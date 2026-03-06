Podnijeti sve stoički (prije nego što klikneš panički)

Fiktivni scenarij o kolapsu tržišta uzrokovanom umjetnom inteligencijom nedavno je izbrisao 800 bodova s Dow Jonesa u samo jednom danu, dokazujući moć narativne ekonomije. Dok “doomeri” panično prodaju, a “zoomeri” sve odmah odbacuju, oba tabora reagiraju nagonski (Sustav 1). Tekst na Psychology Today zagovara treći put – postati “tuner”. To je osoba koja namjerno usporava, prepoznaje vlastitu emocionalnu reakciju i aktivira analitički Sustav 2. U svijetu gdje AI može generirati savršene psihološke operacije, stvaranje odmaka između vijesti i reakcije postaje ključna vještina za osobnu i sistemsku stabilnost.