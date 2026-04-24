Još da vidimo to što smo čuli, gdje bi nam bio kraj

Nakon što je Apple svoje slušalice AirPods Pro 2 obogatio funkcijom slušnog pomagala, s ugrađenim testerom i mogućnošću zaštite sluha u glasnim okruženjima, kompanija EssilorLuxottica otišla je korak dalje i ponudila naočale za ljude koji imaju problema sa sluhom koje su upravo dobile odobrenje američke Uprave za hranu i lijekove (FDA) i europske certifikate. Njihove Nuance Audio naočale dobitnik su počasne nagrade za digitalno zdravstvo na CES-u, a riječ je o proizvodu "dva u jedan", odnosno okvirima za dioptrijske ili sunčane naočale, istovremeno namijenjenim i ljudima oštećenog sluha koji će se odsad moći slobodno kupovati u Americi, ali i u Europi.