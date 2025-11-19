Navali narode, još malo pa nestalo
EU ukida izuzeće i uvodi carine na sve jeftine pakete iz Kine već 2026.
EU ubrzava uvođenje carina na sve pošiljke niske vrijednosti već 2026., ukidajući izuzeće za pakete do 150 eura. Cilj je odgovoriti na eksploziju jeftinih pošiljaka iz Kine, kojih je 2024. stiglo 4,6 milijardi, čak 91 % iz Kine. Države članice rade na privremenom sustavu, uz nacionalne mjere poput rumunjske naknade i talijanskog posebnog poreza. Planira se i fiksna EU naknada od 2 eura po paketu iz trećih zemalja, odnosno 0,5 eura za robu skladištenu u EU. Lider