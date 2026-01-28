CKM sindrom: zašto medicina ponovno otkriva da su srce, bubrezi i metabolizam povezani - Monitor.hr
Danas (13:00)

Tri organa, jedan problem

CKM sindrom: zašto medicina ponovno otkriva da su srce, bubrezi i metabolizam povezani

CKM (cardiovascular–kidney–metabolic) sindrom nije nova bolest, nego novi okvir razmišljanja koji povezuje srce, bubrege i metabolizam u jedinstveni kronični proces. Umjesto fragmentiranog liječenja „po organima“, CKM naglašava ranu prevenciju, procjenu ukupnog rizika i koordiniranu terapiju. Fokus se pomiče s kasnih komplikacija na životni stil, prehranu, san, stres i rane metaboličke promjene, uz prepoznavanje uloge genetike i epigenetike. Cilj nije liječenje nalaza, nego osobe – prije nego se spiralni krug bolesti ubrza i zaključa. Igor Berecki za Bug


Slične vijesti

14.03.2024. (09:00)

I ne sjediti na hladnom betonu i propuhu

Čak 300 tisuća Hrvata boluje od bubrežnih bolesti

Kronična bubrežna bolest nema simptoma, ne boli i dugo može ostati neprepoznata. Vodeći su uzroci dijabetes i povišeni arterijski tlak. Porast učestalosti KBB-a objašnjava se starenjem populacije, porastom šećerne bolesti, nereguliranom hipertenzijom i pretilošću, prekomjernim i nekontroliranim trošenjem nesteroidnih protuupalnih lijekova te izloženošću raznim toksinima okoliša. Oboljeli može izgubiti i do 90 posto bubrežne funkcije prije nego što osjeti bilo kakav simptom. Znakovi uznapredovalog KBB-a uključuju otečene gležnjeve, umor, teškoće koncentracije, smanjen tek, krv u mokraći i pjenušavi urin. Može se lako dijagnosticirati i to rutinskom analizom urina. Index

31.03.2017. (14:28)

Pošto zdravlje?

Sud stao na Klasnićevu stranu: Nogometaševi liječnici krivi za gubitak bubrega

Zemaljski sud u Bremenu nepravomoćnom je odlukom liječnike Goetza Dimanskog i Manju Guhu proglasio krivima za greške koje su uzrokovale gubitak oba bubrega sada bivšeg nogometaša Ivana Klasnića. Liječnici su Klasniću dužni platiti 100 tisuća eura odštete za pretrpljenu bol i moraju snositi sve liječničke troškove, a Klasnić ima pravo i na materijalnu odštetu čija visina još uvijek nije utvrđena. Samo u 2007. godini zbog problema s bubrezima pretrpio je materijalnu štetu od milijun eura jer nije bio u mogućnosti ispunjavati svoje profesionalne obaveze. Dnevnik.hr

18.02.2016. (08:00)

Sponzorirana vijest

Ultrazvuk i internistički pregled abdomena za 199kn umjesto 480kn

Abdomen je anatomski vrlo složeno područje u kojem su smješteni vitalni organi: organi probavnog sustava, jetra i žučni sustav, gušterača i slezena, a u stražnjoj stijenci nalaze se bubrezi i mokraćovodi. U Poliklinici Dr. Zora Profozić ultrazvuk i internistički pregled abdomena obavit ćete brzo i znatno povoljnije. Nalazi su gotovi odmah, stoga doznajte uzrok bolova ili smetnji u trbuhu i sačuvajte svoje zdravlje. Ponuda dana…