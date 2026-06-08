Nema bijega iz Matrixa
Civilizacija na optuženičkoj klupi: Je li napredak zapravo povijesna prevara?
Prikaz knjige “Prokletstvo Golijata” Lukea Kempa na portalu Ideje preispituje mit o civilizacijskom napretku. Dok je paleolitik bio relativno egalitaran, zdrav i miroljubiv, nastanak poljoprivrede omogućio je razvoj hijerarhijskih, izrabljivačkih sustava („Golijata”). Vođene elitama s osobinama „mračne trijade”, ove strukture povijesno pumpaju bogatstvo prema gore do vlastitog sloma, koji je za obične ljude često značio bolji život. Međutim, moderni globalni kapitalizam i tehnologija stvorili su međuovisnog diva čiji bi kolaps, zbog klimatskih promjena i umjetne inteligencije, bio fatalan. Rješenje leži u radikalnoj demokratizaciji odlučivanja i smanjenju nejednakosti, jer utočišta za bijeg više nema.