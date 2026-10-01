Oleg Butković najavio potpisivanje gotovo 900 milijuna eura vrijednog ugovora za rekonstrukciju 83 kilometra pruge Dugo Selo – Novska i izgradnju drugog kolosijeka, najvećeg posla u povijesti Hrvatskih željeznica, početak radova početkom iduće godine (tportal)
Iz Sindikata poručuju kako je štrajk privremeno zaustavljen te čekaju odgovor suda na žalbeni postupak (N1)
Kako je zapravo izbjegnut kolaps uslijed štrajka: gužve su zabilježene uglavnom na dijelovima gdje su radovi, građani poslušali savjete i krenuli prije, a povećan je promet biciklima (Jutarnji)
Izbori u BiH: U kampanji priča krenula oko gospodarskih pitanja, završava na pričama o ratu… (DW)
Janaf će gubiti 7 mil. eura godišnje poništi li opet natječaj za spremnike (Nacional)
Može li se poništiti natječaj za Maksimir? Plenković bi novi natječaj, šefica Komore arhitekata: ‘To bi bio svjetski presedan i međunarodna sramota‘ (Jutarnji), natječaj se teoretski može poništiti, ali pitanje je po kojoj pravnoj osnovi (tportal)
Analitičar: “Zasad ne vidim neku veliku štetu za Tomaševića i Možemo. Ali ako štrajk potraje…” (N1)
Neki obrtnici nezadovoljni odgodom sidrenih cijena: “Nama to ništa ne mijenja. Ja sam već napravila cjenik” (N1)
Kino Tuškanac: Filmovi o vampirima tijekom listopada na tri lokacije (HRT)
Varaždinske barokne večeri završile koncertima na čak sedam lokacija (HRT)
Trg bana Jelačića, kojim svakog jutra prođu tisuće građana, jutros u 7 sati je bio gotovo prazan, ponovno je vozila samo Kristina (Index)
“Što ćete za desert?”: Vučić objavio prvi predizborni spot, glumi konobara (Index)
Trgovački lanac Studenac s više od 1000 dućana i 7000 zaposlenih prestao je plaćati robu dobavljačima, uprava se nada pozitivnom ishodu u slučaju predstečajne nagodbe (Dnevnik, Danica)
OpenAI otkazao objavu modela nove generacije GPT-6.1 Astra planiranu za listopad nakon što je interno testiranje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije, zna “pobjeći” pod ljudskim nadzorom (Jutarnji)
Francuska napušta Windows na milijunima računala. I drugi kreću istim putem (Index)
Plenković: Za Slavoniju, Baranju i Srijem ugovoreni projekti od 5,5 milijardi eura (HRT)
Najpoznatiji ZET-ovac: Kristini koja je vozila 17-icu suprostavila se 99 posto ljudi koji su zaposleni u ZET-u i sutra će morati raditi s njima. Možete li zamisliti kako će joj biti? Već je prozvana “štrajkolomac” (Nacional)
Sara Renar u Močvari – tristo bitaka balkanske Medeje: zagrebačka promocija novog albuma s trudničkim trbuščićem (Ravno do dna)
Revolt u zdravstvu: “Drago nam je da djelatnici Holdinga imaju beneficirani radni staž. Mi nemamo!” (N1)
Rod Stewart ide na oproštajnu turneju, iduće godine stiže u Pulu (Muzika)