2500 godina staro nadahnuće
Čudovišta iz Odiseje: Od antičkih mitova do holivudskih spektakala
Homerova Odiseja već generacijama privlači filmaše, ne samo zbog nepostojanja autorskih prava, već prije svega zbog fascinantnih čudovišta koja glavni junak susreće na putu za Itaku. Kiklop Polifem, sirene, Lestrigonci te Scila i Haribda duboko su utkani u moderni vokabular. Ipak, ti su likovi imali dug kulturni put prije Homera. Znanstvenici pretpostavljaju da su kiklopi inspirirani lubanjama slonova, Lestrigonci brončanodobnim kipovima, a morske nemani prirodnim opasnostima Mesinskog prolaza. Open Culture