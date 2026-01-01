Drž’ se za gumb - ne samo za sezonu

Dimnjaci se moraju pregledavati, to je definirano zakonom, no mit je da dimnjačari posla imaju samo zimi. Gdje prođe plinifikacija, tu ima posla za hladnih mjeseci, ali i usred ljeta. Dimnjačarska služba predstavlja preventivu od požara, trovanja i eksplozija putem redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Ove se usluge moraju obavljati kako u stambenim zgradama, tako i u obiteljskim kućama. Učestalost kontrole i čišćenja propisana je aktima lokalne samouprave, a ovisi o vrsti i načinu gradnje dimnjaka, vrsti ložišta, instaliranoj snazi ložišta te vrsti energenta koji se koristi. Iako obrtnici nastoje održati pristupačne cijene, sve je zahtjevnije ostati konkurentan. Uz činjenicu da se radi o sve manje popularnom zanimanju. Bauštela