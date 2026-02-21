Od bare do procesora
Peptidni antibiotici: od žablje kože do maslinova lista i računalnih simulacija
Znanstvenik Michael Zasloff otkrio je 1980-ih antimikrobni peptid magainin u žabljoj koži, koji bakterije uništava probijanjem njihove membrane. Taj mehanizam potaknuo je istraživanja peptidnih antibiotika specifičnih fizikalno-kemijskih svojstava, poput amfifilnosti i naboja. Nedavno su španjolski znanstvenici u časopisu Molecules opisali kako su iz maslinova lista izdvojili 2751 peptid te ih računalnim metodama (in silico) analizirali i suzili izbor na nekoliko najperspektivnijih kandidata. Umjesto godina laboratorijskog rada, kompjuterske simulacije višestruko su ubrzale potragu za novim antimikrobnim lijekovima. Nenad Raos za Bug