Čovjek koji je cijeli život vozio sporije od slave, ali ravno prema sebi

Sin Irkinje i Talijana rođen 1951. u Middlesbroughu trebao je nastaviti očev biznis proizvodnje sladoleda, ali su mu bile slađe druge stvari. U mladosti je najviše od svega želio biti pisac filmskih scenarija i autor filmske glazbe. No Middlesbrough 1968. nije bio mjesto na kojem se mogla raditi filmsku glazba, a otac Camillo Rea digao je ruke od Chrisa koji je po cijele dane svirao gitaru i razvijanje obiteljskog sladoledarskog biznisa povjerio drugom sinu. Bio je samouk, blues mu je bio prva i najveća ljubav, no kako je sam jednom primijetio bio je mlad i neiskusan da se ukrca na vlak na kojem su bili Eric Clapton i Mark Knopfler. Skorašnji dolazak na dodjelu Grammyja odredio je njegov odnos prema glazbi i sceni kad biva razočaran površnošću zvjezdanih statusa, te u neku ruku odlučuje biti autsajder koji bježi od pompoznosti slave i da će se probijati samo i isključivo glazbom. Za njega je glazba bila traženje unutarnjeg mira i balansa. Sve što je stajalo na putu tome, otklanjao je u startu… Zoran Stajčić za Ravno do dna