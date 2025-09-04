Kako su od tragedije došli do satire i 'Whip it" hita

Priča o bendu Devo započela je tragedijom. Masakr na Kent State University-ju 1970. godine, gdje je ubijeno četvero studenata, duboko je utjecao na Gerald Casalea, jednog od osnivača. Zajedno s Bobom Lewisom, razvio je koncept “de-evolucije” – satiričnu ideju o degeneraciji ljudske vrste. Devo su postali avangardna, subverzivna skupina s futurističkim zvukom i vizualnim identitetom, utječući na punk i novi val. Iako su imali problema s diskografskim kućama i produkcijom, s albumom “Freedom of Choice” i hitom “Whip It” postigli su svjetski uspjeh. Njihova priča, ispunjena tragedijom, otporom i umjetničkim genijem, i dalje inspirira. Na Ravno do dna povodom nedavno objavljenog dokumentarca o njima.