List koji liječi – i opravdava svaku rundu vina, piva i rakije

Doživjela je tako Paskvalinova maslina i pad Venecije i pad hvarske komune i novu austrijsku vlast, rasla je, granala se i gropala zapamtivši poslije i kratku francusku upravu i povratak Austrije, i kratku talijansku upravu i Kraljevinu Jugoslaviju i Nezavisnu državu Hrvatsku i Titovu Jugoslaviju, i dočekala novu Hrvatsku. Nasljednici gornje međe odavno se više nisu sjećali ni koji je ni čiji čukunčukundjed posadio onu prekrasnu, raskošnu staru maslinu. Devet država pod devet kruna i zastava prošla je stara maslina u ovih tristo godina, a da se nije makla sa svoje gornje međe. Glave će joj doći deseta: nije šeik Muhamed bin Rashid Al Maktoum zbog nje trebao osvajati Hvar. Glupi Hrvati donijeli su mu je sami, piše za N1 Boris Dežulović