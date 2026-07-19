Čudovišta iz Odiseje: Od antičkih mitova do holivudskih spektakala - Monitor.hr
Danas (08:00)

2500 godina staro nadahnuće

Čudovišta iz Odiseje: Od antičkih mitova do holivudskih spektakala

Homerova Odiseja već generacijama privlači filmaše, ne samo zbog nepostojanja autorskih prava, već prije svega zbog fascinantnih čudovišta koja glavni junak susreće na putu za Itaku. Kiklop Polifem, sirene, Lestrigonci te Scila i Haribda duboko su utkani u moderni vokabular. Ipak, ti su likovi imali dug kulturni put prije Homera. Znanstvenici pretpostavljaju da su kiklopi inspirirani lubanjama slonova, Lestrigonci brončanodobnim kipovima, a morske nemani prirodnim opasnostima Mesinskog prolaza. Open Culture


Slične vijesti

Prekjučer (12:00)

Leksik su nam obogatili grčki bogovi

Riječi iz grčke mitologije koje koristimo u svakodnevici

Kad smo već kod Odiseja, mnoge uobičajene riječi koje danas koristimo potječu iz drevnih grčkih mitova. Likovi i priče iz antike trajno su oblikovali naš jezik (Mental Floss):

  • Atlas je zbog držanja nebeskog svoda postao sinonim za zbirku zemljopisnih karti
  • Brbljava nimfa Eho kažnjena je tako da samo ponavlja tuđe riječi
  • Šumski bog Pan zaslužan je za širenje iznenadnog straha (panike)
  • Kaos je izvorno označavao prazninu svemira prije postanka svijeta, a danas opisuje stanje potpunog nereda
  • Kralj Tantal i podzemna rijeka Leta inspirirali su pojmove za mučnu žudnju (tantalizaciju) i tromost (letargiju)

Od narcisoidnosti, erotike do opasnih sirena koje su s hridi prešle na vatrogasna vozila, antičke legende i dalje vladaju našim rječnikom.