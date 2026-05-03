I njih treba prvo dobro nahraniti
Crijevne bakterije mogu potaknuti lučenje dopamina i motivirati nas za više kretanja
Dok mišići tijekom rada hrane bakterije laktatima, mikrobi uzvraćaju poboljšanjem metabolizma glukoze. Ipak, stručnjaci upozoravaju: mikrobiota je samo dio slagalice. Za pravi napredak i dalje su ključni adekvatan unos proteina i biljna vlakna, dok procesuirana hrana “sterilizira” crijeva i kvari sportske rezultate. Iako vježbanje gradi raznolik mikrobiom, zdrava prehrana ostaje temelj bez kojeg ni najbolji mikrobi ne mogu odraditi posao umjesto nas. HRT