Završilo promotivno razdoblje
Detalji novog carinskog udara na jeftini šoping
EU je ukinula izuzeće od carine za pošiljke manje od 150 eura izvan Unije. Po novom se naplaćuje fiksna carina od 3 € po stavci u deklaraciji, a ne po paketu. Više različitih artikala (npr. majica, torba, cipele) znači i više stavki, odnosno veći trošak. Pravilo vrijedi i za narudžbe prije 1. srpnja ako se carine nakon tog datuma, dok su skladišta unutar EU izuzeta. PDV od 25% ostaje obvezan, a najkasnije do 1. studenog 2026. uvodi se i dodatna naknada za rukovanje. Privremena mjera traje do srpnja 2028. Index