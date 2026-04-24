Još da vidimo to što smo čuli, gdje bi nam bio kraj

Čujemo li ništa? Znanost kaže: Da!

Dugogodišnja znanstvena rasprava o tome je li tišina tek logički zaključak ili stvarni slušni podražaj dobila je epilog. Istraživači sa Sveučilišta Johns Hopkins proveli su niz eksperimenata koristeći slušne iluzije, poput trika „jedan je više“. Rezultati su pokazali da naš mozak obrađuje periode tišine na identičan način kao i zvukove; ispitanici su jednu kontinuiranu tišinu percipirali duljom od dvije odvojene, iako su trajale isto. Ovo dokazuje da tišina nije samo “odsutnost”, već specifičan podražaj koji naš slušni sustav aktivno registrira i interpretira. Green


Gotovo četvrtina mladih sluša glazbu preglasno, čime riskira trajno oštećenje sluha. Problem je podmukao jer se razvija postupno, a oštećene osjetilne stanice u unutarnjem uhu ne mogu se obnoviti. Slušanjem glazbe na 85 dB šteta može nastati za dva sata, a na 100 dB za samo nekoliko minuta. Rješenje postoji: ograničenja glasnoće na mobitelima, pravilo 60/60, pametan izbor slušalica i redovite pauze mogu gotovo u potpunosti spriječiti gubitak sluha. Bug

Nakon što je Apple svoje slušalice AirPods Pro 2 obogatio funkcijom slušnog pomagala, s ugrađenim testerom i mogućnošću zaštite sluha u glasnim okruženjima, kompanija EssilorLuxottica otišla je korak dalje i ponudila naočale za ljude koji imaju problema sa sluhom koje su upravo dobile odobrenje američke Uprave za hranu i lijekove (FDA) i europske certifikate. Njihove Nuance Audio naočale dobitnik su počasne nagrade za digitalno zdravstvo na CES-u, a riječ je o proizvodu “dva u jedan”, odnosno okvirima za dioptrijske ili sunčane naočale, istovremeno namijenjenim i ljudima oštećenog sluha koji će se odsad moći slobodno kupovati u Americi, ali i u Europi. Bug donosi i ostale novosti iz svijeta znanosti i tehnologije. Bug

Prethodna istraživanja već su pokazala da neliječeni i netretirani gubitak sluha može rezultirati skraćenim životnim vijekom, društvenom izolacijom, depresijom i demencijom. Međutim, dosad nitko nije pomnije istražio može li uporaba slušnih pomagala smanjiti rizik od prerane smrti. Nova studija proučila je podatke o više od 10.000 osoba, prikupljenih kroz 13 godina, i otkrila veliku razliku u riziku od smrtnosti između osoba s oštećenim sluhom koje redovito koriste slušna pomagala i onih koje ih nikad ne koriste, bez obzira na njihov stupanj gubitka sluha, dob, etničku pripadnost itd. Iako ova studija nije ispitala zašto slušna pomagala pomažu, druga istraživanja ukazuju na to da njihovo korištenje kod osoba s oštećenim sluhom smanjuje razinu depresije i demencije. Bug

Slušanje glasne glazbe dovelo je do dramatičnog porasta broja nagluhih u mladih, a ako slušate glazbu preko naglavnih slušalica, ne povećavajte glasnoću zvuka iznad 60 posto – kaže dr. Davor Sunara, specijalist otorinolaringologije u intervjuu Slobodnoj. Objašnjava da možemo biti izloženi zvuku intenziteta od 100 dB otprilike dva sata prije nego što nastane trajno oštećenje sluha, i to je s čepićima, bez njih trajno oštećenje sluha pri intenzitetu zvuka od 120 dB nastat će nakon 7 minuta. Kaže da je u Hrvatskoj najmanje dvjestotinjak tisuća nagluhih.

