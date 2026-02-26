Temu i ostala ekipa
EU uvodi carinu na sve male pakete iz trećih zemalja od srpnja 2026.
Europska unija ukida oslobođenje od carine za male pakete vrijednosti do 150 eura koji stižu iz trećih zemalja. Odluku je službeno potvrdilo Vijeće Europske unije kao odgovor na nagli rast e-trgovine, pri čemu je 2024. u EU ušlo 4,6 milijardi takvih pošiljaka, većinom iz Kine. Od 1. srpnja 2026. do 1. srpnja 2028. naplaćivat će se privremena paušalna carina od tri eura po svakoj različitoj kategoriji artikla u paketu. Nakon uspostave novog carinskog centra, najavljenog od strane Europska komisija, primjenjivat će se redovne carinske tarife. Bug