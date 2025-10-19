Crv koji može obnoviti cijelo svoje tijelo otkriva tajnu regeneracije matičnih stanica - Monitor.hr
Glava dolje, tijelo gore

Crv koji može obnoviti cijelo svoje tijelo otkriva tajnu regeneracije matičnih stanica

Znanstvenici su otkrili da plošnjak (planarija) može regenerirati cijelo tijelo iz gotovo svakog dijela zahvaljujući jedinstvenim matičnim stanicama koje ne trebaju “nišu” – zaštitno okruženje kao kod ljudi. Umjesto toga, one samostalno stvaraju nove stanice i tkiva. Ključnu ulogu u njihovoj obnovi imaju čak i crijevne stanice. Ovo otkriće moglo bi pomoći razumjeti kako kontrolirati rast matičnih stanica i razviti nove terapije za regeneraciju ljudskih tkiva bez rizika od tumora. Index


15.10.2024. (21:00)

Bye bye injekcije

Revolucionarno otkriće: Izgleda da je pronađen lijek za dijabetes tipa 1

Naime, znanstvenici su prvi put ikada uspješno upotrijebili terapiju matičnim stanicama potrebnima da preokrenu dijabetes ovog tipa kod žena. Ovo postignuće hvaljeno je kao veliko medicinsko otkriće, budući da nudi potencijalni lijek za bolest koja se do sada mogla samo kontrolirati, ali ne i izliječiti. Osobe s dijabetesom tipa 1 moraju svaki dan primati injekcije inzulina ili koristiti inzulinske pumpe kako bi kontrolirale razinu šećera u krvi. Usprkos tim tretmanima, upravljanje bolešću može biti teško, a pacijenti se često suočavaju s poteškoćama tijekom cijelog života. Upravo zato je ova nova terapija matičnim stanicama izazvala toliko uzbuđenja i nade da je napokon pronađeno trajno rješenje. Otkriće je vjerojatno nadmašilo očekivanja i samih znanstvenika, koji su sada slavodobitno objavili da su ove stanice zaista počele regulirati razinu šećera u krvi i to nakon dva i pol mjeseca. S obzirom na to da navedeni pacijenti više nisu imali potrebu za svakodnevnim injekcijama inzulinom, ovo otkriće smatra se potencijalnim lijekom. tportal

31.05.2024. (12:00)

Ako uspiju, bit će to početak jedne slatke pobjede

Tim liječnika i znanstvenika u Kini objavio da su terapijom matičnih stanica uspjeli izliječiti dijabetes

Pacijent, 59-godišnji muškarac koji je 25 godina bolovao od dijabetesa tipa 2, suočio se 2021. s ozbiljnim komplikacijama bolesti. Iako mu je 2017. transplantiran bubreg, izgubio je većinu funkcije otočića gušterače, ključnih za regulaciju razine glukoze u krvi, i bio je ovisan o višestrukim dnevnim injekcijama inzulina. U srpnju 2021. podvrgnut je transplantaciji programiranih matičnih stanica. Samo 11 tjedana kasnije više nije trebao doze inzulina, a u godini dana postupno je prestao koristiti oralne lijekove za kontrolu šećera u krvi.

Kontrolni pregledi pokazali su da je pacijentova funkcija otočića gušterače učinkovito obnovljena, a on je sada bez injekcija inzulina već 33 mjeseca. Ako se novi pristup stanične terapije pokaže uspješnim, mogao bi osloboditi pacijente od tereta doživotne konzumacije lijekova, poboljšati zdravlje i kvalitetu života te smanjiti troškove zdravstvene skrbi. Međutim, znanstvenici naglašavaju da su potrebna daljnja istraživanja koja uključuju više pacijenata kako bi se to ostvarilo. Index

26.09.2019. (01:30)

Sam svoj majstor

Igor Rudan: Organe ćemo nadomještati manipulirajući matičnim stanicama

Večernjakov znanstveni kolumnist iznosi fascinantnu mogućnost, nadohvat ruke: “Iz specijaliziranih stanica vlastitog organizma moguće je danas dobiti inducirane matične stanice. Svaka se takva stanica zatim može potaknuti na izrastanje u nov, klonirani ljudski organizam, ili pak bilo koji njegov dio – organ ili tkivo. Uz to, danas već možemo genetskim inženjeringom namjerno izmijeniti vlastitu genetsku uputu, stvarajući zalihe poboljšanih rezervnih organa. Tehnološki, gotovo ništa više ne stoji na putu toj mogućnosti”.

14.03.2019. (12:30)

Krvav posao

Zaklada Ana Rukavina: U Hrvatskoj u 10 godina 101 transplantacija matičnih stanica

Zahvaljujući darivateljima krvotvornih matičnih stanica iz Hrvatskog registra darivatelja od 2009. godine do danas je provedena 101 transplantacija, samo u veljači 3 transplantacije. Do danas je u registar, koji je dio svjetskog registra (Bone Marrow Donors Worldwide), upisano više od 61.000 potencijalnih darivatelji krvotvornih matičnih stanica, zahvaljujući prije svega naporima Zaklade Ana Rukavina.

20.05.2018. (22:29)

Farma bubrega

Igor Rudan: Hoćemo li iz matičnih stanica uzgajati  svoje rezervne dijelove?

I opet novi dobar tekst Igora Rudana u Večernjem: “Matične stanice iz embrija više nisu potrebne. Iz specijaliziranih stanica vlastitog organizma moguće je danas dobiti inducirane matične stanice. Svaka se takva stanica zatim može potaknuti na izrastanje u nov, klonirani ljudski organizam, ili pak bilo koji njegov dio – organ ili tkivo. Uz to, danas već možemo genetskim inženjeringom namjerno izmijeniti vlastitu genetsku uputu, stvarajući zalihe poboljšanih rezervnih organa… Neki misle kako će kloniranje unaprijeđenih verzija vlastitih organa započeti već ubrzo, te će vremenom postati općeprihvaćeno, kao što je bila i umjetna oplodnja, dok se drugi snažno protive takvoj vrsti napretka”.

21.03.2018. (12:56)

Terapija utemeljena na matičnim stanicama može zaustaviti multiplu sklerozu i ublažiti simptome koji je prate

15.05.2017. (13:04)

Čudo tehnologije - prijevoz

Osječkim rodiljama opet omogućen transport matičnih stanica u Zagreb

Od početka godine opet je moguć transport matičnih stanica iz Osijeka u KBC Zagreb, no žale se osječke rodilje da ih o tome nitko nije obavijestio, odnosno da im na trudničkim tečajevima još uvijek na upit o mogućnosti doniranja matičnih stanica odgovaraju kako je u KBC-u Osijek to izvedivo samo pod posebnim uvjetima, na način da sami nabave opremu i sami odnesu pupkovinu u Zagreb. Prošle godine transport nije bio moguć. Glas Slavonije

23.03.2017. (22:20)

Sam svoj doktor

Prvi put u Hrvatskoj – pomoću matičnih stanica vraćen vid

Po prvi puta je u Hrvatskoj na dva pacijenta obavljena rijetka transplantacijska metoda kojom se pomoću matične stanice rožnice oboljelom vraća vid. Operacijski zahvat je kratak i jednostavan, a zdravo oko iz kojeg uzimaju matične stanice za uzgoj ne oštećuje se. Vid se vraća za dva do tri tjedna. Postupak je u fazi kliničkog ispitivanja, nakon toga ministarstvo treba izdati licenciju za rad, a HZZO ga staviti na svoju listu kako bi bio dostupan svim oboljelima. HRT

05.06.2016. (15:49)

Ustani i hodaj

Znanstvenici šokirani: Matične stanice mogu obnoviti mozak!

Istraživanje na samo 18 pacijenata s moždanim udarom čiji je cilj bio samo utvrditi sigurnost procedure za daljnja istraživanja polučio je neočekivane rezultate: oboljelima su u mozak ubrizgane matične stanice, a tretman je značajno poboljšao njihove motoričke sposobnosti. Eksperimentalna metoda pobudila je veliko zanimanje znanstvenika jer je dovelo u pitanje temeljno vjerovanje o ozljedama mozga – to da su trajne i nepopravljive. Istraživanje bi moglo promijeniti razumijevanje širokog spektra poremećaja, od oštećenja mozga, leđne moždine do Alzheimerove bolesti. Washington Post

24.04.2016. (08:00)

Pomlađivanje lica matičnim stanicama: Anti age PRP terapija uz 41% popusta

