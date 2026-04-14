A dobio je samo bratski update

Pacijent u Norveškoj transplantirao matične stanice i poslao HIV u trajnu remisiju
Zbog raka krvi, pacijent iz Osla primio je koštanu srž brata koji nosi rijetku mutaciju , čime su njegove stanice postale otporne na virus. Pet godina nakon zahvata, HIV je nevidljiv čak i u crijevima, a pacijent već tri godine ne koristi terapiju. Iako metoda zbog visokog rizika nije primjenjiva na sve oboljele, ovaj slučaj pruža ključne biomarkere za buduća istraživanja potpunog izlječenja i razumijevanje molekularnih mehanizama virusa. Iako se HIV danas može kontrolirati lijekovima koji zaustavljaju umnožavanje virusa, on ostaje prisutan u tijelu i ponovno se aktivira čim se terapija prekine. Zbog toga su ovakvi slučajevi od neprocjenjive važnosti za znanstvenike koji rade na potpunom izlječenju, piše Science Alert. Index