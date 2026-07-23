Čak 71% zaposlenika provjerava poslovni mail na godišnjem - Monitor.hr
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Na plažu s laptopom

Čak 71% zaposlenika provjerava poslovni mail na godišnjem

Najčešće zbog straha od zaostajanja s poslom ili propuštanja važnih informacija. Uzrok često leži u lošoj organizaciji unutar tima, nedostatku povjerenja i prevelikoj ovisnosti o pojedincu. Gotovo polovica, njih 48 %, to čini iz straha da će propustiti nešto važno. Trećina se boji da će zaostati s poslom, a svaki peti brine da bi kolegama mogao djelovati nepouzdano ako ne odgovori dovoljno brzo. Kako biste se uistinu odmorili, ključni su jasna podjela zadataka i dobar primjer voditelja. Isključite obavijesti, postavite automatski odgovor s kontaktom zamjene, a ako baš morate provjeravati poruke, ograničite to na točno određeno vrijeme. Dobar tim funkcionira i kada niste dostupni. Poslovni


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Kind regards

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