Ukrajina, Rusija i SAD postigli dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti (tportal)
Le Pen po anketama uvjerljivo pobjeđuje na francuskim predsjedničkim izborima (Index)
Svaki treći aktivni poslovni subjekt u Hrvatskoj nema zaposlenih (Lider)
Cybertruck odlazi u povijest? Musk najavio obustavu proizvodnje (Index)
Čuvalo: HBOR do sada u investicijske fondove uložio više od 150 milijuna eura (HRT)
Vučetić: na hrvatskoj političkoj sceni ne postoje snage koje bi mogle dovesti do preokreta jer i vladajućima i oporbi odgovara postojeća pasivnost… “Političari s 5000 eura mjesečno neće se prljati ljudima iz stvarnog života” (N1, Index)
Nove cijene goriva od sutra: benzin jeftiniji za 8 centi, dizel za četiri (tportal)
Koalicija voljnih počela prve vojne vježbe u Poljskoj (HRT)
U Jankomiru dali otkaze medicinarima osumnjičenima za smrt 32-godišnjeg pacijenta, dogovoreno je uvođenje edukacija za zaposlenike o postupanju s agresivnim pacijentima te angažiranje zaštitara (Index)
U nesreći na A3 poginula učenica umjetničke škole u Crnoj Gori, putovala je na simpozij u Prag (Index), druga poginula 53-godišnja žena rodom iz Splita, uhićen vozač (Slobodna)
Električni orgazam u Tvornici – Is it rolling, Gile? Koncertni report donosi Ravno do dna
Prosvjedi u Albaniji eskalirali u nasilje na ulicama (Bloomberg)
Detalji nesreće na A3: Prevrnuo se autobus srpskih registracijskih oznaka, dvije osobe poginule, šestoro teško ozlijeđeno, 27 lakše (Jutarnji, Index), putnik: Vozač je zaspao (Index)
Policija otkrila detalje napada u Krakovu: 12 ozlijeđenih životno ugroženo, napadač prethodno ubio svoje roditelje i sestru (HRT), školske kolege: ‘Crtao je uznemirujuće slike, napad na školu bila mu je dugogodišnja želja’ (Jutarnji)
Državni inspektorat želi veće ovlasti i strože kazne: Pripremaju se velike promjene (N1)
Filipinci su ove godine prvi put prestigli Nepalce po broju izdanih radnih dozvola (Index)