Drž’ se za gumb - ne samo za sezonu
Čišćenje dimnjaka: Spas od požara, trovanja i eksplozije, i za što dimnjačare trebamo ljeti
Dimnjaci se moraju pregledavati, to je definirano zakonom, no mit je da dimnjačari posla imaju samo zimi. Gdje prođe plinifikacija, tu ima posla za hladnih mjeseci, ali i usred ljeta. Dimnjačarska služba predstavlja preventivu od požara, trovanja i eksplozija putem redovite kontrole i čišćenja dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Ove se usluge moraju obavljati kako u stambenim zgradama, tako i u obiteljskim kućama. Učestalost kontrole i čišćenja propisana je aktima lokalne samouprave, a ovisi o vrsti i načinu gradnje dimnjaka, vrsti ložišta, instaliranoj snazi ložišta te vrsti energenta koji se koristi. Iako obrtnici nastoje održati pristupačne cijene, sve je zahtjevnije ostati konkurentan. Uz činjenicu da se radi o sve manje popularnom zanimanju. Bauštela