Kad ti kažu da imaš samo 99 sekundi za efektnu priču
Dead grandma: Ovaj kratki horor film od jedne minute i 20 sekundi stvara jezu
Autorski dvojac Rachel Kempf i Nick Toti, poznat po indie hitu “It Doesn’t Get Any Better Than This” početkom ove godine predstavio je svoj novi film. Inspiriran Totijevim iskustvom iz rada u vrtiću i slavnom Hemingwayevom pričom od šest riječi, film traje manje od 99 sekundi. Snimljen je u sklopu festivalskog programa 99 Special koji slavi pristupačnu, DIY kinematografiju. Variety