Inflacija se po pizzi poznaje

Foodora Pizza Index 2026 pokazuje da je cijena klasične Margherite u Europi porasla 7,75 % na prosjek od 11,96 eura. Norveška prednjači s 17,60 €, Mađarska ostaje najpovoljnija s 8,75 €. Promjene u navikama potrošača otkrivaju rast popularnosti Calzone i Kebabpizze zbog veće „vrijednosti za novac“. Hrvatska prednjači po rastu cijena, približavajući se Beču, dok Slovenija bilježi stabilnost. Pizza postaje jednostavan i ukusan pokazatelj inflacije i ekonomskih trendova. Lider