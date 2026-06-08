Nema bijega iz Matrixa

Prije otprilike milijun i nešto godina oceanima su se naglo snizile temperature, i to čak za 5 stupnjeva. Radi se o dosad nepoznatom velikom zahlađenju koje je vladalo Europom, a koje je natjeralo tadašnje stanovnike da odsele s kontinenta, na koji se nisu vraćali u narednih 200 tisuća godina. Ovo otkriće je tim važnije jer se dosad mislilo da su ljudi u Europi prisutni više od 1,5 milijuna godina. Dokazi su pronađeni se u sedimentima u morskom dnu kod obale Lisabona u Portugalu. Svake godine talože se slojevi koji se gledaju kao zapis stanja mora tog razdoblja. Sadrže i peludna zrnca koja su zapis vegetacije na kopnu. Rezultati ukazuju kako je Europa prije 900 tisuća godina bila gotovo bez stanovnika. BBC