Glava dolje, tijelo gore

Pacijent, 59-godišnji muškarac koji je 25 godina bolovao od dijabetesa tipa 2, suočio se 2021. s ozbiljnim komplikacijama bolesti. Iako mu je 2017. transplantiran bubreg, izgubio je većinu funkcije otočića gušterače, ključnih za regulaciju razine glukoze u krvi, i bio je ovisan o višestrukim dnevnim injekcijama inzulina. U srpnju 2021. podvrgnut je transplantaciji programiranih matičnih stanica. Samo 11 tjedana kasnije više nije trebao doze inzulina, a u godini dana postupno je prestao koristiti oralne lijekove za kontrolu šećera u krvi.

Kontrolni pregledi pokazali su da je pacijentova funkcija otočića gušterače učinkovito obnovljena, a on je sada bez injekcija inzulina već 33 mjeseca. Ako se novi pristup stanične terapije pokaže uspješnim, mogao bi osloboditi pacijente od tereta doživotne konzumacije lijekova, poboljšati zdravlje i kvalitetu života te smanjiti troškove zdravstvene skrbi. Međutim, znanstvenici naglašavaju da su potrebna daljnja istraživanja koja uključuju više pacijenata kako bi se to ostvarilo. Index