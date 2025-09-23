Ima ih na izbor

Ljubitelji craft piva, kojih je posljednjih godina u Hrvatskoj sve više, od ovog ljeta mogli su uživati u prvom pivu otočne pivovare “Prvo viško pivo”. Projekt je pokrenula grupa prijatelja – dva uspješna producenta Nebojša Taraba i Miodrag Sila, poznati viški vinar Damir Radica, te njihovi norveški partneri Kjell Einar Karlsen i Kjetil Jikiun s golemim iskustvom u pivarskom svijetu. Kako su bili nestrpljivi s pokretanjem pivovare, a za uspostavu kompletne proizvodnje na Visu ipak treba vremena, trenutno rade gypsy brewing, odnosno njihovo pivo kuha se u pivovari u Norveškoj. Index