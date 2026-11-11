Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Njemački list: “Studenti već sada okreću Srbiju naglavačke” (DW)
  • Predsjednik Upravnog vijeća Klinike za psihijatru Sveti Ivan na Jankomiru Mirando Mrsić: Bolovanje tehničara izazvalo sumnju u prikrivanje događaja (HRT)
  • Studenac prepušta četiri trgovine konkurenciji zajedno sa svim zaposlenicima koji će nastaviti raditi u istim uvjetima (Poslovni)
  • Coinbase ulazi u bankarski sustav SAD-a, ali ne kao obična banka, moći će čuvati kriptoimovinu bez prava na depozite i kreditiranje (Lider)
  • Automehaničarski obrt sa zagrebačkog područja traži iskusnog radnika: nudi 2600 eura neto plaću, slobodne vikende, ljetni i zimski kolektivni godišnji, regres i božićnicu… (Danica)
  • Povijesni Vidikovac u Maksimiru ima novo ruho – lounge zonu, terase i zaklonjene kutke (Journal)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina, Rusija i SAD postigli dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti (tportal)
  • Le Pen po anketama uvjerljivo pobjeđuje na francuskim predsjedničkim izborima (Index)
  • Svaki treći aktivni poslovni subjekt u Hrvatskoj nema zaposlenih (Lider)
  • Cybertruck odlazi u povijest? Musk najavio obustavu proizvodnje (Index)
  • Čuvalo: HBOR do sada u investicijske fondove uložio više od 150 milijuna eura (HRT)
  • Vučetić: na hrvatskoj političkoj sceni ne postoje snage koje bi mogle dovesti do preokreta jer i vladajućima i oporbi odgovara postojeća pasivnost… “Političari s 5000 eura mjesečno neće se prljati ljudima iz stvarnog života” (N1, Index)
  • Otvorena foto-izložba Rewilding Velebit u Zračnoj luci Zadar (057info)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Rat u Ukrajini širi se u svemir, sateliti postaju ključni za komunikaciju, izviđanje i upravljanje dronovima (tportal)
  • Stiže novi Zakon o potrošačkim kreditima: Banke će morati detaljnije provjeravati kreditnu sposobnost, no građani dobivaju veća prava i zaštitu (Poslovni, Dnevnik)
  • Plenković se u Saboru svađao s oporbom (Index), Raspudić pitao Plenkovića: “Čime vas Dijana Zadravec drži u šaci?” (Jutarnji)
  • Iza propale ruske bioplinare kod Križevaca ostalo 3000 kubika otpada (Danica)
  • Kod Mimare odjeknula jaka eksplozija, policija pronašla beživotno tijelo (Nacional)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Jutarnji objavio uznemirujuće snimke iz bolnice vezane uz slučaj smrti sportaša, Plenković zbog svega okrivio Možemo (Index)
  • Ljubo Jurčić za N1: Vlada treba podići visinu toplog obroka, a isplata božićnice treba biti obavezna
  • Voditelj projekta Pantheon AI: Cijena električne energije neće rasti (HRT)
  • TwoDo – aplikacija za parove namijenjena koordinaciji tipičnih obaveza (Bug)
  • Britanski autor John Harrison dobitnik Bookerove nagrade (HRT)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Pregovori u Abu Dhabiju: Mali izgledi za završetak rata u Ukrajini (HRT)
  • Novac SPC-a preko Alta banke završio u Moskvi: Tko je Dejan Nakić, Porfirijev čovjek iz sjene? (tportal)
  • Glumac i komičar Russell Brand proglašen krivim za slučajeve silovanja, osuđen na više od 10 godina zatvora (Jutarnji)
  • Vrućine ubrzale berbu, 30 posto manje vina nego lani (HRT)
  • Pobjednici 20. PSSST!-a su ‘Tuktu’, ‘VSL-246’ i ‘Zadrži brzinu i smjer’ (Ravno do dna)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Nove cijene goriva od sutra: benzin jeftiniji za 8 centi, dizel za četiri (tportal)
  • Koalicija voljnih počela prve vojne vježbe u Poljskoj (HRT)
  • U Jankomiru dali otkaze medicinarima osumnjičenima za smrt 32-godišnjeg pacijenta, dogovoreno je uvođenje edukacija za zaposlenike o postupanju s agresivnim pacijentima te angažiranje zaštitara (Index)
  • U nesreći na A3 poginula učenica umjetničke škole u Crnoj Gori, putovala je na simpozij u Prag (Index), druga poginula 53-godišnja žena rodom iz Splita, uhićen vozač (Slobodna)
  • Električni orgazam u Tvornici – Is it rolling, Gile? Koncertni report donosi Ravno do dna
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Predsjednik Izraela dao Gadiju Eisenkotu 28 dana da sastavi novi kabinet vlade, uspije li – to će biti kraj Netanyahuove vladavine (Jutarnji)
  • CRO Demoskop: SDP pao čak za dva posto, podrška HDZ-u neznatno manja… Penava zabilježio dramatičan skok na negativnoj ljestvici, Milanović najpozitivniji (RTL Danas, Jutarnji)
  • Četrdesetak stanova u Hrvatskoj prodaje se za više od dva milijuna eura. Najskuplji čak za osam milijuna (N1)
  • DORH objavio detalje nesreće na A3. Naložene obdukcije, poginule dvije djevojke, jedna je iz Crne Gore, druga iz Hrvatske (Index)
  • HNL: Kompletirano 13. kolo, Dinamo dobio Varaždin 1:3, Hajduk pobijedio u Osijeku 0:1, Splićani vodeći s 4 boda ispred Modrih, ali i utakmicom više
Nedjelja (22:00)

Brze i kratke

  • Europska komisija: ‘Hrvatska se suočava s ozbiljnom migracijskom situacijom‘ (tportal)
  • Pobuna u Remetincu, 42 zatvorenika odbila vratiti se u svoje sobe nakon boravka na otvorenom, nezadovoljni uvjetima u zatvoru, Habijan priznao da zatvorima nedostaje 1400 mjesta (Index)
  • Onkolog upozorio na 5 proizvoda koji povećavaju rizik od raka: ultraprerađena hrana, industrijska pecciva, kupovni kolači, suhomesnati proizvodi, cigarete (i e-cigarete) (Index)
  • Kad se Viktor Ivančić nakloni usred Kaptola: Je li Buljanov Krleža zbilja na rubu pameti? Kritiku donosi tportal
  • Na zagrebačkom Borovju planira se 11 zgrada. Stanovnici se bune zbog mogućeg nestanka zelenih površina (Index)
Nedjelja (16:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedi u Albaniji eskalirali u nasilje na ulicama (Bloomberg)
  • Detalji nesreće na A3: Prevrnuo se autobus srpskih registracijskih oznaka, dvije osobe poginule, šestoro teško ozlijeđeno, 27 lakše (Jutarnji, Index), putnik: Vozač je zaspao (Index)
  • Policija otkrila detalje napada u Krakovu: 12 ozlijeđenih životno ugroženo, napadač prethodno ubio svoje roditelje i sestru (HRT), školske kolege: ‘Crtao je uznemirujuće slike, napad na školu bila mu je dugogodišnja želja’ (Jutarnji)
  • Državni inspektorat želi veće ovlasti i strože kazne: Pripremaju se velike promjene (N1)
  • Filipinci su ove godine prvi put prestigli Nepalce po broju izdanih radnih dozvola (Index)
Nedjelja (10:00)

Brze i kratke

  • Nesreća na A3 kod Ivanić Grada: Prevrnuo se bus, najmanje dvoje mrtvih (Index)
  • Hoće li se zatvarati ljekarne u malim mjestima? “Mnoge već rade u jednoj smjeni. Postojeći model je neodrživ” (N1)
  • Specijalci upali u kuću napadača iz Krakowa. Unutra pronađena tri tijela, sumnja se na članove obitelji (Jutarnji)
  • Album Klinike Denisa Kataneca na vinilu, uoči koncerta u Zagrebu (HRT)
  • HNL: Golijada na tekmi Slavena i Gorice, Farmaceuti dobili 3:5 (pogledajte golove na Indexu), Istra dobila Rijeku hat-trickom Frederiksena 3:1 (Index), Rudeš Lokomotivu 0:1 (Index)
Subota (22:00)

Brze i kratke

  • Masakr u centru Krakova: 6 mrtvih, 15 ranjenih, napadač je poljski državljanin (Index, tportal)
  • Rusija šalje visoke vojne dužnosnike i diplomate na pregovore o Ukrajini (HRT)
  • Musk podijelio objavu u kojoj piše da je slanje Starlinka Ukrajini bila greška (Index)
  • Na Sljemenu nestalo šume površine 200 nogometnih terena. Hrvatske šume: Dio nije šuma (Index)
  • Tuga na zagrebačkoj sceni: Preminuo poznati DJ Miljenko Car (tportal)
  • Muzej Mimara otvoren za javnost (HRT)
  • Masovni egzodus. Čak 150 ljudi preko noći napustilo HDZ u Baškoj Vodi (Jutarnji)