Civilizacija na optuženičkoj klupi: Je li napredak zapravo povijesna prevara? - Monitor.hr
Danas (18:00)

Nema bijega iz Matrixa

Civilizacija na optuženičkoj klupi: Je li napredak zapravo povijesna prevara?

Prikaz knjige “Prokletstvo Golijata” Lukea Kempa na portalu Ideje preispituje mit o civilizacijskom napretku. Dok je paleolitik bio relativno egalitaran, zdrav i miroljubiv, nastanak poljoprivrede omogućio je razvoj hijerarhijskih, izrabljivačkih sustava („Golijata”). Vođene elitama s osobinama „mračne trijade”, ove strukture povijesno pumpaju bogatstvo prema gore do vlastitog sloma, koji je za obične ljude često značio bolji život. Međutim, moderni globalni kapitalizam i tehnologija stvorili su međuovisnog diva čiji bi kolaps, zbog klimatskih promjena i umjetne inteligencije, bio fatalan. Rješenje leži u radikalnoj demokratizaciji odlučivanja i smanjenju nejednakosti, jer utočišta za bijeg više nema.


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