Još da vidimo to što smo čuli, gdje bi nam bio kraj
Čujemo li ništa? Znanost kaže: Da!
Dugogodišnja znanstvena rasprava o tome je li tišina tek logički zaključak ili stvarni slušni podražaj dobila je epilog. Istraživači sa Sveučilišta Johns Hopkins proveli su niz eksperimenata koristeći slušne iluzije, poput trika „jedan je više“. Rezultati su pokazali da naš mozak obrađuje periode tišine na identičan način kao i zvukove; ispitanici su jednu kontinuiranu tišinu percipirali duljom od dvije odvojene, iako su trajale isto. Ovo dokazuje da tišina nije samo “odsutnost”, već specifičan podražaj koji naš slušni sustav aktivno registrira i interpretira. Green