Zvuče fino, ali zapravo grizu

Tvrtka LegalBison provela je svoje istraživanje korištenjem umjetne inteligencije koje je tražilo najčešće pasivno-agresivne fraze koje se koriste u poslovnoj komunikaciji. Rezultati pokazuju da je fraza “per my last e-mail” (“prema mom posljednjem e-mailu”) dobila najvišu ocjenu pasivne agresije od 9,5. Prema analizi umjetne inteligencije, ova fraza, koja se često koristi kao jednostavna referenca, zapravo implicira “niste pročitali što sam poslao”. Na drugom mjestu nalazi se fraza “just circling back” (“samo se vraćam na temu”) s ocjenom 9,4, koju AI tumači kao “ignorirate me”. Treće mjesto zauzima “as previously mentioned” (“kao što je prethodno spomenuto”) s ocjenom 9,2, što znači “već sam ovo objasnio i postajem iznerviran”. Bug donosi još fraza.