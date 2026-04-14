A dobio je samo bratski update

U bogatim zemljama HIV i AIDS uglavnom su stavljeni pod kontrolu uz pomoć skupih lijekova, no ova bolest 2022. je godine ubila oko 630.000 ljudi, uglavnom u subsaharskoj Africi i na jugoistoku Azije. Istraživanja Ujedinjenih naroda pokazuju kako bi zaustavljanje te epidemije moglo generirati gospodarsku korist od 33 milijarde dolara godišnje u zemljama niže financijske moći do 2030. godine. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti kaže kako je 1,2 milijuna Amerikanaca pozitivno na HIV, a cjeloživotno liječenje jednog pacijenta stoji oko 420.000 dolara, pokazala je studija iz 2021.

Pristup Terryja Ragona, milijardera i osnivaču kompanije InterSystems bio je okupiti znanstvenike koji inače ne surađuju, uključujući liječnike, inženjere, fizičare, matematičare i virologe. Cilj je promijeniti imunološke sustave ljudi i tako ih izliječiti, što bi imalo dalekosežne posljedice i za druge bolesti poput malarije, raka ili tuberkuloze. “Više sam naučio iz svojih promašaja nego iz uspjeha,” kaže Ragon. “Mislim da isto vrijedi i za znanost.” Forbes