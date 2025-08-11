Kad vlakovi zaigraju Twister

U Njemačkoj je predstavljeno inovativno vozilo koje bi moglo oživjeti napuštene željezničke pruge, barem tako najavljuju njegovi proizvođači. Monocab je futuristička jednotračna kapsula u kojoj bi građani možda već uskoro mogli putovati, a već je napravljen i prototip. Zapravo svojevrsni hibrid taksija i vlaka, odnosno vagon vlaka koji može voziti po samo jednoj šini. To je moguće zahvaljujući nekoliko giroskopskih sustava koji koriste efekt očuvanja kutnog momenta kako bi vagon ostao uspravan Je li to budućnost željeznice ili samo atraktivna, ali beskorisna igrarija njemačkih inženjera? tportal, DW