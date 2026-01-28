Tri organa, jedan problem

Zemaljski sud u Bremenu nepravomoćnom je odlukom liječnike Goetza Dimanskog i Manju Guhu proglasio krivima za greške koje su uzrokovale gubitak oba bubrega sada bivšeg nogometaša Ivana Klasnića. Liječnici su Klasniću dužni platiti 100 tisuća eura odštete za pretrpljenu bol i moraju snositi sve liječničke troškove, a Klasnić ima pravo i na materijalnu odštetu čija visina još uvijek nije utvrđena. Samo u 2007. godini zbog problema s bubrezima pretrpio je materijalnu štetu od milijun eura jer nije bio u mogućnosti ispunjavati svoje profesionalne obaveze. Dnevnik.hr