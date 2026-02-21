Od bare do procesora

Procjenjuje se da je bakterijska antimikrobna rezistencija (AMR) direktno odgovorna za 1,27 milijuna smrtnih slučajeva na globalnoj razini u 2019. godini i može biti povezana s ukupno 4,95 milijuna smrtnih slučajeva, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) (DW):

Klebsiella pneumoniae – Majstorica u izazivanju teških infekcija i otporna na “posljednji antibiotik spasa”

– Majstorica u izazivanju teških infekcija i otporna na “posljednji antibiotik spasa” Escherichia coli – Obično prijatelj, ali ponekad uzrokuje ozbiljne infekcije i ruši rekorde otpornosti

– Obično prijatelj, ali ponekad uzrokuje ozbiljne infekcije i ruši rekorde otpornosti Acinetobacter baumannii – Bolnička noćna mora s posebnim talentom za otpornost na karbapeneme

– Bolnička noćna mora s posebnim talentom za otpornost na karbapeneme Mycobacterium tuberculosis – Stari neprijatelj koji vodi na globalnoj ljestvici smrtonosnih infekcija

– Stari neprijatelj koji vodi na globalnoj ljestvici smrtonosnih infekcija Salmonella Typhi – Putnik po svijetu koji donosi tifus i ignorira širok spektar antibiotika

– Putnik po svijetu koji donosi tifus i ignorira širok spektar antibiotika Shigella – Četvorka koja širi neugodne simptome i prkosi skoro svim poznatim lijekovima

– Četvorka koja širi neugodne simptome i prkosi skoro svim poznatim lijekovima Enterococcus faecium – Tiha prijetnja iz crijeva, posebno opasna za osjetljive pacijente

– Tiha prijetnja iz crijeva, posebno opasna za osjetljive pacijente Pseudomonas aeruginosa – Kameleon infekcija, opasan za one s oslabljenim imunitetom

Da su za otpornost bakterija krivi ljudi koji koriste antibiotike kada ne treba, ukazali su nedavno i naši liječnici na konferenciji za novinare u povodu Europskog dana svjesnosti o antibioticima (HRT)