Pacijent u Norveškoj transplantirao matične stanice i poslao HIV u trajnu remisiju - Monitor.hr
Danas (13:00)

A dobio je samo bratski update

Pacijent u Norveškoj transplantirao matične stanice i poslao HIV u trajnu remisiju

Zbog raka krvi, pacijent iz Osla primio je koštanu srž brata koji nosi rijetku mutaciju , čime su njegove stanice postale otporne na virus. Pet godina nakon zahvata, HIV je nevidljiv čak i u crijevima, a pacijent već tri godine ne koristi terapiju. Iako metoda zbog visokog rizika nije primjenjiva na sve oboljele, ovaj slučaj pruža ključne biomarkere za buduća istraživanja potpunog izlječenja i razumijevanje molekularnih mehanizama virusa. Iako se HIV danas može kontrolirati lijekovima koji zaustavljaju umnožavanje virusa, on ostaje prisutan u tijelu i ponovno se aktivira čim se terapija prekine. Zbog toga su ovakvi slučajevi od neprocjenjive važnosti za znanstvenike koji rade na potpunom izlječenju, piše Science Alert. Index


Slične vijesti

22.03. (23:00)

"Nula" na nalazu nije nužno kraj

Razbijanje stigme o HIV-u i zlostavljanju: Ključ opzdravljenja je prekidanje šutnje i stjecanje povjerenja

Edi Kiseljak u potresnoj ispovijesti progovorio je o seksualnom zlostavljanju u djetinjstvu, ističući važnost slušanja djece. Opisao je svoj put otkrivanja homoseksualnosti u društvu punom predrasuda te šokantno saznanje o namjernoj zarazi HIV-om. Zbog straha i dezinformacija, dvije godine je odbijao liječenje, ušavši u terminalnu fazu AIDS-a s nula obrambenih stanica. Ipak, nakon početka terapije, njegovo tijelo se rekordno oporavilo. Njegova ključna poruka je educiranje roditelja i društva kako bi se uklonili strah i sram koji prate ove teške životne teme. HRT

10.03. (15:00)

Toliko puta smo rekli “Stop AIDS-u” da se virus napokon počeo zaustavljati – i to sam

Novi pristup liječenju HIV-a tjera zaražene stanice da se samounište

Nova istraživanja predstavljaju obećavajuću strategiju za potencijalno liječenje HIV-a. Metoda aktivira stanični senzor CARD8 koji prepoznaje virusni enzim proteazu i pokreće samouništenje zaražene stanice (piroptoza), čime se uništava i virus. Postojeći lijekovi efavirenz i rilpivirin mogu potaknuti taj proces, a u malom ispitivanju smanjili su broj latentno zaraženih stanica za 20–50 %. Iako to nije dovoljno za potpuno izlječenje, rezultati potvrđuju da je pristup moguć. Znanstvenici sada razvijaju snažnije lijekove, tzv. TACK molekule, koje bi mogle značajno smanjiti virusne rezervoare i potencijalno omogućiti funkcionalno izlječenje HIV-a. Science Advisor, Science girl

14.05.2025. (19:00)

Kad su mutacije bile pametnije od Vikinga i kuge

Drevna genetska obrana od HIV-a potječe s obala Crnog mora

Genetska mutacija CCR5 delta 32, koja pruža otpornost na HIV, potječe od osobe koja je živjela u blizini Crnog mora prije 6.700 do 9.000 godina, otkriva studija objavljena u Cellu. Iako se ranije mislilo da je mutacija nastala u srednjem vijeku, novo istraživanje sugerira da je bila korisna i tisućama godina ranije, tijekom prijelaza na gušće naseljena poljoprivredna društva. Vjerojatno je tada pomagala u balansiranju imunološkog odgovora na nove patogene. Danas je prisutna u 10–16 % Europljana. Bug

08.11.2024. (17:48)

U Hrvatskoj trenutno oko 1500 osoba živi s HIV-om, broj zaraženih u padu

16.08.2024. (21:00)

A dajte čovjeku šansu

Milijarder tvrdi kako je na pomolu lijek za HIV

U bogatim zemljama HIV i AIDS uglavnom su stavljeni pod kontrolu uz pomoć skupih lijekova, no ova bolest 2022. je godine ubila oko 630.000 ljudi, uglavnom u subsaharskoj Africi i na jugoistoku Azije. Istraživanja Ujedinjenih naroda pokazuju kako bi zaustavljanje te epidemije moglo generirati gospodarsku korist od 33 milijarde dolara godišnje u zemljama niže financijske moći do 2030. godine. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti kaže kako je 1,2 milijuna Amerikanaca pozitivno na HIV, a cjeloživotno liječenje jednog pacijenta stoji oko 420.000 dolara, pokazala je studija iz 2021.

Pristup Terryja Ragona, milijardera i osnivaču kompanije InterSystems bio je okupiti znanstvenike koji inače ne surađuju, uključujući liječnike, inženjere, fizičare, matematičare i virologe. Cilj je promijeniti imunološke sustave ljudi i tako ih izliječiti, što bi imalo dalekosežne posljedice i za druge bolesti poput malarije, raka ili tuberkuloze. “Više sam naučio iz svojih promašaja nego iz uspjeha,” kaže Ragon. “Mislim da isto vrijedi i za znanost.” Forbes

21.03.2024. (12:00)

Korak po korak

Znanstvenici uspjeli izolirati virus HIV-a iz zaraženih stanica

Radeći poput škara, ali na molekularnoj razini, znanstvenici su uspjeli “izrezati” DNK do te razine da se njezini “loši” dijelovi mogu ukloniti ili deaktivirati. To je korak prema potpunom uklanjanju virusa HIV-a iz organizma, iako je potrebno mnogo više rada da se provjeri je li nova metoda sigurna i učinkovita. Postojeći lijekovi protiv HIV-a mogu zaustaviti virus i njegovo širenje, ali ne i eliminirati ga. Potrebno je još rada na razvoju nove metode koja bi pokazala ima li zaista utjecaj na zaražene HIV-om. BBC

01.12.2023. (12:00)

Nije više tako strašno

Tri mita o AIDS-u i HIV-u

U tih četiri desetljeća koliko se zna za AIDS i HIV medicina je znatno napredovala, ali unatoč tome ima puno neznanja i nesigurnosti. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a je prilika za ispitivanje mitova o toj bolesti. HIV se ne vidi. Kada se čovjek zarazi, godinama se u tijelu odvija nešto što izvana uopće nije vidljivo. HIV je infekcija, a AIDS bolest, posljednji staij ako se ne liječi. Nadalje, nisu svi ljudi zaraženi HIV-om zarazni – lijekovi sprečavaju razmnožavanje virusa u tijelu, a njihov broj se smanjuje do te mjere da ga obični testovi ne registriraju i tada seksualni partner ne može biti zaražen. Isto tako, nije se moguće tako lako zaraziti HIV-om. Najčešći je seksualni kontakt, kao i transfuzijom zaražene krvi. Međutim, davatelji krvi se najčešće dobro pregledaju prije nego što se njihova krv odobri za upotrebu. DW

16.07.2020. (11:55)

Od 1985. u Hrvatskoj 1.748 zaraženih HIV-om, 553 oboljelo od AIDS-a, 227 umrlo

14.05.2020. (11:45)

WHO: Koronavirus možda nikad neće nestati, kao HIV

11.03.2020. (13:00)

Drugi u svijetu

Još jedan pacijent izliječen od HIV-a terapijom protiv karcinoma

Adam Castillejo iz Londona druga je osoba u svijetu izliječena od HIV-a. Nije izliječen lijekovima protiv virusa, već matičnim stanicama zbog karcinoma od kojeg je također bolovao. Prvi pacijent izliječen je od HIV-a 2011. i također je primao sličnu terapiju za rak. Ovo neće biti lijek za milijune ljudi diljem svijeta koji žive s HIV-om, no daje nadu za pronalazak lijeka. T-portal