Druga prilika
Colossal Biosciences planira oživjeti izumrlu plavu antilopu
Koristeći DNK iz muzejskih primjeraka i stanice srodne konjske antilope kao surogat majke, znanstvenici se nadaju ispraviti “grijehe prošlosti” unutar nekoliko godina. Njezin nestanak u 19. stoljeću pripisuje se lovu tijekom kolonijalnog doba, gubitku staništa i natjecanju za ispašu s domaćom stokom. Iako projekt podupiru poznata imena poput Petera Jacksona i Paris Hilton, dio znanstvene zajednice ostaje skeptičan. Kritičari upozoravaju da bi se ogromna sredstva trebala usmjeriti na spašavanje još uvijek živućih ugroženih vrsta i obnovu njihovih uništenih staništa. CNN, Index