Najpoznatiji umjetnički brčići

Colossal je retrospektivnim člancima obilježio rođendan velikog umjetnika Salvadora Dalija.Rođen 11. svibnja 1904., Salvador Dalí je do svoje smrti 1989. godine izgradio fascinantnu ostavštinu koja i danas, desetljećima kasnije, ostaje nepresušan izvor inspiracije umjetnicima diljem svijeta. Predstavljaju foto knjigu koja donosi rijedak uvid u njegov nekadašnji dom kraj mora zajedno sa studijem u kojem je stvarao. Prije nekoliko godina reizdane su njegove tarot karte koje je dizajnirao za James Bond film Live and let die, a tu je i njegov “nadrealni vinski vodič“. Prisjetili su se i njegovog gostovanja u popularnom TV showu u 50-ima “What’s My Line” gdje je na većinu pitanja natjecatelja koji su zavezanih očiju morali pogoditi tko je on odgovarao s “Da”. Koga zanima, na hrvatskom možete pročitati i njegov Dnevnik genija.