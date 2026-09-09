Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Tko je ukinuo kontrolu uvoza otpada? Plenkovićev novi potpredsjednik vlade, sadašnji ministar financija Tomislav Ćorić (Index)
  • Savez Sahra Wagenknecht (BSW) mogao bi pomoći AfD-u da dođe na vlast u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu (DW)
  • Stigla velika promjena vremena: Srušena stabla u Zagrebu i Rijeci, poplavljena cesta (Index)
  • Farma pilića na sjeveru Hrvatske kod ornitološkog rezervata je izgrađena, građani prosvjedovali izložbom “Prava cijena megafarmi” (HRT), malo dalje izgrađena golema biokompostana privatnog investitora iz Slovenije, neki vjeruju da će tamo završavati ostaci pilića, no zasad nije poznato kada počinje s radom (Danica)
  • Dramatične scene u Japanu: Obilne kiše rezultirale poplavom, ulice pod vodom, tisuće evakuiranih, izdano najviše upozorenje (N1)
  • Roditelji bojkotiraju nastavu zbog učiteljice: ‘Spava na satu’ (Dnevnik, tportal)
  • Muškarac ubio ženu u Slatini. Uhićen je (Index)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Velika eskalacija SAD-a i Irana: Napadnuto pet tankera, Teheran uzvratio projektilima (Index, N1)
  • Uskok objavio nalaz za otpad kod Benkovca. “Opasnost za okoliš nije zanemariva” (Index), objavljeni novi nalazi za Gospić i mjesto Kukalj (Jutarnji)
  • Upozorenje ličkog Zavoda za javno zdravstvo: Voda iz bunara nije ni za pranje zubi (tportal)
  • Rekordne cijene novogradnje: Kvadrat u Zagrebu u godinu dana poskupio gotovo 19 posto (Poslovni)
  • Pada broj zaposlenih, posebno u industriji, raste u javnom sektoru, s naglaskom na obrazovanje (Danica)
  • Novi val subvencija za postavljanje sunčanih elektrana (HRT)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • EU bi zbog sramotnih scena s Mladićeva pogreba mogla zamrznuti pregovore sa Srbijom i zaustaviti isplate Beogradu (Jutarnji)
  • Hrvatsku i veći dio zapadnog Balkana sredinom tjedna očekuje nagla promjena vremena, očekuje se obilna kiša, tuča i olujni udari vjetra, piše Severe Weather Europe. (Index)
  • Europska pravila o transparentnosti plaća u oglasima za posao negdje već daju rezultate (tportal)
  • Srbija: blockbuster pogreb ratnog zločinca za početak predizborne kampanje (DW)
  • Umro je Dušan Vesić – književnik, rock kritičar i redatelj (Ravno do dna)
  • Dodjelom nagrada završen jubilarni 20. Vukovar film festival, najbolji dugometražni film je Žuta kravata rumunjskog redatelja Sergea Ioana Celebidahia (HRT)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Index: tri službena vještačenja razotkrila zagađenje podzemnih voda u Gospiću i srušila vladin narativ o “praznoj histeriji” , Turudić: Objavljujemo nova tri izvještaja o otpadu (Jutarnji)
  • Plenković prozvao šefove Europe zbog Ratka Mladića i Srbije: Von der Leyen se naknadno javila i rekla “kako su jučerašnji prizori bili šokantni” (tportal)
  • Nalaz o vodi u Lici bio gotov prije mjesec dana. Objavljen 2 dana nakon prosvjeda (Index)
  • Nastavak godine u velikom dijelu Europe mogao biti topliji od prosjeka. Iako se ljeto bliži kraju, zasad nema signala da će jesen početi naglim i izraženim zahlađenjem (tportal)
  • Bitcoin ETF-ovi privukli milijardu dolara u proteklom tjednu (Lider)
  • Studija: Stare cijevi na dnu mora godišnje stvaraju stotine tona mikroplastike (Index)
  • Prvi hrvatski satelit CroCube službeno registriran pri UN-u (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Plenković: Rok od tri mjeseca za uklanjanje otpada iz Gospića je ambiciozan, ali moguć (Jutarnji)
  • Šef Instituta za vode: Nalaz vještačenja iz Divosela ne znači da je voda u Gospiću neispravna za piće, nalaz se odnosi na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada kod Gospića, a ne na vodu iz sustava javne vodoopskrbe (Jutarnji)
  • NATO o Mladiću: Bio je odgovoran za strašne zločine. Nećemo dopustiti sigurnosni vakuum u regiji (Jutarnji), Vurušić: Vučić, bez kojeg se u Srbiji ništa ne može bez njegovog odobrenja, organizirao lakrdiju, ali nije imao hrabrosti doći (Jutarnji)
  • Vučetić: Lika – ili majka događajnosti ili spomen park poslušnosti (N1), Klauški: Na prosvjedu je viđeno novo domoljublje. Ni HDZ ga nije mogao nazvati antihrvatskim (N1)
  • Istočni dio Zagreba sinoć ostao bez struje (Index)
  • I dalje traje sanacija parka Maksimir od oluje koja ga je poharala u ožujku (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Prosvjed za Liku ozbiljan je udar za HDZ (Index), visoki dužnosnik za Nacional: ‘Ljude u HDZ-u sram je hodati po ulici. Plenković je osobno birao kadrove koji su omogućili veleizdaju s otpadom. Kako je posijao, tako će fino sve pozobati’
  • Trijumf AfD-a – pritisak na Merza raste (DW)
  • Prosječna cijena četvornog metra prodanog novoga stana u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2026. iznosila je 2.994 eura, što je 8,7 posto više nego u prvih šest mjeseci prošle godine (tportal)
  • Slaven Bilić objavio svoj popis hrvatske reprezentacije, Luka Modrić i dalje u igri (Index)
  • Organizatori prosvjeda iz inicijative ‘Gospić je naš dom’ objavili nove snimke iz zraka na kojima se vide ispunjeni Trg bana Jelačića i okolne ulice (tportal)
  • Od danas upis novih “trezoraca“, godišnji prinos 2,75 posto (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • U podzemnim vodama kod Gospića pronađena mikroplastika, na jednoj lokaciji koncentracija snažno odskače (tportal), utvrđene i “vječne kemikalije” (Index), u otpadu u Varaždinu pronađene bakterije i mikroplastika, prijeti i Dravi (Index)
  • Vlada Saske-Anhalt pod vodstvom AfD-a pokrenula bi pokrajinsku ofenzivu usmjerenu na deportacije, a osnovala bi i posebnu radnu skupinu za njihovu koordinaciju i ubrzavanje. Žele potaknuti i Nijemce koji žive u inozemstvu na povratak (DW, Index)
  • Onečišćenje zbog sve intenzivnijih šumskih požara i toplinskih valova moglo bi potkopati i usporiti globalne napore za poboljšanjem kvalitete zraka, kao i mogućnost zaštite ljudskog zdravlja, objavili iz UN-ovog WMO-a (Jutarnji)
  • Kraljičin zdenac propada: Investitor uložio 100 tisuća eura, Grad traži iseljenje (HRT)
  • Izložba Vlaste Delimar “Zagrepčani, provjerite jeste li živi” u Galeriji Forum (HRT)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • AfD ima povijesnu pobjedu, ali i problem: fali im tri mandata za većinu (Index)
  • Početak nastave vratio je na zagrebačke ulice znatno veći broj automobila, no radovi na nekoliko ključnih prometnih pravaca još nisu završeni. Iako su tijekom vikenda otvorene pojedine prometnice, ograničenja u Ulici grada Vukovara te na Sarajevskoj cesti i Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ostat će na snazi i nakon prvog školskog zvona (tportal), gužve su zabilježene od jutra (Jutarnji)
  • Američka vojska potpisala prvi ugovor za laserski top protiv dronova (Bug)
  • Kraj toplinskog vala: Stižu obilna kiša, nevere, uz nagli pad temperatura – od srijede (N1)
  • Kompletirano 6. kolo HNL-a: Slaven Belupo dobio Lokomotivu s novim trenerom Silvijom Čabrajom 2:1 (Index)
Nedjelja (23:00)

Brze i kratke

  • AfD na putu prema uvjerljivoj pobjedi na izborima u istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, nanijevši težak poraz CDU-u kancelara Merza (Index)
  • Cro Demoskop: HDZ-u pada popularnost, ali i dalje s najvećom podrškom, pad bilježi i SDP, Možemo blago porastao (RTL, N1)
  • Klima uzvraća udarac nuklearnoj energiji: Reaktori ostaju bez vode (HRT)
  • Ogroman požar divlja u BiH. Dim prekrio Dalmaciju, ali stanje se popravlja (Index)
  • HNL: Hajduk razbio Rudeš 0:4 i zasjeo na vrh tablice (Index) Varaždin i Istra odigrali bez golova, Dinamo dobio Goricu 1:0, Rijeka uvjerljiva protiv Osijeka 4:1
Nedjelja (17:00)

Brze i kratke

  • Tako se to radi: Nakon masovnog prosvjeda za Liku djelatnici Čistoće nisu imali previše posla (Index)
  • Aleksandar Vučić kandidat za premijera, građani skandirali: Odlazi, odlazi! (Nacional)
  • Splićani koji zarađuju između 500 i 1000 eura imat će pravo na gradski stan, prijavite se do 30. rujna (Poslovni)
  • RugOne Xsnap 7 Pro robusni je mobitel s odvojivom akcijskom kamerom koja snima u 2,7K i ima vlastitu memoriju (Bug)
  • Rasprodanom predstavom Johna Malkovicha započeo HNK2EU (HRT)
Nedjelja (11:00)

Brze i kratke

  • Putin naredio: 72 sata nema napada na Kijev, odluka donesena u trenu kad su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu (Index)
  • Ministrica Hrstić nakon masovnog prosvjeda: ‘Broj ljudi nije dokaz nepovjerenja’ (tportal)
  • Šipić: U sedam mjeseci rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani (HRT)
  • Egipatski sud osudio je tamošnju televizijsku voditeljicu Sarah Khalifu i još 11 osoba na smrtnu kaznu zbog proizvodnje i trgovine narkoticima u velikom sudskom procesu. Khalifa (39) optužena za organiziranje kriminalne skupine koja je proizvodila i prodavala drogu, piše The Guardian (Index)
  • Festival svjetske književnosti dovodi najbolje svjetske pisce u Zagreb (HRT)