobrenja, organizirao lakrdiju, ali nije imao hrabrosti doći (Jutarnji)
Vučetić: Lika – ili majka događajnosti ili spomen park poslušnosti (N1), Klauški: Na prosvjedu je viđeno novo domoljublje. Ni HDZ ga nije mogao nazvati antihrvatskim (N1)
Istočni dio Zagreba sinoć ostao bez struje (Index)
I dalje traje sanacija parka Maksimir od oluje koja ga je poharala u ožujku (HRT)
Prosvjed za Liku ozbiljan je udar za HDZ (Index), visoki dužnosnik za Nacional: ‘Ljude u HDZ-u sram je hodati po ulici. Plenković je osobno birao kadrove koji su omogućili veleizdaju s otpadom. Kako je posijao, tako će fino sve pozobati’
U podzemnim vodama kod Gospića pronađena mikroplastika, na jednoj lokaciji koncentracija snažno odskače (tportal), utvrđene i “vječne kemikalije” (Index), u otpadu u Varaždinu pronađene bakterije i mikroplastika, prijeti i Dravi (Index)
Vlada Saske-Anhalt pod vodstvom AfD-a pokrenula bi pokrajinsku ofenzivu usmjerenu na deportacije, a osnovala bi i posebnu radnu skupinu za njihovu koordinaciju i ubrzavanje. Žele potaknuti i Nijemce koji žive u inozemstvu na povratak (DW, Index)
Onečišćenje zbog sve intenzivnijih šumskih požara i toplinskih valova moglo bi potkopati i usporiti globalne napore za poboljšanjem kvalitete zraka, kao i mogućnost zaštite ljudskog zdravlja, objavili iz UN-ovog WMO-a (Jutarnji)
Kraljičin zdenac propada: Investitor uložio 100 tisuća eura, Grad traži iseljenje (HRT)
Izložba Vlaste Delimar “Zagrepčani, provjerite jeste li živi” u Galeriji Forum (HRT)
AfD ima povijesnu pobjedu, ali i problem: fali im tri mandata za većinu (Index)
Početak nastave vratio je na zagrebačke ulice znatno veći broj automobila, no radovi na nekoliko ključnih prometnih pravaca još nisu završeni. Iako su tijekom vikenda otvorene pojedine prometnice, ograničenja u Ulici grada Vukovara te na Sarajevskoj cesti i Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ostat će na snazi i nakon prvog školskog zvona (tportal), gužve su zabilježene od jutra (Jutarnji)
Američka vojska potpisala prvi ugovor za laserski top protiv dronova (Bug)
Kraj toplinskog vala: Stižu obilna kiša, nevere, uz nagli pad temperatura – od srijede (N1)
Kompletirano 6. kolo HNL-a: Slaven Belupo dobio Lokomotivu s novim trenerom Silvijom Čabrajom 2:1 (Index)
Putin naredio: 72 sata nema napada na Kijev, odluka donesena u trenu kad su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu (Index)
Ministrica Hrstić nakon masovnog prosvjeda: ‘Broj ljudi nije dokaz nepovjerenja’ (tportal)
Šipić: U sedam mjeseci rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani (HRT)
Egipatski sud osudio je tamošnju televizijsku voditeljicu Sarah Khalifu i još 11 osoba na smrtnu kaznu zbog proizvodnje i trgovine narkoticima u velikom sudskom procesu. Khalifa (39) optužena za organiziranje kriminalne skupine koja je proizvodila i prodavala drogu, piše The Guardian (Index)
Festival svjetske književnosti dovodi najbolje svjetske pisce u Zagreb (HRT)