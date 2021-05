u Hrvatskoj je do sada cijepljeno 707.057 osoba s jednom ili dvije doze cjepiva i ukupno je utrošeno 907.575 doza svih odobrenih cjepiva. na 335.173 potvrđena slučaja zaraze od koronavirusa od početka epidemije u Hrvatskoj, do danas su preminule 7182 osobe, što je jedna osoba na 47 potvrđenih slučajeva zaraze, što je daleko veći rizik i to sa smrtnim ishodom. Povrh toga, od preko 335 tisuća potvrđenih slučajeva zaraze, osim preminulih, treba uračunati i više od 29 tisuća ljudi koji su, nakon ozdravljenja od težih oblika oboljenja od COVID-19, otpušteni iz bolnice. Koronavirus.hr