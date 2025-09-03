Pretjerano korištenje tableta protiv bolova jača otpornost bakterija na antibiotike - Monitor.hr
Danas (17:00)

Još malo pa će postati probiotici

Pretjerano korištenje tableta protiv bolova jača otpornost bakterija na antibiotike

U članku objavljenom u časopisu Nature Antimicrobials and Resistance, znanstvenici sa sveučilišta Južne Australije objavili su da paracetamol i ibuprofen “jačaju” antimikrobnu otpornost, koju su opisali kao “svjetsku prijetnju javnom zdravstvu”. Paracetamol ili ibuprofen, u slučajevima kada ih uzimaju pacijenti koje se liječi zbog bakterijskih infekcija poput Escherichije coli, izazivaju mutacije koje pomažu bakterijama da postanu “vrloa otporne” na antibiotike. Antibiotici su dugo bili ključni u borbi protiv zaraznih bolesti, no njihova prekomjerna uporaba i zloporaba su doveli do globalnog porasta bakterija otpornih na antibiotike, kažu… HRT


Slične vijesti

Jučer (14:00)

Morfij u penziju, Japan šalje novu kolegicu na smjenu

Japanci osmislili analgetik koji ne izaziva ovisnost

Znanstvenici sa Sveučilišta u Kyotu razvili su analgetik ADRIANA, prvi oralni lijek koji selektivno blokira α2B-adreno receptore. Time povećava razinu noradrenalina u leđnoj moždini i aktivira prirodne mehanizme suzbijanja boli, bez rizika od ovisnosti, sedacije ili kardiovaskularnih komplikacija. Klinička ispitivanja na pacijentima i dobrovoljcima pokazala su snažan učinak i dobru podnošljivost. Ako se potvrdi u velikim studijama, ADRIANA bi mogla znatno smanjiti uporabu opioida i otvoriti novo poglavlje u sigurnom liječenju akutne i kronične boli. Bug