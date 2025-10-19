Glava dolje, tijelo gore
Crv koji može obnoviti cijelo svoje tijelo otkriva tajnu regeneracije matičnih stanica
Znanstvenici su otkrili da plošnjak (planarija) može regenerirati cijelo tijelo iz gotovo svakog dijela zahvaljujući jedinstvenim matičnim stanicama koje ne trebaju “nišu” – zaštitno okruženje kao kod ljudi. Umjesto toga, one samostalno stvaraju nove stanice i tkiva. Ključnu ulogu u njihovoj obnovi imaju čak i crijevne stanice. Ovo otkriće moglo bi pomoći razumjeti kako kontrolirati rast matičnih stanica i razviti nove terapije za regeneraciju ljudskih tkiva bez rizika od tumora. Index