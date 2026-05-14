Najpoznatiji umjetnički brčići

Dalijeva ostavština: Od tarot karata i vodiča za vina do uvida u kuću u kojoj je živio i stvarao
Dalijeva ostavština: Od tarot karata i vodiča za vina do uvida u kuću u kojoj je živio i stvarao

Colossal je retrospektivnim člancima obilježio rođendan velikog umjetnika Salvadora Dalija.Rođen 11. svibnja 1904., Salvador Dalí je do svoje smrti 1989. godine izgradio fascinantnu ostavštinu koja i danas, desetljećima kasnije, ostaje nepresušan izvor inspiracije umjetnicima diljem svijeta. Predstavljaju foto knjigu koja donosi rijedak uvid u njegov nekadašnji dom kraj mora zajedno sa studijem u kojem je stvarao. Prije nekoliko godina reizdane su njegove tarot karte koje je dizajnirao za James Bond film Live and let die, a tu je i njegov “nadrealni vinski vodič“. Prisjetili su se i njegovog gostovanja u popularnom TV showu u 50-ima “What’s My Line” gdje je na većinu pitanja natjecatelja koji su zavezanih očiju morali pogoditi tko je on odgovarao s “Da”. Koga zanima, na hrvatskom možete pročitati i njegov Dnevnik genija.


Sud u Španjolskoj naredio ekshumaciju tijela Salvadora Dalija

Ekshumaciju Salvadora Dalija je radi utvrđivanja očinstva tražila Maria Pilar Abel Martinez (61), koja tvrdi da je nadrealistički slikar u ljeto 1950-ih s njenom majkom održavao tajnu vezu. Dali je umro 1989. Ekshumacija je određena jer ne postoje drugi biološki ostaci koji bi se mogli koristiti. Abel Martinez je prvi put 2015. izjavila kako vjeruje da je kćerka majstora nadrealizma te da je s njezinom majkom Antoniom Martinez de Haro imao vezu kad je radila kao pomoćnica obitelji i zato ljeta provodila u blizini njegove kuće. Abel se rodila 1956., a de Haro se uskoro udala za drugog muškarca. T-Portal, Guardian

Sretan rođendan najvećem lažljivcu na svijetu

Najveći lažljivac, barun Munchausen, rođen je na današnji dan 1720. godine u Njemačkoj. U svoje vrijeme on je bio pravi celebrity, glas o njemu i njegovim pričama daleko se pročuo, a bajao je o tome kako je jahao topovsku kuglu, borio se sa krokodilom i putovao na Mjesec. 1904. rođen je Salvador Dali, najpoznatiji brk u umjetnosti, perverzni um čak i u kuhinji i otac rastopljenih satova. Pogledajte dokumentarac o njemu.