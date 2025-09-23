Ima ih na izbor
Craft pivovare: Medvedgrad kralj, ali Nova runda šampion marže
Deset najvećih hrvatskih craft pivovara u 2024. ostvarilo je 14,6 milijuna eura prihoda i 579 tisuća eura dobiti. Medvedgrad prednjači s 4,3 milijuna i 222 tisuće eura dobiti, dok The Bird s 3,51 milijunom jedva ostaje u plusu. Najbolju profitnu stopu ima Nova runda s 10,7 posto, iako je tek šesta po prihodima. Zmajska pivovara drži treće mjesto, a Brlog i Mrazek godinu završavaju u minusu. Craft scena pokazuje zrelost – dio pivovara ulazi u srednju ligu biznisa, dok se druge još bore za stabilnost. Lider