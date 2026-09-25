ZET-ovci i radnici Holdinga idu u veliki štrajk, počinju u ponedjeljak (Jutarnji)
Mali trgovac: “Mi smo dramu sa sidrenim cijenama već prošli. Očekujte veće troškove i gorčinu u želucu” (N1)
Pet osoba utopilo se u petak poslijepodne pokušavajući prijeći Kupu kod Damlja, nedaleko od Severina na Kupi. Petorica stranih državljana spašena su iz rijeke, a 14 osoba uspjelo je prijeći na slovensku obalu (Jutarnji, tportal)
Arhitekti o projektu stadiona na Maksimiru: “Suvremen je i izvanvremen, ima svoj identitet i karakter”, “Razumije prostorni, vremenski i kulturološki kontekst”, ” plohe tvore apstraktan konstrukt lišen narativnosti. U unutrašnjosti pak dominira njihova funkcionalna uloga”… (Index)
Zimsko računanje vremena počinje posljednjeg vikenda u listopadu, točnije u noći sa subote 24. na nedjelju 25. listopada (N1)
Najviši vjerski autoritet Saudijske Arabije pozvao je vojnike u kraljevstvu da budu spremni položiti svoje živote u borbi protiv jemenskih Hutista sve dok ta skupina ne bude potpuno uklonjena s vlasti (Index)
Drama u UN-u: Dvorana se ispraznila kad je počeo govoriti Netanyahu (tportal)
Gordan Bosanac: Šefovi stranaka EPP-a glasali su da se iz naslova rasprave o otpadu maknu PFAS i Hrvatska. Štitili su Plenkovića (Nacional)
Uhićen Tomislav Horvatinčić, nakon što je snimljen kako vozi automobil (Index)
Stanovnici Koromačna i Labinštine blokirali su večeras cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića (HRT)
‘Siempre marginal’ Savršenih marginalaca najprodavaniji je album u Hrvatskoj (Ravno do dna)
Xi Jinping stigao u Bijelu kuću, poručio Trumpu kako obojica mogu izbjeći ‘Tukididovu zamku’ (tportal)
Ekonomist Novotny: Vlasnici Studenca su podcijenili hrvatsko tržište, četiri su sad scenarija: dokapitalizacije i restrukturiranje, smanjenje zaduženosti kroz predstečajnu nagodbu ili da dobavljači preuzmu sanaciju kao kod Pevexa… (Index)
Reakcije na Dinamov stadion podijeljene (Jutarnji), Tomašević: Mogli smo imati našu Allianz Arenu, ali nismo htjeli (Index), Dražen Krušelj: stadion izgleda kao napola raspakirana bombonjera, za utjehu neka naizgled nesretna rješenja nekad izrastu u mala arhitektonska čuda (Sportske)
Gibonni: Rod Stewart htio obraditi Cesaricu, ali nisu imali vremena da se napravi prepjev (24 sata)
Plavi dizel ove godine poskupio skoro 100 posto: “Pitanje je tko će ovo još moći pratiti” (N1)
Hrvatica traži muža prezimena Stipić da se kratko vjenčaju i zaobiđu birokraciju, želi si vratiti djevojačko prezime, a to trenutno ne može zbog kaznene prijave za utaju vozila kupljenog na leasing (Index)
Jedan od rijetkih koji odbija ratnu retoriku: Kako je finski predsjednik postao ključni igrač u Europi (tportal)
Gospićani su bijesni: Capak nas je uvjeravao da postoji nekakav nepropusni sloj tla (Index)
Studenac, trgovački lanac s jednom od najvećih mreža trgovina s mješovitom robom u Hrvatskoj, nalazi se u ozbiljnim poslovnim problemima, duguje dobavljačima, postoji bojazan od blokade (Novi list, tportal, Danica)
Tomašević kaže da je iznenađen zahtjevima sindikata ZET-a i Holdinga: “Dizali smo plaću gotovo dvostruko u pet godina. Nema dogovora” (Jutarnji, N1)
Najskuplji dizel među članicama EU prema tim podacima ima Finska, gdje prosječna cijena iznosi 2,505 eura po litri, neznatno jeftiniji u Danskoj i Nizozemskoj, slijedi Njemačka (2,426), u Francuskoj 2,291, i u Sloveniji je iznad dva eura (Index)
Trump u UN-u zaprijetio Iranu: “Ili sporazum ili ću uništiti Islamsku Republiku“, (Index, BBC), Macron se obrušio na Trumpa, udarao šakom po govornici, kritizirao ga zbog Gaze (Dnevnik)
Moldavija proglasila izvanredno stanje zbog energije i vode (HRT)
Zadnjeg dana ljeta u dijelovima Srbije pao snijeg (Nacional)
Goran Bare otkazao i Osijek: Majke staju s nastupima na dva mjeseca (Muzika)
Ursula ga otresla, Picula ga živcira, Bugari ga guraju u provaliju: Otpisuje li konačno Europa Vučića? Vučić je godinama dosta vješto driblao Europsku uniju, glumeći ‘faktor stabilnosti u regiji’. Posljednjih tjedana, međutim, situacija se mijenja (tportal)
Glavni tajnik UN-a na Općoj skupštini: Nikad nisam vidio ubijanja i razaranja kao ona u Gazi (N1)
Svaki grad (općina) MORA imati prinudnog upravitelja zgrade! Bez toga nema OIB-a, zajednice suvlasnika, ali ni novca od države (Zgradonačelnik)
Sonja Hranjec dobila 12 i pol godina zatvora za ubojstvo Vedrana u zagrebačkoj Mediki (24 sata, Jutarnji)
Hrvatska nogometna reprezentacija ovog tjedna prvi put ulazi u akciju sa Slavenom Bilićem na klupi, u Ligi nacija igramo protiv Češke, Španjolske, Engleske i onda opet Španjolske – 4 utakmice u 11 dana (Index)
Kalifornija proglasila izvanredno stanje zbog dolaska El Niña (HRT), porast temperature u samom središtu El Niña u Tihom oceanu dosegnuo 3.05°C. Time je nadmašen dosadašnji apsolutni rekord od 3.02°C zabilježen krajem studenoga 2015. godine (Večernji)
Anketa: Manje od trećine Amerikanaca podržava Trumpa. Razlog nije samo rat u Iranu, već i upravljanje troškovima života (Nacional)
Tomislav Ćorić: ‘Cijenu dizela branit ćemo na 2 eura’ (Danica)
U Vrbovskom prvi put dron pomogao u pošumljavanju (HRT)
Špancirfest privukao 330 tisuća posjetitelja, promet 15,3 milijuna eura (HRT)
ZHIVA je dobitnica Nagrade Milan Mladenović 2026 s pjesmom ‘Atom’ (Ravno do dna)