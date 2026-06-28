Ponavljači u poltiiku
Crobarometar: Više od polovine građana traži temeljitu reformu obrazovanja
Prema istraživanju Crobarometar, čak 52% građana Hrvatske traži temeljitu reformu obrazovnog sustava, a taj zahtjev najviše ističu visokoobrazovani (66%). Iako je školstvo ocijenjeno stabilnom trojkom (3.2), što je znatno bolje od ocjena Vlade i Sabora, stručnjak Boris Jokić upozorava na dublje probleme. Čak 60% osmaša smatra da su za uspjeh u životu važnije veze i stranačka iskaznica nego znanje. Roditelji najviše strahuju od loše kvalitete nastave i prevelike teorije, dok psiholog Boris Jokić kao rješenje predlaže rasterećenje gradiva i uvođenje iskustvenog učenja. Dnevnik Nove TV