Da odmah bude načistu: ne kanim braniti Borisa Dežulovića. Razlog je jednostavan: sve moje riječi u obranu prijatelja i kolege doimale bi se poput plažnog oblutka u usporedbi s moćnim Biokovom njegove profesionalne biografije. Bori, mojem dragom prijatelju, neki je idiot, neki “Hitler iz naše kalete”, pred koji dan na webu objavio kućnu adresu, odgovarajući na upit nekog anonimnog internet-ubojice, a povod je za to bio urlik uprazno, ni za što smisleno, ubijenih Vukovaraca i drugih branitelja toga grada, urlik istaknut u naslovu Dežulovićeve kolumne i u njezinoj zaključnoj rečenici. Urlik je to, i kletva, svih onih koji su u slavonskom blatu ostavili svoje živote zato da bi Vukovar nastavio živjeti, a ne životariti od studenog do studenog, od obljetnice do obljetnice, od komemoracije do komemoracije. To je urlik iz grobova svakog tamo ubijenog, kletva upućena svima koji su stotinama i tisućama milijuna kuna (skupljenima od svih nas preživjelih, iz cijele Hrvatske) financirali pretvaranje Vukovara u simbol patnje, smrti i vječne podijeljenosti, umjesto u razvoj simbola novog života, onog sasvim običnog i normalnog u predivnoj i plodnoj ravnici, onakvog za kakav su i civili i branitelji jedino ginuli. Renato Baretić za Tportal.