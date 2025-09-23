Craft pivovare: Medvedgrad kralj, ali Nova runda šampion marže - Monitor.hr
Danas (11:00)

Ima ih na izbor

Craft pivovare: Medvedgrad kralj, ali Nova runda šampion marže

Deset najvećih hrvatskih craft pivovara u 2024. ostvarilo je 14,6 milijuna eura prihoda i 579 tisuća eura dobiti. Medvedgrad prednjači s 4,3 milijuna i 222 tisuće eura dobiti, dok The Bird s 3,51 milijunom jedva ostaje u plusu. Najbolju profitnu stopu ima Nova runda s 10,7 posto, iako je tek šesta po prihodima. Zmajska pivovara drži treće mjesto, a Brlog i Mrazek godinu završavaju u minusu. Craft scena pokazuje zrelost – dio pivovara ulazi u srednju ligu biznisa, dok se druge još bore za stabilnost. Lider


Slične vijesti

02.10.2016. (19:15)

Island-made

Lijepa priča nedjeljom: Prvo viško pivo

Ljubitelji craft piva, kojih je posljednjih godina u Hrvatskoj sve više, od ovog ljeta mogli su uživati u prvom pivu otočne pivovare “Prvo viško pivo”. Projekt je pokrenula grupa prijatelja – dva uspješna producenta Nebojša Taraba i Miodrag Sila, poznati viški vinar Damir Radica, te njihovi norveški partneri Kjell Einar Karlsen i Kjetil Jikiun s golemim iskustvom u pivarskom svijetu. Kako su bili nestrpljivi s pokretanjem pivovare, a za uspostavu kompletne proizvodnje na Visu ipak treba vremena, trenutno rade gypsy brewing, odnosno njihovo pivo kuha se u pivovari u Norveškoj. Index