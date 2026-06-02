Umjetnost prolaženja lišo
Kako je Salvador Dalí crtežom na čeku plaćao skupe večere
Salvador Dalí je na genijalan način izbjegavao plaćanje golemih računa u restoranima. Nakon raskošnih večera s prijateljima, račun bi platio čekom, ali bi na njegovoj poleđini na brzinu nacrtao crtež i potpisao se. Time je zapravo prisilio restorane da sami plate večeru; ček je s njegovim originalnim crtežom postao neprocjenjivo umjetničko djelo koje je vrijedilo daleko više od same hrane. Budući da se nitko nije usudio unovčiti takav unikat u banci, čekovi su ostajali u vlasništvu ugostitelja kao izlošci, a Dalíjev novac nikada nije skinut s računa. Mostly Economics, Vintag