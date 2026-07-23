Na plažu s laptopom

New Yorker ima humoristični tekst o tome kako neki ljudi pristupaju odgovaranju e-mailova. “Žao mi je zbog kasnog odgovora, otvorio sam tvoj e-mail na telefonu, vidio da traži više od ‘da’ ili ‘ne’ odgovora, odlučio da je previše posla, označio kao nepročitan i zaboravio na njega…. (nakon tjedan dana) Oprosti što odgovaram tek sada. Kako vrijeme leti, zar ne?… (nakon mjesec dana) O bože, stvarno mi je žao. Konačno odgovaram na tvoj e-mail koji sam htio izignorirati jer sam shvatio da trebam uslugu…”