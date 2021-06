Olakšajte dušu

Sirena je zakon, ali srce je mnogima stalo sigurno.

Nije policija, vrijedni radnici Zagrebačkog holdinga, ona će tek stići. Ali prije nego stignu policija, USKOK i DORH, stigao je Dario Juričan, graonačelnik svemira. Nudi vam se jedinstvena prilika, mobilna ispovjedaona je stigla pred ZGH. Znam da je među vama bilo i vrijednih radnika, koji nisu krali i namještali poslove. E, takve ne primamo. Primamo one druge: kuhačice kave koje su stigle do pozicije predsjednika uprave, primamo i njihove prijatelje, eskort pratnje, tajnice bez srednje škole koje su došle do šefice podružnica ZGH-a… Hrvatski narod je u naravi katolički: dođete na ispovijed i sve vam se oprosti. Sve ostaje među nama, ja vas čekam. Ide oprost grijeha: malo se pokajate za sve ono što ste ukrali i sve vam je oprošteno. Tako to u Hrvatskoj biva