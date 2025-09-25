'Gorki su, sinko, plodovi, čemer je ono procvao'

Na jučerašnji dan prije 138 godina rodio se Mihovil Pavlek Miškina, seljak iz okolice Koprivnice, narodni tribun, prijeratni aktivist Hrvatske seljačke stranke, koji je 1941. u koprivničkom kraju bio brana integriranju HSS-a u ustaški pokret. Ustaše su ga zatočili u Jasenovac, gdje je i pogubljen. Njegove vjerojatne ubojice su ustaše Nikola Gagro i Dinko Šakić. Pavlek Miškina autor je pjesme “Crveni makovi”, koju smo nekad davno pjevali u školama, na satovima ponegdje muzičkog, a ponegdje glazbenog odgoja. Danas, ta pjesma u Hrvatskoj je uglavnom zaboravljena, a od ovog ljeta, nije pretjerano reći, i zabranjena. Na čitanje vam nudimo esej “Crveni makovi”, iz rukopisa Miljenka Jergovića, “Pjesme koje se više ne pjevaju”: